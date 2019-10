Slot: Week van de handelsbesprekingen

Deze beursweek werd gedomineerd door de handelsgesprekken die de VS met China voert. Het is nog onduidelijk of er een voorlopige deal wordt gesloten, maar de AEX (+2,3%) heeft er in ieder geval zin in.

Het feit dat de Amerikaanse President Donald Trump de Chinese Vice Premier ontmoet in het Witte Huis, geeft aan dat het serieus wordt. Daarnaast is het een goed teken dat beide heren de lunch hebben overleefd. Het is immers al meerdere keren gebeurd dat de gesprekken vroegtijdig werden afgekapt.

Er gaan geruchten dat Trump de nodige concessies wil doen door bijvoorbeeld de verhoging van de handelstarieven uit te stellen. De Chinezen zullen waarschijnlijk zeggen meer landbouwgoederen te kopen.

Lagere groeivooruitzichten

Begin deze week stelde de nieuwe topvrouw van het IMF nog de verwachtingen voor de wereldeconomie negatief bij. Die dekselse handelsoorlog werd als voornaamste trigger genoemd. Dinsdag ging de beurs hierdoor gevoelig omlaag, maar inmiddels lijkt iedereen het vergeten.

Nog 0,5% erbij voor de AEX-herbeleggingsindex en er staat een nieuwe all time high op het bord. Wie had dat vorige week verwacht toen er eventjes 560 punten op de teller stond. Als Philips gisteren niet met een winstwaarschuwing was gekomen, hadden we de toeters en bellen weer uit de kast mogen halen.



Vooralsnog is het een fantastisch beursjaar waarin we de meeste Europese indices achter ons laten. Met name de Britten en Spanjaarden vallen tegen. Ook de Duitsers kunnen ons niet bijbenen.

ArcelorMittal +13,6%

Jantje huilt, Jantje lacht. Met ArcelorMittal kan het hard gaan. Vorige week was het nog één groot drama, maar de afgelopen vijf dagen heerst er rond het fonds een hosannastemming. Hoewel, aandeelhouders hebben dit jaar flinke klappen moeten incasseren.

De staalgigant is bij uitstek een aandeel dat profiteert van de vooruitgang in de handelsbesprekingen. Het bedrijf is zwaar cyclisch en heeft er alle belang bij dat er een nieuwe upcycle in de industrie komt.

De economie als draait redelijk, maar dat geldt natuurlijk niet voor de industrie. Een eventuele handelsdeal kan een ondernemer net dat extra zetje in de rug geven om die investering wel te doen.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen wederom flink op. Met name de Britse rente krijgt een flinke boost. De kans op een ordentelijke deal tussen de EU en het VK neemt toe.

Normaal gesproken reden voor een lagere rente. Dat is het dit keer niet, omdat deze al zo laag is. Als een no deal brexit wordt afgewend, kan de economie verder groeien. Bij een hoge groei hoort een hogere inflatie. Misschien dat daarom de Britse vergoeding op tienjaars staatspapier zo hard omhoog gaat.

De lijstjes

AEX deze week: +2,3%

AEX deze maand: -0,4%

AEX dit jaar: +18,4%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +22,3%

DAX aan kop

De Duitsers (+3,9%) zijn de absolute winnaars van deze week. Softwarebedrijf SAP (+9,3%) bepaald voor 9% de richting van de DAX en zet deze vandaag zelfstandig 0,8% hoger. Dat verklaart het verschil met de Fransen (+3,1%).

Wij blijven achter en daarvoor mogen we Philips (-4,7%) deels de schuld geven. Sowieso is de AEX een defensieve index dus blijven we op positieve beursdagen achter. Kortom, niet iets om ons zorgen over te maken.

AEX

Het is risk-on op de financiële markten en dan kunt u beter onderwogen zitten in Unilever (-1,1%) en Wolters Kluwer (-0,8%). Adyen (+7,6%) werd gisteren op de kooplijst van Goldman Sachs gezet.

De financials liggen er ook goed bij. ING (+7,7%) en NN Group (+6,5%) vinden de weg omhoog. De stijgende rentes in combinatie met het goede sentiment zijn de grote triggers.

AMX

Het is beslist geen saai weekje voor mijn favoriete index. De AMX zit vol cyclisch spul dus is het genieten geblazen. AMG (+14,3%) is de absolute topper. De metaalspecialist kent vooralsnog een beroerd jaar, maar profiteert deze week van een deal Shell.

Ook de aandeelhouders van Aperam (+10,6%) en Besi (+9,4%) mogen een feestje vieren vanavond. Wat een koersstijgingen! Daarentegen zakt Flow Traders (-0,6%) steeds verder weg. Volgende week donderdag presenteert het handelshuis de derdekwartaalcijfers.

ASCX

Binnen de ASCX is VolkerWessels (+9,9%) de koning. Gisteren nabeurs kwam het nieuws dat de tweede deur van de zeesluis goed is geplaatst. Dit betekent dat het moeilijkste werk achter de rug is. Ook Vastned (+5,1%) krabbelt eindelijk op. Dit jaar is de winkelvastgoedsector echter niet de place to be.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week maakt Arend Jan zondag de vooruitblik.