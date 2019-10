Liveblog: Bouwers

Update 10:30 uur: SAP

U bent misschien geneigd te denken dat SAP 8% stijgt op het vertrek van CEO Bill McDermott. Dat denk ik niet, want behalve zijn vertrek meldde SAP maar meteen ook uitstekende Q3-cijfers. Daar lijkt de hele Europese sector vandaag mede op te stijgen.

Wat heet, die McDermott, die negen jaar CEO was, heeft het op het eerste gezicht prima gepresteerd. Mooi, rustig, regelmatig fonds en mooie belegging is dit. De waardering is nog het meest volatiel, dat zegt altijd genoeg.

Met een waarde van €128 miljard is SAP het grootste EU technologiebedrijf. Met nummer twee ASML (€98 miljard) zijn dit trouwens de enige techs in de Euro Stoxx 50. Ze betalen nog dividend ook. En als dit zo doorgaat is over een paar jaar ASML de grootste :-)

Update 10:00 uur: Bouwers

Mooi symbolisch filmpje. Met het afzinken van de sluisdeuren, is het zinken van de aandelenkoersen even gestuit. Even afgezien van alle beursellende die her en der een tegenvallertje heeft opgeleverd, is het natuurlijk gewoon ontzettend gaaf wat BAM en VolkerWessels hier bouwen. Wat. Een. Sluis.

Timelapse - Afzinken tweede deurkas nieuwe zeesluis IJmuiden

BAM staat 12,5% boven haar laatse bodem en Heijmans - dat vandaag een opdracht bekend maakt - is 10,3% gestegen vanaf de laatste low. De bodem in VolkerWessels is van langer terug en technisch begint de grafiek nu interessant te worden?

Kijk aan, Nico heeft al een heel verhaal. Citaatje, de kans op weer tegenvallers is nu dan eindelijk vrijwel verkeken?

Het is te snel om te zeggen dat het werk nu grotendeels gedaan is, maar het plaatsen van deze tweede deurkas werd algemeen gezien als de grootste bottleneck en dat is nu gefixed.