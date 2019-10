Licht herstel vandaag na een bescheiden daling gisteren: veel meer valt er nu even niet van te maken.

Geduld wordt snel beloond, want er is genoeg te doen vandaag. Geen cijfers nu in Europa, maar om 11:00 uur verschijnt met de Duitse ZEW vertrouwensindex wel de eerste leading indicator over oktober en rond lunchtijd komt Wall Street door met Q3's:

13:00 JPMorgan Chase Q3-cijfers

13:00 Goldman Sachs Q3-cijfers

13:00 Johnson & Johnson Q3-cijfers

14:00 Wells Fargo Q3-cijfers

14:00 Citigroup Q3-cijfers

Daarna is er nog de macro met de mooiste naam: de New York, ofwel Empire State Manufacturing Index over ook alweer oktober. Laten ze daar nog een beetje hun handen wapperen? Verder is het stilte voor de cijferstorm. Weten de aandelenbeurzen nieuwe toppen neer te zetten, of niet? Dichtbij, maar nog niet helemaal.

Verwacht wat dat betreft van die banken vandaag geen spektakel, ik kan me niet herinneren dat die de brede markt in beweging zetten. Daar is technologie voor nodig. Wat dat betreft hebt u nog een dagje de tijd om over ASML en TomTom na te denken, want die komen morgen voorbeurs door met hun Q3-rapportages.

De koersen doen nu niet veel op de rentes na. Olie en Shanghai zakken wat. De Duitse rente zakt een basispuntje, maar de Amerikaanse zes?! Wat mis ik nu...? Ik zie niks...

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ;ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren net ING dat een overname wil doen (is nu van Commerzbank hoor ik op Twitter), DNB legt banken rond €3 miljard hogere buffers op voor de hoge huizenprijzen en is dat echt staalnieuws? Ik kan het even niet zo snel duiden:

07:55 Tesla gaat thuisbatterij in Japan verkopen

07:54 Shell: nog decennialang profijt van olie

07:45 Varkenspest jaagt Chinese inflatie aan

07:29 DNB grijpt in op woningmarkt

07:17 'ING mikt op overname mBank in Polen'

06:58 Winkeliers zetten meer om

14 okt Wall Street kabbelt naar lager slot

14 okt Uber snijdt verder in zijn personeelsbestand

14 okt Harley trekt stekker uit productie e-motoren

14 okt Weinig beweging op Wall Street

14 okt 'BAM past zzp-contracten aan'

14 okt Wereldwijde staalvraag trekt aan

14 okt SnowWorld breidt belang wintersportwinkels uit

14 okt Europese beurzen sluiten lager

14 okt Protest Greenpeace op oude olieplatforms Shell

14 okt KLM Catering wil weer verbod op stakingen

Hier dat DNB-bericht:

DNB wil banken ondergrens aan risicoweging hypotheken opleggen, zodat ze een eventuele huizenprijscorrectie beter kunnen opvangen.



DNB verwacht een zeer beperkt effect op de hypotheekrente.



??Meer lezen? https://t.co/TQW8s8MiBn pic.twitter.com/NxS59CdXuo — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) October 15, 2019

En dat CBS-cijfertje:

De #detailhandel heeft in augustus 3 procent meer omgezet dan in augustus 2018.https://t.co/IKdYJTqtW2 pic.twitter.com/2VW6IJUqHY — CBS (@statistiekcbs) October 15, 2019

Analistenadvies luidt:

ASML: naar €210 van €172 - Bernstein

KPN: naar €3,35 van €3,45 - Berenberg

Air France-KLM: naar €12,40 van €13 - Berenberg

Aperam: naar €27 van €28 - Citigroup

Komt er nog eentje bij plus duiding. Dit gaat impact hebben, denk ik:

Ik vond #Fugro er gisteren al goed bij liggen na het echec bij Magseis (-22%). ABN AMRO in de bocht dus. https://t.co/nTfJofbiMF — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 15, 2019

De AFM meldt deze shorts en bij Takeaway lopen ze hard op:

De rijk gevulde agenda met alvast lauwe Chinese data:

03:30 China inflatie PPI sep -1,2% (-1,2% verwacht)

03:30 China inflatie CPI sep 3,0% (2,9%)

06:30 Nederland detailhandelsverkopen aug

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment okt -25,4

13:00 JPMorgan Chase Q3-cijfers

13:00 Goldman Sachs Q3-cijfers

13:00 Johnson & Johnson Q3-cijfers

14:00 Wells Fargo Q3-cijfers

14:00 Citigroup Q3-cijfers

14:30 VS New York Fed manufacturing index okt 1,55

En dan nog even dit

Wie hebben we hier?

Exclusive: No choice but to invest in oil, Shell CEO says https://t.co/qG9Ec5YTyY pic.twitter.com/HO2BZXSvpA — Reuters Top News (@Reuters) October 15, 2019

Vanwege beleggen in... u weet wel:

Climate change activists target BlackRock in London https://t.co/sndOzzUliD pic.twitter.com/2A5jdPkEHq — Reuters Top News (@Reuters) October 15, 2019

Er wordt in ieder geval gepraat. Er is nog geen deal.

Steven Mnuchin, the U.S. Treasury secretary, says more trade negotiations would take place with China over the coming weeks pic.twitter.com/kRAPZH8rBq — Reuters Top News (@Reuters) October 15, 2019

Geen verrassing?

China’s factory deflation deepened in September due to slowing economic growth, even as the surge in pork prices drove consumer inflation higher https://t.co/gIPQxeMshE — Bloomberg (@business) October 15, 2019

Overdreven...?

The Brexit threat to world markets remains too huge to ignore https://t.co/qTICj6Eyr7 — Bloomberg Markets (@markets) October 15, 2019

Weet u dat ook weer:

Voor wie de link open krijgt. Balen, ik niet dus:

Fascinating explanation of how China's leaders are viewing Trump, from @mcgregorrichard, who understands the country's leadership better than nearly any other westerner. https://t.co/bQmBdlTN5r — Neil Irwin (@Neil_Irwin) October 14, 2019

Is dit nieuws?

Germany has set rules for governing 5G mobile networks that will not exclude Huawei https://t.co/R5gNfSLuvV pic.twitter.com/M3TBWgjCq3 — Reuters Top News (@Reuters) October 15, 2019

Hm:

Surging oil tanker costs are hammering refinery profits https://t.co/wzu1NQ95js pic.twitter.com/qAdWSuOOV8 — Bloomberg (@business) October 15, 2019

Het is maar welk lijntje u neemt, versus de winsten ziet er precies zo uit:

The G4 central banks will increase their balance sheets once more. Will #equities again be lifted by the increase in #liquidity? #QE pic.twitter.com/1JcqPrDCX0 — jeroen blokland (@jsblokland) October 14, 2019

-0,2%:

Apple is under fire for sending web browsing data, including IP addresses, to China’s Tencent https://t.co/aNc9Mzj3lE pic.twitter.com/j7GN2nSekt — Bloomberg Next China (@next_china) October 15, 2019

Huh?!

Start-up hubris: #WeWork has an office at pomp boulevard Champs-Élysées! pic.twitter.com/gOXWM7bnuV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 14, 2019

De subprime hypotheken van deze tijd. Iets noemen wat het niet is, komt altijd terug:

As green bonds boom, so do worries about "greenwashing" https://t.co/Jt1H9QerfQ — Bloomberg (@business) October 15, 2019

Creatief met recessie!

How likely is it that the U.S. will enter a recession? This tracker will tell you https://t.co/c9IFKfZGAb — Bloomberg (@business) October 15, 2019

Nog eentje dan:

Volgt u het nog.

Vandaag. “Banken moeten miljarden opzij zetten vanwege hoge huizenprijzen”https://t.co/2WPUmxLj5H 2016 “De Nederlandse grootbanken hebben tijdens de crisis relatief weinig verlies geleden op hun hypotheekportefeuilles” https://t.co/K70LgxtdpF — Tadek Solarz (@TadekSolarz) October 15, 2019

Hahaha:

This week in Hedgeye cartoons.



Get our daily cartoon emailed for free: https://t.co/GTRWSAyHTu pic.twitter.com/um18GFyamf — Hedgeye (@Hedgeye) October 14, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.