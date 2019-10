Nakomertje, ik geef u het laatste nieuws nog even mee. De (mogelijke) politieke complicaties kunt u zelf bedenken. Olie doet +2%, zowel West-Texas Light Intermediate als Brent.

An Iranian oil tanker catches fire after an explosion in the Red Sea near the Saudi Arabian port of Jeddah https://t.co/DIAzf4oYHS — Bloomberg (@business) October 11, 2019

Jazeker de apotheker: Fagon is door met Q3's met flinke omzetgroei. Vooral Noord-Amerika ziet er goed uit en kijk die laatste headline: daar spreekt niet echt recessievrees of de bekende uitdagende omstandigheden uit.

Marktbreed? We mogen weer hopen, want de huidige handelsbesprekingen gaan really well, volgens de Amerikaanse president. Brexit ziet er ook weer wat zonniger uit. Vraagt u mij alstublieft niet naar de details. De koersen reageren goed op de headlines en verder niet meer over nadenken.

Trump, Chinese negotiators sound positive tone ahead of high-stakes trade talks https://t.co/qjSsspOxBV via @ReutersTV. For breaking business news, follow @reutersbiz pic.twitter.com/wyXf17peOa — Reuters Top News (@Reuters) October 11, 2019

We starten in ieder geval positief. Iedereen blij, want alles stijgt? De rentes gaan ook weer omhoog, liefst drie basispunten voor de betere AAA's. En dat op zomaar een druilerige vrijdagochtend.

Of vindt u het momenteel niet zo boeiend? De AEX staat zo'n beetje precies in het midden tussen laatste top 584,29 en bodempie 553,85. Richting is een beetje zoek.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Galapagos, Shell, PostNL, onze bouwers en Nyrstar nieuws bij onze buren:

07:57 Avantium aan de slag met papieren bierflesjes

07:55 Trafigura doet bod op restbelang Nyrstar

07:39 Heijmans krijgt miljoenenklus in Eindhoven

07:28 'WeWork hard op zoek naar financiering'

07:21 Fagron op stoom in Noord-Amerika

06:58 Topman softwaregigant SAP per direct weg

06:41 Aantal faillissementen nagenoeg onveranderd

06:40 Export groeit 2,5 procent in augustus

06:32 Galapagos meldt studieresultaten filgotinib

10 okt Shell breidt uit in Brazilië

10 okt Wall Street hoopvol over handelsoverleg

10 okt Rivaal DHL kritisch over Sandd-deal PostNL

10 okt Optimisme overheerst op Wall Street

10 okt Bouwers zetten stap bij zeesluis IJmuiden

10 okt Kledingbedrijf FNG schrapt Nederlandse banen

10 okt Euronext kijkt naar overnames in Europa

Analistenadvies met de eerste verlaging voor Philips:

Philips: naar €47 van €49 - Deutsche Bank

Air France-KLM: naar €8,10 van €7,60 - Deutsche Bank

Takeaway: starten met buy en €90 - HSBC

Eurocommercial Properties: naar €30 van €32,50 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt niet zoveel voor. De Duitse inflatie is al in de prik door, 0,0% op maandbasis. Volgende week wordt het drukker, we gaan echt cijferseizoen met de Amerikaanse banken en ASML.

08:00 Fagron Q3-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI sep 1,2%

14:30 VS importprijzen sep -0,1% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan okt 90,6

En dan nog even dit

Dit is amper een spotprent te noemen. U weet intussen hoe het werkt, één verkeerde opmerking en alles draait weer met uw ArcelorMittals, Randstadjes, AMG's en Kendrions, financials en de rest van de club in de hoofdrol:

Deze past er bij:

The recovery in momentum stocks may be just as ominous as the collapse https://t.co/q0tFyGKIPp — Bloomberg (@business) October 11, 2019

Et tu, KPN?

BT launches 5G smartphone plans for consumers and businesses https://t.co/dGWFm7422s pic.twitter.com/X01jQYT8WU — Reuters Top News (@Reuters) October 11, 2019

Is 't wat?

Toyota unveils revamped hydrogen sedan to take on Tesla https://t.co/vFnu6SwoWF pic.twitter.com/tNioL8XrRl — Reuters Top News (@Reuters) October 11, 2019

Huh? Zo snel kan het gaan... Straks gaat het bedrijf nog stuk.

A WeWork bailout deal may emerge as soon as next week, FT reports https://t.co/S7283b85Lw — Bloomberg (@business) October 11, 2019

Nou, wat lief!

There's a brighter mood surrounding Brexit talks after U.K. and Ireland leaders say they could see a pathway to a potential deal https://t.co/MzHjOMoCju — Bloomberg (@business) October 11, 2019

Toe maar:

JPMorgan economists warn of risks from climate change, saying the consequences of the current path could be "much more severe" https://t.co/ogJGVRSdoX — Bloomberg (@business) October 11, 2019

Jeroen heeft mooie data:

ICYMI! On average the S&P 500 Index has peaked 10 months (median 11 months) after the 10Y - 2Y #yieldcurve inverted. if this hold equities should not peak until June next year. pic.twitter.com/94IIwOHfZA — jeroen blokland (@jsblokland) October 10, 2019

Uhm...

If #FederalReserve easing is good for #equities depends on if the Fed is ahead or behind the next #recession! ht @ISABELNET_SA pic.twitter.com/uP4Ba0o7Cv — jeroen blokland (@jsblokland) October 10, 2019

Oef:

Marijuana ETFs getting smoked.



(note: 5 out of 6 launched this year) pic.twitter.com/rvIebvj2Sw — Charlie Bilello (@charliebilello) October 10, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.