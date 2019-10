Liveblog: Beter Bed

Update 10:15 uur: Beter Bed +30% Topman John Kruijssen is een blij man. De slaapkamerspecialist die door haar Duitse dochter Matratzen Concord in grote moeilijkheden kwam, heeft een oplossing gevonden voor de problemen. Een Aziatische investeerder betaalt €5 miljoen voor de Duitse winkelketen en koopt en passant een aandelenbelang in Beter Bed zelf van €5 miljoen. Magical Honour, een wat illustere naam, krijgt 2,3 miljoen aandelen à €2,32. Afbeelding: Beter Bed de afgelopen tien jaar. Vroeger een dividendwaarde, tegenwoordig gedecimeerd. Het bedrijf is op de beurs nog een luttele €50 miljoen waard. Afbeelding: Sinds deze zomer maakte de koersval een versnelling door. De €5 miljoen die BB krijgt voor Matratzen Concord is een meevaller: vooraf werd gevreesd dat er eventueel geld bij moest. Bij meevallende ontwikkelingen bij Matratzen Concord krijgt Beter Bed van de Aziatische investeerder nog €7,5 miljoen extra. Update 09:45 uur: Latere opstart Door ziekte bij Arend Jan kwamen we vanochtend niet toe aan een Beurs Vandaag en wordt het liveblog wat later opgestart. Excuses daarvoor.

