Liveblog: Fugro, ASML, FF en DNB

Update 12:00 uur: Fugro

Nico weet meer, zie zijn analyse van het opmerkelijke ABN Amro advies vandaag voor Fugro. Opmerkelijk ja, want de bank gaat er van uit dat het bedrijf een emissie moet doen. Waarom dan ineens naar hold van sell?

In het analistenrapport staat naar verluidt niets over een eventuele emissie. Volgens de analist in kwestie is de advieswijziging meer een vorm van winst nemen op zijn eerdere verkoopadvies. Daarbij zouden de kwartaalcijfers best mee kunnen vallen, in verband met goed weer afgelopen kwartaal.

Wel of geen emissie, dat is natuurlijk waar alles om draait bij Fugro. Helaas, wij hebben dat ABN Amro rapport niet dat de koers vandaag hoger zet, zoals het aan ziet. Wij weten daarom de redenaties, wel of geen e-woord en cijfers van de bank niet. Er is alleen het kale advies: naar hold van sell en naar €6 van €9 (onderaan).

Let wel, Reuters heeft Thijs Berkelder van ABN Amro hoog zitten als het om Fugro gaat, hij krijgt het maximale aantal sterren. Merk op dat er nu geen geen sells meer uit staan, maar zo heel veel analisten volgen Fugro nou ook weer niet.

Tot zo ver de analisten, over naar de hedge funds in Londen. Die zitten nog massaal short... maar dat is maar het halve verhaal. Wie precies is onduidelijk, maar zeker een aantal hebben hier een long in (een van die) twee Fugro's convertibles tegenover staan. De eerste loopt in 2021 af en moet er €190 miljoen worden opgehoest.

De shorters hebben in ieder geval een hoop lol gehad van hun positie. Wie weet, ABN Amro meent dat het nu wel tijd is voor een bescheiden draai, al is het maar even een opgang op mogelijk wat betere cijfers tegen de neergaande trend in.

Geef ik de fundamentals nog even. ja, het gaat beter met Fugro, maar het gaat langzaam, moeizaam en is nog lang niet wat het ooit was. Speelt dit alleen in de kantlijn? Het grote verhaal blijft al dan geen emissie en volgens Nico is dat nog altijd dubbeltje op z'n kant.

Update 10:30 uur: ForFamers

Serieus, diverse provincies hebben al hun stikstofmaatregelen beperkt, is dat het wellicht? Nee, dat was vrijdag en gisteren al. Herstel (al dan niet technisch) van dit zo ver achtergebleven fonds kan ook nog, nu de markt misschien nieuwe toppen neerzet. Hoe dan ook, ForFamers kan wel een opkikkertje gebruiken.

Zeg het maar, zit er nu met die kleine spike een Sesam open u-patroon in die lange grafiek?

Kijk maar, al zeker een jaar een druipende downtrend... tot die deur er dus uit ging ?? #ForFamers #AEX pic.twitter.com/kFw7BnbTEo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

Update 10:15 uur: DNB ziet overal instortingsgevaar

U hebt het gezien, DNB valt vandaag met voorgevel en al het land binnen. De banken moeten €3 miljard extra buffers aanhouden van het Amsterdamse Frederiksplein, waardoor de hypotheekrentes gemiddeld 0,02% hoger worden. Hier het lekker korte ANP-bericht.

DNB wil banken ondergrens aan risicoweging hypotheken opleggen, zodat ze een eventuele huizenprijscorrectie beter kunnen opvangen.



DNB verwacht een zeer beperkt effect op de hypotheekrente.



??Meer lezen? https://t.co/TQW8s8MiBn pic.twitter.com/NxS59CdXuo — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) October 15, 2019

Dit valt dit binnen dit grotere verhaal van onze centrale bank, die 'm knijpt voor die negatieve rentes. Dat is ook een harde noot om te kraken, omdat het nooit eerder voorkwam. Hier zijn geen modellen voor en dan is het gewoon met boerenverstand redenen. Kortom: met een trekker de deur inrammen, om het actueel te houden :-)

DNB ziet aanhoudend lage rente als hét risico voor internationale financiële stabiliteit.



Waarom?

Prikkel om schulden af te bouwen neemt af.

Prijsvorming financiële markten raakt verstoord.

Lage rentes zetten aan tot nemen meer risico.



??Meer lezen? https://t.co/Ujby5hf7nB pic.twitter.com/2q1oVljcoX — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) October 15, 2019

De grote woorden worden niet geschuwd:

Want je hypotheek gaat omhoog als de prijs zakt? ???? pic.twitter.com/DKhCW3QAUA — Diede (@diedemink) October 15, 2019

Wacht even, instorten? Alweer? Vrijdag ook al en wie anders dan Willem spotte dit. Let wel, dit is DNB en geen Zero Hedge.

Wow

cht

Dutch National Bank goes 'Big Reset':



'Aandelen, obligaties en ander waardepapier: aan alles zit een risico [..] Als het hele systeem instort, biedt de goudvoorraad een onderpand om opnieuw te beginnen. Goud geeft vertrouwen in de kracht van de balans van de centrale bank'. pic.twitter.com/Oi9n7bnAdi — willem middelkoop (@wmiddelkoop) October 12, 2019

Wat is er in DNB gevaren? Wat een paniekzaaiers, sorry hoor. Een paar weken geleden was er al president Klaas Knot die publiekelijk afstand nam van het laatste ECB-rentebesluit (en het nieuwe verruimingspakket) en nu twee dagen op rij instortingsgevaar. U zou er als permabeer bijna nog bullish van worden :-)

Dit kan ik zeker niet hard maken, speculatief, maar iets in mij zegt dat dit iets met het toezichthoudersdrama van de kredietcisis heeft te maken. Weet u nog, die overviel DNB compleet - ze was gewoon in slaap gevallen en wist zich helemaal geen raad - en ook AFM. Nu wil de bank laten zien dat ze er bovenop zit?

Nog een reden waarom ik eerlijk gezegd een tikje laconiek ben: deze winter, toen Knot nog de ambitie had om ECB-president Mario Draghi op te volgen, was hij duivisch in FT (Dutch central banker calls on ECB to pause plan to ditch stimulus) Nu, maanden later, terwijl sindsdien de data juist verslechterd zijn, is hij haviks.

Geachte DNB en president, u wordt toch geen waan-van-de-dag-windvaan? Update: kleine maar misschien niet onbelangrijke toevoeging:

de instructie van @DNB_NL over hypotheken komt dus niet zozeer door stijgende huizenprijzen (want BIS regels al in 2015 opgesteld), maar doordat Nederlandse banken altijd hypotheken als minder risicovol hebben gezien dan hypotheken in andere landen! @SpraakmakersOp1 @NPORadio1 — peterverhaar (@peterverhaar) October 15, 2019

Update 09:45 uur: ASML

Alweer goed ASML-nieuws en dat blijft niet onopgemerkt, gezien die keurige koersstijging. Niet helemaal onverwacht denk ik, want om een idee te geven: dit is eventjes 20% van de verwachte omzet dit jaar en 16% van de verwachte omzet over drie jaar.

Met de leus 15 halen en 23 betalen is #ASML natuurlijk ook groot geworden. Zonder dollen, zijn servicecontracten en vele extra's en zo. Morgen Q3-cijfers, koers op all time high en aandeel ruim €100mld waard #AEX #Samsung pic.twitter.com/pDhI7deIoA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

Nu alleen die cijfers morgenochtend nog even. Okee, het is lang geleden dat die tegenvielen, maar waak voor EUVorie?

Dit zijn de - onderste regel - vorige zevendaags koersreacties op kwartaalcijfers. Als u wilt gokken op puur en alleen die cijfers, zou ik long of long doen, maar ik speel zelf nooit mee:

Toch, blijf in uw greed - ik noem het beestje gewoon bij de naam - wel de fundamentals, of voor mijn part de grafieken lezen. Deze data voor de cijfers morgen gaf ik zondag al in mijn vooruitblik:

Hier zijn de verwachtingen voor woensdag en alvast het hele jaar. Uiteraard valt of staat de rapportage vooral met de outlook, hoe kijkt ASML tegen industrie, conjunctuur, handelsoorlog en eigen strategie aan en cijfert het die door?

Misschien verslikt u zich in de waardering van ASML - de kwaliteit wordt duur betaald in Veldhoven- maar zolang de verwachte groeicijfers boven de 10% liggen moet u daarmee leren leven.

Tot slot de analisten nog. De AFM meldt geen short-posities in het aandeel. Vandaag komt er nog een koersdoelverhoging bij van Bernstein (naar €232 van €195).

Service van de zaak, de hele sectornog even:

Kijk ik tot slot nog naar de sectorindex, de Philadelphia Semiconductor Index, ofwel de SOX. ASML en NXP Semiconductors zitten hier ook in. Opgaande trend intact zou ik zeggen.