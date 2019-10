Liveblog: Philips

Update 09:30 uur: Philips

-8,5% nu, het aandeel ligt even aan de eigen beademingsapparatuur. Natuurlijk kan ik hier een hele principiële preek afsteken of Philips dit wel zo netjes heeft afgehandeld. Op 27 was er een pre earnings call, meldden alle beurs tamtams.

#Philips opende net -8,7%, er staat nu -6,5%. Met die -5,4% van 27-9 er bij opgeteld is de schade aanzienlijk. Je mag zelf zeggen Philips of simpel persberichtje op die dag al dan niet goedkoper was geweest #AEX pic.twitter.com/GL69rnCIJk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 10, 2019

We zijn echter in eerste instantie op de beurs om wat verdienen en niet om te preken en daarom blog ik maar in de vraag-niet-hoe-kan-maar-profiteer-er-van-modus. Als ik de grafiek goed lees, waren er naar aanleiding van die call wat lichte verlagingen, zowel koersdoel als een paar holds. In ieder geval geen sells.

De koersontwikkeling laat zich gemakkelijker aflezen. Als u Philips op een geel papiertje had staan om op een daling of dip te kopen, dan hebt u nu wellicht de kans.

Let wel, de verwachtingen gaan wellicht nog (iets) omlaag na het bericht van vandaag, ofwel wordt het aandeel op papier wat duurder. Het fonds is behoorlijk aan de prijs, maar het bedrijf presteert natuurlijk sinds het helemaal medisch is gegaan goed en regelmatig. Daar doet deze valse noot niets aan af?

Tegenvaller kan altijd gebeuren en dit lijkt er op alsof het niet aan Philips zelf is te wijten. Gewoon handelsoorlogpech. Merk op dat er enkele adviezen en koersdoelen, maar niet de algemene verwachtingen na 27 september zijn verlaagd. Nogmaals, dat kan nog en het is aan u of het aandeel te duur of koopwaardig is.

Onze beleggersdesk vindt in ieder geval, zeker op lange termijn, Philips een mooi aandeel, maar nog altijd behoorlijk aan de prijs.

En toch. Met die -5,4% van een fonds van €40 miljard - want dat is Philips - is er op 27 september veel geld verdiend en verloren op wat misschien geen eerlijk speelveld was.

Ironisch zo op één dag en slaap er nog eens nachtje over @AutoriteitFM? In FD hoe kleine vermogensbeheerders v neuteldingen verslag moeten doen, terwijl bedrijven vrolijk analisten voorkennis geven in pre earnings calls (#Philips) #AEX https://t.co/Bn094g7pd8 pic.twitter.com/CLhF1tc34k — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 10, 2019

Update 09:30 uur: Advies

Zo, The Firm zet Adyen even in de verf. Zeg maar of de koersreactie niet een beetje tegenvalt...? Bij de weg, weer alleen maar fondsen die met een A beginnen. Laatst was er ook al zo'n dag. Wat voor complot zijn we nu weer op het spoor? :-)