Slot: Dag met twee gezichten

Het is een dag met twee gezichten. Enerzijds hebben we het ochtendverlies volledig goedgemaakt, maar anderzijds blijven we ver achter ten opzichte van de overige Europese indices.

Zwaargewicht Philips (-8,8%) is vandaag de boeman. Het fonds weegt ruim 6% binnen de AEX en zet de hoofdindex zelfstandig 0,55% lager. Zonder dit fonds hadden we 1,0% hoger gestaan. Premium leden kunnen de update over Philips lezen door op deze link te klikken.

Grote verschil is dat dit artikel minder ver de diepte in gaat en geen advies aan de lezer mee geeft. Teveel informatie mag ik ook niet prijsgeven, al vindt de IEX Beleggersdesk het een interessant aandeel voor de lange termijn. Daar is de waardering overigens ook naar.

Positieve handelsontwikkelingen

Het komt weleens voor dat we Trump verafschuwen omdat hij weer iets onverstandigs heeft gezegd, maar dit keer zet hij de markt hoger. In de namiddag tweette hij dat er morgen een topontmoeting plaatsvindt met de Chinese vice-premier. Hij verwoordt dit op Trumpiaanse wijze.

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

Het lijkt erop dat Trump de verhoging van de handelstarieven uitstelt en bepaalde Amerikaanse bedrijven licenties geeft om onderdelen te leveren aan Huawei. Ik sluit niet uit dat de Chinezen voor de duizendste keer hebben toegezegd om meer Amerikaanse landbouwgoederen te kopen.

Ondanks de gesprekken de goede kant op lijken te gaan, verwacht ik dat het circus nog wel even doorgaat. De Chinezen wachten het liefst met een deal tot na de volgende presidentsverkiezingen en Trump ziet graag een akkoord tijdens zijn campagne.

Het is voor beide heren daarom niet opportuun om nu al een deal te sluiten. Hier staat tegenover dat de handelsoorlog de nodige impact heeft op de groei van de wereldeconomie. Zowel Trump als de Chinese leider Xi Jinping zien graag dat economie aantrekt, zodat hun achterban een beetje rustig blijft. Kortom, een deal is absoluut niet uitgesloten.

Rentes

De rentes spuiten omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier klimt maar liefst zeven basispunten naar -0,35%. In dit tempo staan er volgende week al positieve rentestanden op het bord. Maar goed, zo gemakkelijk gaat dat natuurlijk niet.



Brede markt

De AEX stijgt 0,5% maar daarmee presteren we wel beduidend slechter dan de DAX (+0,6%) en CAC (+1,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 8,0% en noteert 15,4 punten.

Wall Street heeft er zin in. De drie belangrijkste graadmeters stijgen allemaal 1,0%.

De euro klimt 0,5% en noteert 1,102 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,9%) moet het niet van deze dagen hebben.

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+0,8%) doen het een stuk beter. Anderzijds is die prijsstijging als gevolg van de Saudische olieramp volledig verdwenen.

Bitcoin (-0,6%) zakt iets weg.

Het Damrak

De financials gaan helemaal los. Met name ING (+4,5%) en Aegon (+3,4%) gaan hard omhoog. De rentes vliegen omhoog en daar profiteren beide bedrijven van.

(+4,5%) en (+3,4%) gaan hard omhoog. De rentes vliegen omhoog en daar profiteren beide bedrijven van. Als er één aandeel profiteert van positieve ontwikkelingen omtrent de handelsoorlog, is het ArcelorMittal (+6,2%). In het kielzog doet Aperam (+3,4%) goed mee.

(+6,2%). In het kielzog doet (+3,4%) goed mee. Defensieve fondsen blijven daarentegen wat achter. Heineken (-0,6%), Wolters Kluwer (-0,8%) en Unilever (-0,3%) zijn hiervan het voorbeeld.

(-0,6%), (-0,8%) en (-0,3%) zijn hiervan het voorbeeld. Takeaway.com (-1,3%) ziet de winst van gisteren grotendeels verdampen.

(-1,3%) ziet de winst van gisteren grotendeels verdampen. BAM (+0,7%) en VolkerWessels (+0,7%) gaan morgen waarschijnlijk een mooi dagje beleven. Hier leest u waarom. Goed nieuws #BAM en #VolkerWessels: zeer risicovol deel Zeesluisproject afgerond.https://t.co/DlTx9iBMAk pic.twitter.com/MxQ4JzGicu — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 10, 2019

(+0,7%) en (+0,7%) gaan morgen waarschijnlijk een mooi dagje beleven. Hier leest u waarom. PostNL (+3,0%) gaat als de brandweer. Op naar de €2!

(+3,0%) gaat als de brandweer. Op naar de €2! Flow Traders (-0,7%) is het helemaal kwijt. Het handelshuis sluit op het laagste niveau sinds 28 januari 2018.

(-0,7%) is het helemaal kwijt. Het handelshuis sluit op het laagste niveau sinds 28 januari 2018. Cyclische aandelen stelen de show. Zie AMG (+3,8%) eens gaan. Binnen twee maanden tijd is de metaalspecialist ruim 36% opgelopen. Echt een typisch boom/bust aandeel.

(+3,8%) eens gaan. Binnen twee maanden tijd is de metaalspecialist ruim 36% opgelopen. Echt een typisch boom/bust aandeel. ASMI (-0,4%) zette gisteren nog een nieuwe all time high op het bord, maar valt nu uit de toon. ASML (+2,6%) en Besi (+2,9%) doen het aanmerkelijk beter.

(-0,4%) zette gisteren nog een nieuwe all time high op het bord, maar valt nu uit de toon. (+2,6%) en (+2,9%) doen het aanmerkelijk beter. Binnen de ASCX is Kendrion (+4,6%) de topper van de dag. Het aandeel is super cyclisch en China is voor het bedrijf een belangrijke afzetmarkt. Dan weet u nu waarom het fonds zo hard omhoog gaat vandaag.

(+4,6%) de topper van de dag. Het aandeel is super cyclisch en China is voor het bedrijf een belangrijke afzetmarkt. Dan weet u nu waarom het fonds zo hard omhoog gaat vandaag. ForFarmers (-1,8%) ligt er wederom slecht bij. Het veevoederbedrijf zet de laagste koers van het jaar op het bord.

Adviezen

Adyen: op favorietenlijst en naar €960 van €800 - Goldman Sachs

ArcelorMittal: naar €27 van €29 - Credit Suisse

ASML: naar €250 van €200 - Kepler Cheuvreux

ASML: naar €205 van €185 en houden - Deutsche Bank

ASMI: naar €84 van €73 - Kepler Cheuvreux

ASMI: naar €90 van €65 en kopen - Deutsche Bank

