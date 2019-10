Wat betreft Knot:



De kern van het probleem is de stemverhouding in de ECB. Aanvankelijk was dat één stem per land. Dat is later iets aangepast, maar veel verschil maakt het niet. Dus Malta heeft (vrijwel) evenveel zeggenschap als Duitsland.



Toen de ECB werd opgericht werd dat niet als een echt probleem gezien omdat de bedoeling was om bij consensus te besturen. Maar Draghi stoort zich daar niet aan: die gebruikt de bestaande stemverhouding om zijn beleid door te drukken. Er zijn getalsmatig meer landen die belang hebben bij een zo laag mogelijke rente dan landen die belang hebben bij een hogere rente. Dus in een stemming wint altijd de meest duivische optie.



Toen de opvolger van Draghi geselecteerd moest worden, meende Knot een kans te maken. Als voorzitter zou hij veel meer invloed hebben. Maar natuurlijk had hij zijn kansen vergooid door zijn houding in de eurocrisis. Hij ging er toen hard in en beschuldigde de zuidelijke landen van de poen te vergooien aan drank en vrouwen. Dat doet het wel goed in de Nederlandse populaire pers, maar je kan het dan natuurlijk wel vergeten om hun stem te krijgen en die heeft hij gewoon nodig. Ineens wat duivische praat uitslaan, daar trappen ze natuurlijk niet in. Dat was dus een kansloze missie.



Dus al die recente uitingen van Knot, dat is volgens mij gewoon opgekropte frustratie na jarenlang steeds weggestemd te zijn geweest. Zoals soms ook een voetballer na een helft van treitereitjes ineens zonder veel aanleiding een doodschop uitdeelt. Niet goed, soms wel begrijpelijk. Maar op deze manier diskwalificeert Knot zich wel weer opnieuw als centrale bankier.



Ik hoor Zalm nog roepen toen de euro werd ingevoerd dat we alleen maar zeggenschap inleverden die we toch al niet hadden (omdat de gulden toch al aan de mark gekoppeld was). Mooi niet dus. Want nu zitten we niet meer aan de mark gekoppeld, maar vooral ook aan de lire en de drachme. Het ECB beleid wordt niet de facto bepaald door de Duitsers; de Duitsers worden ook gewoon iedere keer weggestemd. Vóór de euro hadden Duitsland en Nederland al lang de rente verhoogd. Nu wordt dat geblokkeerd en daar kunnen we helemaal niks aan doen. Zo zie je wat er gebeurt als je te maken krijgt met een voorzitter die gewoon de regels toepast zoals ze staan geschreven en zich niet druk maakt om hoe het heurt. Dit is alweer een illustratie van hoe de invoering van de euro niet goed doordacht is. Je kan in deze wereld gewoon niet slordig zijn met contracten en regels en er dan maar vanuit gaan dat iedereen heus wel weet wat de bedoeling is en daar dan ook naar gaat handelen. Als de belangen groot worden, word je dan gewoon aan alle kanten gepakt.