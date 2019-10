Het lijkt de goede kant op te gaan met de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Dit resulteert in een 0,8% hogere AEX. De Duitsers (+1,5%) presteren echter aanmerkelijk beter.

Dit is allemaal het gevolg van de koerssprong van softwarebedrijf SAP (+7,4%). De CEO houdt ermee op en dat kunnen beleggers blijkbaar waarderen. Dit jaar blijft de AEX herbeleggingsindex (+21,1%) overigens nog wel ruim voor op de DAX (+16,9%).

Vandaag wordt de hoofdindex een beetje tegengehouden door de defensieve havens. Met name de zwaargewichten Relx (-1,0%) en Unilever (-0,8%) kennen voorlopig een off-day. Ach, het is een typisch risk-on dagje en dan is het niet onlogisch dat het degelijke spul wat achter blijft.

Vanmiddag krijgen we nog een interessant cijfer over het consumentenvertrouwen in de Amerikaanse staat Michigan. Hoe hoger het vertrouwen, hoe groter de kans dat Joe Sixpack met geld blijft strooien. Dat laatste is uiteraard goed voor de Amerikaanse economie en dus de beurs. Als het cijfer flink afwijkt van de consensus, houden wij u er live van op de hoogte in het liveblog.

Bouwers in de lift

Hoewel de winsten van BAM (+2,6%) en VolkerWessels (+2,0%) de laatste minuten flink afnemen, is het een prima dagje voor de bouwers. De tweede deurkas van die dekselse zeesluis in IJmuiden is eindelijk in orde, waardoor het moeilijkste deel van het rampproject achter de rug is.

De kans op nieuwe tegenvallers is daarom in één klap flink afgenomen. De IEX Beleggersdesk denkt dat het project nu onder controle is, maar sluit verdere voorzieningen niet uit.

Vorig jaar moesten beide bouwers een verlies boeken van €107 miljoen en ook dit jaar is er al €7,5 miljoen afgeschreven. Gevolg is dat zowel BAM als VolkerWessels flink zijn achtergebleven de afgelopen twee jaar.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,8% omhoog en daarmee blijven we wat achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 5,4% en noteert 14,9 punten.

De Amerikaanse futures staan zo'n 0,8% in het groen. De Nasdaq is nog een tikje enthousiaster met een plus van 1,0%.

De euro blijft stabiel en noteert 1,101 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,35%) en Duitse (-0,48%) rente blijven stabiel.

Goud (+0,3%) blijft knap liggen.

Olie: WTI (+1,8%) en Brent (+1,9%) gaan goed.

Dat geldt niet voor de bitcoin (-2,1%). De digitale munt raakt het momentum kwijt.

Het Damrak

ArcelorMittal (+3,4%) is de knaller onder de hoofdfondsen. Als de handelsbesprekingen de goede kant op gaan, moet u de staalgigant absoluut hebben.

(+3,4%) is de knaller onder de hoofdfondsen. Als de handelsbesprekingen de goede kant op gaan, moet u de staalgigant absoluut hebben. De analisten van HSBC zetten Takeaway.com (+1,9%) op kopen. Dan weet u nu waarom het aandeel er zoveel zin in heeft vandaag.

(+1,9%) op kopen. Dan weet u nu waarom het aandeel er zoveel zin in heeft vandaag. Net als gisteren liggen de verzekeraars er goed bij. Aegon (+1,4%), ASR (+1,2%) en NN Group (+1,8%) vinden alledrie de weg omhoog.

(+1,4%), (+1,2%) en (+1,8%) vinden alledrie de weg omhoog. ASML (+1,3%) koerst op het hoogste niveau ooit. De analisten van CFRA verhogen het koersdoel met €60 naar €270. Ook ASMI (+1,3%) zet een all time high op het bord.

(+1,3%) koerst op het hoogste niveau ooit. De analisten van CFRA verhogen het koersdoel met €60 naar €270. Ook (+1,3%) zet een all time high op het bord. Ahold (+1,9%) is het buitenbeentje onder de defensieve havens. In de goede zin van het woord dan. Overigens liggen alle Europese supermarktketens er goed bij.

(+1,9%) is het buitenbeentje onder de defensieve havens. In de goede zin van het woord dan. Overigens liggen alle Europese supermarktketens er goed bij. Aperam (+5,2%) doet het zelfs nog een tikje beter dan grote broer ArcelorMittal.

(+5,2%) doet het zelfs nog een tikje beter dan grote broer ArcelorMittal. Fagron (+1,0%) geeft de openingswinst grotendeels prijs. Toch zijn de derdekwartaalcijfers erg goed. Zo steeg de omzet organisch (bij stabiele wisselkoersen en excl overnames) met 9,9%. De IEX Beleggersdesk blijft positief over het aandeel. Fagron: Puike cijfers #Fagron https://t.co/X0GSUINJ7G — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 11, 2019

(+1,0%) geeft de openingswinst grotendeels prijs. Toch zijn de derdekwartaalcijfers erg goed. Zo steeg de omzet organisch (bij stabiele wisselkoersen en excl overnames) met 9,9%. De IEX Beleggersdesk blijft positief over het aandeel. Kiadis (-2,4%) is vandaag de dissonant op het Damrak.

(-2,4%) is vandaag de dissonant op het Damrak. Lokaal gaat Euronext (-5,4%) onderuit. Gisteravond was er een beleggersdag, waarop de strategie werd gepresenteerd. De analisten van ING vinden deze nogal conservatief.

Adviezen