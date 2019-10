Doe mee met de Slimste Belegger 2019! Beurs vandaag Categorie: Overig

Beter leren turbobeleggen, meekijken met een ervaren beursexpert én kans maken op verschillende mooie prijzen? Dat kan als u meedoet met De Slimste Belegger 2019: de beurscompetitie waarin u gedurende vier weken met fictief geld de strijd aangaat om de titel de Slimste Belegger van 2019. Als deelnemer aan dit beursspel – een initiatief van BNP Paribas en IEX – kunt u niet alleen veel leren, maar u maakt ook kans op mooie prijzen, waaronder de hoofdprijs van 2.500 euro. Daarbij kunt u profiteren van de tips en adviezen van onze beleggingsexperts: Nico Bakker, Guy Boscart, Nico Inberg, Jim Tehupuring of Royce Tostrams. Zij zullen u tijdens de competitie als coach begeleiden en wekelijks voorzien van handige tips en tricks, concrete handelskansen én u inzicht geven in hun eigen beursstrategie. In onderstaande video vertelt presentatrice en gezicht van Slimste Belegger Janneke Willemse u alles over de komende editie van de Slimste Belegger.

Start 4 november De Slimste Belegger gaat dit jaar van start op maandag 4 november en duurt tot en met vrijdag 29 november. Maar u hoeft niet meteen in het diepe te springen. In de testweek, van 28 oktober tot en met 1 november, kunt u alvast oefenen met het handelen in Turbo's. Meld u nu aan, dan geven wij u een seintje wanneer de oefenweek op 28 oktober van start gaat! Over de Slimste Belegger 2019 In samenwerking met IEX organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger: het spannendste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis spel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's. Kijk voor meer informatie over de coaches, de te winnen prijzen of om u alvast in te schrijven op Slimstebelegger.nl.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.