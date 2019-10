De AEX begint de dag uitermate zwak met een min van 0,5%. De DAX (+0,2%) en CAC (+0,4%) blijven beduidend beter liggen. Grote oorzaak is de winstwaarschuwing van Philips (-8,9%).



Het healthconcern is met een weging van 6,3% een van de zwaargewichten binnen de hoofdindex. Het fonds zorgt er daardoor zelfstandig voor dat de AEX 0,6% daalt. Hiervoor gecorrigeerd zouden we in Amsterdam dus gewoon 0,1% stijgen.

Maar wat als bestaat natuurlijk niet in de beleggingswereld. Philips behoort met een K/W van 23 tot de duurdere aandelen op het Damrak en dan wordt een winstwaarschuwing keihard afgestraft. Het lukt het bedrijf niet om de bedrijfsmarge met een procentpunt op te voeren, waardoor de onderliggende winst dit jaar gaat tegenvallen.

De problemen zitten hem in de divisie Connected Care. Hier worden systemen gemaakt voor het meten, registreren en analyseren van patiëntinformatie. De reden dat het aandeel niet meer dan 10% daalt, is dat het bedrijf de cijfers twee weken geleden al aan het voormasseren was bij analisten. Iets waar de IEX Beleggersdesk beslist niet van houdt.

Handelsbesprekingen

De markten letten vandaag op de handelsbesprekingen die in de loop van de dag worden hervat. Gisteren gingen de beurzen al omhoog door onder andere de hoop op een voorlopige deal. Toch zien we dat de messen worden geslepen.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei publiekelijk dat Amerika moet stoppen met het onder druk zetten van Chinese bedrijven zoals Huawei. Uiteraard zal Donald Trump er niet van schrikken, al zijn er geruchten dat hij Amerikaanse bedrijven vergunningen gaat geven voor bepaalde leveringen aan Huawei.

Het blijft een ingewikkeld proces om te volgen. Op het ene moment lijkt het goed te gaan met de onderhandelingen en op het volgende zijn we weer terug bij af. Maar goed, we hebben het ermee te doen.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omlaag en daarmee blijven we ver achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt met 0,2% en noteert 16,7 punten.

De Amerikaanse futures staan zo'n 0,1% in het rood.

De euro klimt 0,4% en noteert 1,102 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,40%) en Duitse (-0,54%) rente stijgen een basispuntje.

Goud (+0,1%) houdt stand boven de $1.500.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,0%) houden het hoofd aardig boven water.

Voor bitcoin (+0,9%) geldt hetzelfde.

Het Damrak

Adyen (+0,9%) gaat op de favorietenlijst van Goldman Sachs. Het koersdoel wordt opgeschroefd naar €960, wat betekent dat de Amerikanen een upside zien van bijna 60%.

(+0,9%) gaat op de favorietenlijst van Goldman Sachs. Het koersdoel wordt opgeschroefd naar €960, wat betekent dat de Amerikanen een upside zien van bijna 60%. ArcelorMittal (+2,1%) krijgt weliswaar een koersdoelverlaging om de oren, maar veel is het niet. Daar komt bij dat het koopadvies gehandhaafd blijft.

(+2,1%) krijgt weliswaar een koersdoelverlaging om de oren, maar veel is het niet. Daar komt bij dat het koopadvies gehandhaafd blijft. De verzekeraars Aegon (+1,5%), ASR (+1,0%) en NN Group (+1,6%) liggen er uitstekend bij. Daarmee zijn deze een uitzondering, want Europese sectorgenoten kunnen het tempo niet bijbenen.

(+1,5%), (+1,0%) en (+1,6%) liggen er uitstekend bij. Daarmee zijn deze een uitzondering, want Europese sectorgenoten kunnen het tempo niet bijbenen. ASML (+0,2%) profiteert licht van een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Toch is het Besi (+2,7%) dat aan de leiding gaat vandaag. Groot nieuws kunnen we over de chipper echter niet vinden.

(+0,2%) profiteert licht van een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Toch is het (+2,7%) dat aan de leiding gaat vandaag. Groot nieuws kunnen we over de chipper echter niet vinden. Takeaway.com (-2,4%) geeft de winst van gisteren alweer prijs. De maaltijdbezorger is het momentum vanaf eind augustus helemaal kwijt.

(-2,4%) geeft de winst van gisteren alweer prijs. De maaltijdbezorger is het momentum vanaf eind augustus helemaal kwijt. AMG (+2,3%) daarentegen krabbelt op. Toch moet er nog zo'n 15% bijkomen willen beleggers er dit jaar quitte mee draaien.



(+2,3%) daarentegen krabbelt op. Toch moet er nog zo'n 15% bijkomen willen beleggers er dit jaar quitte mee draaien. SBM Offshore (+1,5%) heeft er zin in. De IEX Beleggersdesk kwam gisteren langs met een update. SBM: corruptie-affaire afgesloten #SBMOffshore https://t.co/nzCT1TwazA — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 9, 2019

(+1,5%) heeft er zin in. De IEX Beleggersdesk kwam gisteren langs met een update. B&S Group (-1,9%) zakt onder de €11.

(-1,9%) zakt onder de €11. Lokaal straalt Fastned (+9,4%).

Adviezen