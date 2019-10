Het zijn de grote trends, stupid

Wat een week op de beurs! Alle goede dingen komen in drieën en zo leek het ook op de beurs eind vorige week. Een opleving in de Brexitzaak, ontspanning in de handelsoorlog en de Fed die weer aan het opkopen slaat: wat kan een beleggert zich nog meer wensen?

Brexit en handelsoorlog

Iedereen is een beetje klaar met de Brexitdiscussie. Eerlijk gezegd maakt het me geen jota uit of de Engelsen er in blijven of niet. Japan, Noorwegen en Zwitserland zitten ook niet in de EU en dat gaat allemaal prima.

Onderschat echter de opluchting niet als er opeens toch een doorbraak komt. Markten houden niet van onzekerheid: het maakt niet uit of de Britten er wel of niet uitstappen, als er maar een beslissing valt. Net als bij de handelsoorlog wachten bedrijven én consumenten met geld uitgeven of investeren tot er meer duidelijkheid komt.

Datzelfde geldt voor de handelsoorlog: dat gezeur over wel of geen deal: neem een beslissing, dan kunnen we door. Die deal lijkt er nu dan toch eindelijk te komen.

Op bovenstaande foto schudt Trump de hand van de Chinese vicepresident Liu He. Hehe, zult u denken, maar er staat nog niets op papier, we weten nog niet hoe de Chinese reactie straks is en de details moeten de komende weken nog uitgewerkt worden.

Maar: Donald Trump ligt in eigen land enigszins onder vuur door zijn strapatsen met Oekraïne en Turkije waardoor de afleiding van een deal me China hem opeens heel erg goed uitkomt. En we kunnen veel van Trump zeggen, maar niet dat hij geen opportunist is.

Leestip: in het NRC staat een interview met de oud-ambassadeur van Nederland in de VS. Een fragment daaruit:

Vraag: Wat betekent de onvoorspelbaarheid van Trump voor het werk van een diplomaat?

„Je zet om half zeven ’s ochtends je telefoon aan en kijkt op de Twitter-tijdlijn van Trump. Dat doen alle collega’s."

De twittertijdlijn van Trump als belangrijkste nieuwsbron en richtlijn. Ook voor beurstips trouwens want the Donald geeft en passant even mee welke sectoren het de komende maanden goed zouden moeten doen op de beurs.

Grote trends belangrijker

Alle gekheid op een stokje: belangrijker dan deze geopolitieke spanningen is het te kijken naar grote trends in econonie en maatschappij. De klimaatverandering bijvoorbeeld. Of je het er nu mee eens bent of niet, het krijgt momenteel ontegenzeggelijk tractie.

De opkomst van de elektrische auto is daar een exponent van. Tesla deelde de eerste klap uit aan de traditionele autobouwers terwijl momenteel consumenten hun hand op de knip omdat ze niet goed weten of ze wel of geen elektrische auto willen.

Een andere geplaagde sector is de olie-industrie. Hoewel de wereld nog volledig verslaafd is aan olie en de oliemajors goed geld verdienen, willen pensioenfondsen ze eigenlijk niet meer in portefeuille hebben. En dan staat SaudiAramco ook nog aan de poort te bedelen om $100 miljard.

De chipsector lijkt over het dode punt heen. Als er één ding duidelijk is, is het dat we in de toekomst nog veel meer chips nodig hebben. Op IEX Premium leest u meer hierover in de longread 'Onze 10 favoriete chipaandelen' van Paul Weeteling.

En de belangrijkste trend van de laatste jaren, de daling van de rente, of stijging van de spaaroverschotten zo u wilt, houdt de financials stevig in haar greep. Verzekeraars en banken lijden onder de lage rente maar weten wonderwel, althans de Nederlandse, flink geld te verdienen in deze lastige monetaire omgeving.

Overdrijving

De afgelopen twee jaren is de beurs volledig uit elkaar getrokken in twee segmenten: veilige dividendaandelen enerzijds en recessiegevoelige aandelen anderzijds. De eerste groep heeft het geweldig gedaan tot dusver en geldt als vervanging voor obligaties.

De tweede groep aandelen, cyclische aandelen, liet men juist volledig links liggen. Nu kan er best een recessie aan komen, maar dat betekent nog niet dat iedereen meteen failliet is. De beurs mag echter altijd graag overdrijven en dat deed ze dan ook in optima forma.

Momenteel zien we gelukkig een deel van die overdrijving weer uit de markt verdwijnen. Op de beurs kan het altijd gekker en wilder, maar er komt een dag dat de realiteitszin weer terugkeert.

