TA: Staal draait stationair

De staalsector begint technisch te bodemen, na een uiterst belabberd jaar. Ook de autosector kruipt uit het slop.

Staalfondsen hebben het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Zowel handelsconflict als brexit hebben hun tol geëist. Maar ook in de auto-industrie, een grote afnemer van staal, zorgen nieuwe emissievoorwaarden, het dieselschandaal en de transitie naar elektrisch rijden voor een ander koopgedrag bij consumenten.

Kortom, de voorwaarden voor staal waren en zijn niet gunstig. Maar als technisch analisten kijken we daar niet naar; des te opvallender is dat zowel de auto- als de staalsector technisch lijken uit te bodemen.

De autosector, die in 2018 gemiddeld ruim 35% in beurswaarde is gedaald, weet dit jaar de broek op te houden. Bij ArcelorMittal, waar de klap nog veel groter was met (tussen begin 2018 en de recente zomer) een koersdaling van ruim 60%, zien we thans duidelijke tekenen van bodemvorming.

Mijn collega Nico Inberg gaf recent in een artikel voor IEX Premium eveneens aan dat staal door de autosector uit het slop wordt getrokken.

Kortom, reden om eens goed naar de auto- en staalsector te kijken.

Kortetermijnanalyse: ArcelorMittal herstelt vanaf de steun

ArcelorMittal beweegt in horizontale richting tussen steun 11,38 (bodem van 23 mei 2016) en weerstand 16,48 (top van 1 juli). De ruimte binnen deze zijwaartse fase is ruim genoeg om te traden. Het technische plaatje verbetert nu de correctieve fase wordt gebroken.



Langetermijncommentaar: ArcelorMittal vormt bodem

ArcelorMittal heeft de steun 11,38 (bodem van 27 mei 2016) meerdere malen getest. Nu ArcelorMittal hierboven gaat stabiliseren, lijkt de kou wat uit de lucht. Dit geeft aan dat kopers en verkopers elkaar wat meer in evenwicht gaan houden.

Voor een verbetering is het wachten op een uitbraak uit de dalende trend, Vooralsnog is het potentieel beperkt tot weerstand 16,48 (gevormd op 5 juli). De steun rond 11,38 (bodem van 27 mei 2016) is sterk.

Kortetermijnanalyse: Europese automotivesector lonkt naar weerstand

De Europese automotivesector (Automobiles & Parts) verbetert wat nu de correctieve fase opwaarts is verlaten. Om verder te verbeteren, is een doorbraak boven weerstand 478,07 (gevormd op 13 september) noodzakelijk. De steun ligt rond 432,73 (bodem van 8 oktober).

Langetermijncommentaar: Europese automotivesector draait stationair

De Europese automotivesector, Automobiles & Parts, heeft de dalende trend van 2018 gebroken, hetgeen enige verbetering weergeeft. Maar er wacht nog een woud aan weerstanden, derhalve adviseren we voorzichtig te blijven. We verwachten wel een een consolidatie.

De eerste hobbels liggen rond de toppen van juli en september op 478,07 en 491,71. De volgende rond de voorjaarstop op 528. De steun ligt rond 410,22 (bodem van 4 januari).