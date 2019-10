Ik ben eerlijk heel blij dat er een gedeeltelijk mondelinge handelsdeal (fase 1) is tussen de VS en China. Het is nog wel een heel proces waar ze door heen moeten begrijp ik om het geheel te concretiseren, dus er kan nog van alles gebeuren, maar voorlopig ziet het er positief uit.



Ik zat net te kijken naar Trump bij Yahoo Finance en die klonk heel positief. Fase 1 moet nog wel goed worden uitgewerkt,daarna komt er ook nog een fase 2 en wellicht misschien nog een fase 3. Als de FED de rente ook nog verlaagd de komende maanden dan zie ik geen recessie komen in de VS. Voor de wereld economie en de aandelen is dit een heel goede zet.



Trump heeft al aangekondigd dat handelsoorlog tussen de VS en de EU verder zal opgepakt. Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen, maar dat heeft veel minder invloed op de wereldhandel.