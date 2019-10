Liveblog: Brexit (!), Fugro, SOX en ASML

Update 17:10: Juichende chippers

Het gaat snel vandaag. Scroll naar beneden, vanochtend vroeg gaf ik u deze index al. Intussen staat er al een nieuwe hoogste stand met +2,2%. Alles wat hoogrisico heeft stijgt en ASML publiceert morgen Q3's met een dikke, dikke all time high. Al +77% dit jaar. Houd uw hoofd koel. Euforie is een slechte beursadviseur.

De chippers (met oa 'ons' #ASML dat morgen cijfert en #NXP) uit de Philadelphia Semiconductor Index (#SOX) zetten net nieuwe all time high neer. Mss bullish signaal voor ook brede markt om ook nieuwe toppen en ATH's neer te zetten. Ze zijn vlakbij #AEX pic.twitter.com/UsDUHAxqvI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

Ik bedoel maar, hé?

Iemand op de beurs nog bang voor een zwarte zwaan? Dat zijn ook al softies aan het worden ?? #AEX https://t.co/Go0RwuxFRo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

Update 16:35 uur: Brexit-deal?

Wordt vervolgd, u weet nu in ieder geval waarom de koersen bewegen. Risk-on, aandelen en pond omhoog, obligaties en dollar omlaag (rentes omhoog),

Brekend? Het pond vliegt #Brexit #AEXID

15 Oct - 16:31:46 [RTRS] - EURO ZONE GOVERNMENT BOND YIELDS RISE; GERMAN 10-YEAR BOND YIELD UP 3 BPS ON REPORT EU, UK NEGOTIATORS CLOSE TO BREXIT DRAFT DEAL DE10YT=RR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

Bloomberg heeft de primeur, veel meer tekst dan dit is het ook niet.

BREAKING: U.K. and EU negotiators in Brussels are closing in on a draft Brexit deal with optimism that there will be a breakthrough before the end of the day https://t.co/n5DKjWSsNb pic.twitter.com/RW56CSbujm — Bloomberg Brexit (@Brexit) October 15, 2019

Update 15:30 uur: Hip gas

Iets roepen - zijn we in Nederland goed in - is iets anders dan iets doen. Zijn we minder goed in?

Best bizar: Nederland is het afgelopen jaar een stukje fossieler geworden: 70,8% in plaats van 68,3%. https://t.co/ThYlM7iqt0 — Bert van Dijk (@reportfromNL) October 14, 2019

Voorbeurs gaf ik u deze al. Eens te meer... Als u het beter weet dan Ben, de andere olie-majors, maar ook het IEA en bijvoorbeeld het Noorse oliefonds dat weigert Shell te verkopen ondanks veel druk, dan moet u uw fossiele aandelen maar snel verkopen. Zo niet, dan geniet u nog heel lang van hele mooie dividenden, denk ik.

Exclusive: No choice but to invest in oil, Shell CEO says https://t.co/qG9Ec5YTyY pic.twitter.com/HO2BZXSvpA — Reuters Top News (@Reuters) October 15, 2019

Update 15:15 uur: IMF in mineur

Dat zat er in...?

Just released: October 2019 World Economic Outlook #WEO. Global growth for 2019 has been downgraded again to 3% and is projected to improve modestly to 3.4 in 2020, a downward revision of 0.2% from April projections. https://t.co/BbiyJkpJ1M pic.twitter.com/yWp4oOvxsi — IMF (@IMFNews) October 15, 2019

Deze zoekt u en ik heb ze al gevonden. Als u van mooie grafiekjes houdt, moet u het enorme rapport zeker even doorscrollen:

#IMF verlaagt zojuist alle economische verwachtingen en de handelsoorlog heeft het gedaan. Ik heb alle 208 pagina's intussen al uit mn hoofd geleerd et, voilá https://t.co/wP7GVramMU pic.twitter.com/7pzbDYYZaP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

Update 14:45 uur: BlackRock en onze pensioenen

BlackRock is ook door met Q3-cijfers. De koers doet nu niks op welgeteld 1100 stukjes. In de rapportage zitten echter cijfers die wat meer zoden aan de dijk zetten. Lieve help en hoe.

Als ik t goed aflees beheert #BlackRock die tiet met geld voor $2,9mld. Da's vier basispunten op die $7bln. Onze pensioenfondsen werken wat duurder... — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

Het beheerd vermogen van BlackRock kent maar één richting: omhoog. Dat geldt niet voor de koers. Tegen 16,5 keer de huidige winst en 3% dividend (dat is veel voor een Amerikaans aandeel) is het van u.

Middels haar blackbox Aladdin beheert de firma heel wat pensioencentjes. Gelukkig is daar minder gedonder over dan... u weet wel. Vandaag is er weer nieuws. En meteen Twitter op z'n best, want sommigen herinneren zich een en ander...

Deze Dick Sluimers? Die in 2015 waarschuwde dat pensioenfondsen niet teveel renterisico moeten afdekken, voor het geval de rente zou stijgen? https://t.co/pe2vUgHx9U pic.twitter.com/ybO56FOT1p — Jurjen Hoekstra (@jurjenhoekstra) October 13, 2019

Hier nog een. Ja, het ABP heeft voor die vele basispunten extra steeds meningen gehad over (de richting) van de rente en moet nu op de blaren zitten.

Update 13:15 uur: Advies

Er zijn er nog een paar bijgekomen:

ASML: naar €210 van €172 - Bernstein

KPN: naar €3,35 van €3,45 - Berenberg

Unibail: naar €152 van €156 (buy) - Deutsche Bank

Air France-KLM: naar €12,40 van €13 - Berenberg

Aperam: naar €27 van €28 - Citigroup

Eurocommercial Properties: naar €27 van €26 - Société Générale

Fugro: naar hold van sell (€6) - ABN Amro

Wereldhave: naar €28 van €30 - Société Générale

Update 13:00 uur: Q3's Jamie Morgan Chase en GS

En dat is één, consensus verslagen en een dikke plus op het koersbord. Reuters:

JPMorgan Chase & Co JPM.N reported an 8.4% rise in quarterly profit on Tuesday, driven by higher revenue from its bond trading business and gains in debt and equity underwriting.

#JPMorganChase, grootste bank VS, rapporteert wpa $2,68 over Q3 ($2,45 verwacht) en $29,3miljard omzet ($28,5 verwacht). Pre-market 2,2% (op nu 40K stukjes) Plaatje sinds 31-7-2007 (Meredith Whitney's beruchte #Citigroup advies, waarmee bearmarket begon) en met #ING in dollars pic.twitter.com/ZfaGvTm2rq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

En daar hebben we hullie ook al:

#GoldmanSachs meldt over Q3 wpa €4,79 ($4,81 verwacht) en €8,32mld omzet ($8,31 verwacht). Koers nu -1,4% op 55K omzet. Kan mn grafiekje vn zojuist uitbreiden. 'The Firm' is wel een beetje n achterblijvertje #AEX #JPM #ING pic.twitter.com/wymUxApxnO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

Intussen zijn ook Wells Fargo en Citigrouo door en doe die doen -0,5% en -1,4%. Allesbehalve wervelend dus. Hier hebt u ze allemaal, dat u weet waarom JPM CEO Jamie Dimon altijd zo glimt.

Update 12:45 uur: De handelsoorlog dus. Wen er maar aan?

Corné citeert uit de beroemden Merrill Lynch survey onder grote beleggers. Ik zou winstgroei hebben ingevuld, dat zou ik geloof ik zelfs iedere keer invullen, maar ik weet niet of dat bij de antwoordmogelijkheden zat.

48% Fundmanagers verwachten niet dat QE van ECB zal eindigen in 2020. En nog eens 42% verwacht het ook niet, maar wel veel discussie daarover. pic.twitter.com/RvOSayC66b — Corne van Zeijl (@beursanalist) October 15, 2019

Nee maar, u verwacht het niet!

In de zelfde survey van ML de vraag wat zal het grootste positieve effect op aandelen geven (Brexit nr 5) pic.twitter.com/hhrqpsvsiq — Corne van Zeijl (@beursanalist) October 15, 2019

Maar die handelsoorlog is here to stay? Misschien is het wel een verkeerd woord. Het is voorlopig nog wel even Koude Oorlog tussen deze twee grootmachten. Het gaat er zoals altijd gewoon om wie de grootste heeft. Deze gaf ik vanochtend al:

Fascinating explanation of how China's leaders are viewing Trump, from @mcgregorrichard, who understands the country's leadership better than nearly any other westerner.https://t.co/bQmBdlTN5r — Neil Irwin (@Neil_Irwin) October 14, 2019

Lees mee. Nogmaals, ik denk dat de rivaliteit tussen die twee blijvend is. Onderschat het sentiment in China niet. De frustratie over wat dacht ik de Eeuw der Vernedering heet (1850-1949, waarin het westen en Japan naar believen met China deden waar ze zin in hadden) zit diep. Dat nooit meer, meent het trotse China.

Beijing knows that if Trump loses, the next president might be a more stable interlocutor. Democratic presidential candidates have broadly criticized Trump’s trade war tactics as counterproductive, but have sided with the overall strategy of constraining and punishing China.

But even if the Chinese consensus is right — that the two countries’ broad, systemic rivalry is here to stay — Beijing is not that interested in sitting across the table from Trump. Not because officials fear he’ll out-negotiate them. They believe that the United States is not interested in negotiating at all.

Instead, Xi is returning the party-state to its communist roots, telling his colleagues that they should be prepared for a decades-long “struggle” with their enemies in the West.

Update 12:00 uur: Fugro

Nico weet meer, zie zijn analyse van het opmerkelijke ABN Amro advies vandaag voor Fugro. Opmerkelijk ja, want de bank gaat er van uit dat het bedrijf een emissie moet doen. Waarom dan ineens naar hold van sell?

In het analistenrapport staat naar verluidt niets over een eventuele emissie. Volgens de analist in kwestie is de advieswijziging meer een vorm van winst nemen op zijn eerdere verkoopadvies. Daarbij zouden de kwartaalcijfers best mee kunnen vallen, in verband met goed weer afgelopen kwartaal.

Wel of geen emissie, dat is natuurlijk waar alles om draait bij Fugro. Helaas, wij hebben dat ABN Amro rapport niet dat de koers vandaag hoger zet, zoals het aan ziet. Wij weten daarom de redenaties, wel of geen e-woord en cijfers van de bank niet. Er is alleen het kale advies: naar hold van sell en het koersdoel blijft €6.

Let wel, Reuters heeft Thijs Berkelder van ABN Amro hoog zitten als het om Fugro gaat, hij krijgt het maximale aantal sterren. Merk op dat er nu geen geen sells meer uit staan, maar zo heel veel analisten volgen Fugro nou ook weer niet.

Tot zo ver de analisten, over naar de hedge funds in Londen. Die zitten nog massaal short... maar dat is maar het halve verhaal. Wie precies is onduidelijk, maar zeker een aantal hebben hier een long in (een van die) twee Fugro's convertibles tegenover staan. De eerste loopt in 2021 af en moet er €190 miljoen worden opgehoest.

De shorters hebben in ieder geval een hoop lol gehad van hun positie. Wie weet, ABN Amro meent dat het nu wel tijd is voor een bescheiden draai, al is het maar even een opgang op mogelijk wat betere cijfers tegen de neergaande trend in.

Geef ik de fundamentals nog even. ja, het gaat beter met Fugro, maar het gaat langzaam, moeizaam en is nog lang niet wat het ooit was. Speelt dit alleen in de kantlijn? Het grote verhaal blijft al dan geen emissie en volgens Nico is dat nog altijd dubbeltje op z'n kant.

Update 10:30 uur: ForFamers

Serieus, diverse provincies hebben al hun stikstofmaatregelen beperkt, is dat het wellicht? Nee, dat was vrijdag en gisteren al. Herstel (al dan niet technisch) van dit zo ver achtergebleven fonds kan ook nog, nu de markt misschien nieuwe toppen neerzet. Hoe dan ook, ForFamers kan wel een opkikkertje gebruiken.

Zeg het maar, zit er nu met die kleine spike een Sesam open u-patroon in die lange grafiek?

Kijk maar, al zeker een jaar een druipende downtrend... tot die deur er dus uit ging ?? #ForFamers #AEX pic.twitter.com/kFw7BnbTEo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

Update 10:15 uur: DNB ziet overal instortingsgevaar

U hebt het gezien, DNB valt vandaag met voorgevel en al het land binnen. De banken moeten €3 miljard extra buffers aanhouden van het Amsterdamse Frederiksplein, waardoor de hypotheekrentes gemiddeld 0,02% hoger worden. Hier het lekker korte ANP-bericht.

DNB wil banken ondergrens aan risicoweging hypotheken opleggen, zodat ze een eventuele huizenprijscorrectie beter kunnen opvangen.



DNB verwacht een zeer beperkt effect op de hypotheekrente.



??Meer lezen? https://t.co/TQW8s8MiBn pic.twitter.com/NxS59CdXuo — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) October 15, 2019

Dit valt dit binnen dit grotere verhaal van onze centrale bank, die 'm knijpt voor die negatieve rentes. Dat is ook een harde noot om te kraken, omdat het nooit eerder voorkwam. Hier zijn geen modellen voor en dan is het gewoon met boerenverstand redenen. Kortom: met een trekker de deur inrammen, om het actueel te houden :-)

DNB ziet aanhoudend lage rente als hét risico voor internationale financiële stabiliteit.



Waarom?

Prikkel om schulden af te bouwen neemt af.

Prijsvorming financiële markten raakt verstoord.

Lage rentes zetten aan tot nemen meer risico.



??Meer lezen? https://t.co/Ujby5hf7nB pic.twitter.com/2q1oVljcoX — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) October 15, 2019

De grote woorden worden niet geschuwd:

Want je hypotheek gaat omhoog als de prijs zakt? ???? pic.twitter.com/DKhCW3QAUA — Diede (@diedemink) October 15, 2019

Wacht even, instorten? Alweer? Vrijdag ook al en wie anders dan Willem spotte dit. Let wel, dit is DNB en geen Zero Hedge.

Wow

cht

Dutch National Bank goes 'Big Reset':



'Aandelen, obligaties en ander waardepapier: aan alles zit een risico [..] Als het hele systeem instort, biedt de goudvoorraad een onderpand om opnieuw te beginnen. Goud geeft vertrouwen in de kracht van de balans van de centrale bank'. pic.twitter.com/Oi9n7bnAdi — willem middelkoop (@wmiddelkoop) October 12, 2019

Wat is er in DNB gevaren? Wat een paniekzaaiers, sorry hoor. Een paar weken geleden was er al president Klaas Knot die publiekelijk afstand nam van het laatste ECB-rentebesluit (en het nieuwe verruimingspakket) en nu twee dagen op rij instortingsgevaar. U zou er als permabeer bijna nog bullish van worden :-)

Dit kan ik zeker niet hard maken, speculatief, maar iets in mij zegt dat dit iets met het toezichthoudersdrama van de kredietcisis heeft te maken. Weet u nog, die overviel DNB compleet - ze was gewoon in slaap gevallen en wist zich helemaal geen raad - en ook AFM. Nu wil de bank laten zien dat ze er bovenop zit?

Nog een reden waarom ik eerlijk gezegd een tikje laconiek ben: deze winter, toen Knot nog de ambitie had om ECB-president Mario Draghi op te volgen, was hij duivisch in FT (Dutch central banker calls on ECB to pause plan to ditch stimulus) Nu, maanden later, terwijl sindsdien de data juist verslechterd zijn, is hij haviks.

Geachte DNB en president, u wordt toch geen waan-van-de-dag-windvaan? Update: kleine maar misschien niet onbelangrijke toevoeging:

de instructie van @DNB_NL over hypotheken komt dus niet zozeer door stijgende huizenprijzen (want BIS regels al in 2015 opgesteld), maar doordat Nederlandse banken altijd hypotheken als minder risicovol hebben gezien dan hypotheken in andere landen! @SpraakmakersOp1 @NPORadio1 — peterverhaar (@peterverhaar) October 15, 2019

Update 09:45 uur: ASML

Alweer goed ASML-nieuws en dat blijft niet onopgemerkt, gezien die keurige koersstijging. Niet helemaal onverwacht denk ik, want om een idee te geven: dit is eventjes 20% van de verwachte omzet dit jaar en 16% van de verwachte omzet over drie jaar.

Met de leus 15 halen en 23 betalen is #ASML natuurlijk ook groot geworden. Zonder dollen, zijn servicecontracten en vele extra's en zo. Morgen Q3-cijfers, koers op all time high en aandeel ruim €100mld waard #AEX #Samsung pic.twitter.com/pDhI7deIoA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

Nu alleen die cijfers morgenochtend nog even. Okee, het is lang geleden dat die tegenvielen, maar waak voor EUVorie?

Dit zijn de - onderste regel - vorige zevendaags koersreacties op kwartaalcijfers. Als u wilt gokken op puur en alleen die cijfers, zou ik long of long doen, maar ik speel zelf nooit mee:

Toch, blijf in uw greed - ik noem het beestje gewoon bij de naam - wel de fundamentals, of voor mijn part de grafieken lezen. Deze data voor de cijfers morgen gaf ik zondag al in mijn vooruitblik:

Hier zijn de verwachtingen voor woensdag en alvast het hele jaar. Uiteraard valt of staat de rapportage vooral met de outlook, hoe kijkt ASML tegen industrie, conjunctuur, handelsoorlog en eigen strategie aan en cijfert het die door?

Misschien verslikt u zich in de waardering van ASML - de kwaliteit wordt duur betaald in Veldhoven- maar zolang de verwachte groeicijfers boven de 10% liggen moet u daarmee leren leven.

Tot slot de analisten nog. De AFM meldt geen short-posities in het aandeel. Vandaag komt er nog een koersdoelverhoging bij van Bernstein (naar €232 van €195).

Service van de zaak, de hele sectornog even:

Kijk ik tot slot nog naar de sectorindex, de Philadelphia Semiconductor Index, ofwel de SOX. ASML en NXP Semiconductors zitten hier ook in. Opgaande trend intact zou ik zeggen.