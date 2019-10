Liveblog: Philips, Fastned en CM.Com

Update 13:00: Fastned (en Beter Bed)

Ik noem Fastned al even terloops in mijn CM.com stukje hieronder. Het is toch altijd prettig als de koers stijgt als je een emissie wilt doen, toch? Dit is licht ironisch bedoeld.

Woord #emissievrees kenden we al op de beurs. En hoe. Nu is er ook #emissievreugde? #Fastned gaat hard sinds cijfers en dat kan maar één ding zijn? Juist. Gaat wild, want toen ik grafiekje maakte was t +9,5%, nu +6,5% #AEX pic.twitter.com/Jlkx1lYMlN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 10, 2019

Er is nog een fonds waar het e-woord rond zoemt, Beter Bed. Daar is na de recente koersperikelen de rust weergekeerd in afwachting van verder nieuws. Dat zeker ééns komt. Voor de hardcore handelaren onder u - dit is niet voor beginners en amateurs - misschien een mooi moment om positie in te nemen.

Is dit een technisch vlagpatroon? Het ziet er bedrieglijk rustig uit allemaal.

Update 12:45: Tesla

Dit is toch wel even een verbluffend staaltje service van de zaak.

Before a massive blackout swept across Northern California, Tesla issued an urgent message to its customers in the area: charge up your car, now https://t.co/31tvxj35XA — Bloomberg (@business) October 10, 2019

Kijk aan, Elon komt de stroom desnoods zelf brengen?

All Tesla Supercharger stations in regions affected by California power outages will have Tesla Powerpacks within next few weeks. Just waiting on permits. — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2019

Update 12:00: Auw, CM.com

Dit.

Is.

Heel.

Pijnlijk.

Als de beurs net een schuivert naar beneden of dikke dip deed, was dit nog te begrijpen. Denk aan LeasePlan dat een jaartje geleden wilde cashen en toen zei de AEX toedeledoki. Nee, de beurzen staan er weliswaar een beetje richtingloos, maar toch prima bij. Voor wie is dit pijnlijk? Voor ons allemaal en de hele NV Nederland.

Allereerst voor CM.com en haar stakeholderszelf natuurlijk, die morgen helaas geen feestelijke beursgang kunnen houden

Ten tweede ABN Amro, dat deze beursgang blijkbaar niet onder haar klanten, relaties et cetera weet weg te zetten. Recent lukte het ING al niet bij FastNed. Even tussendoor, zie de koers daar vliegen (+8,7%) nu de CEO gisteren in feite bevestigde dat er een emissie aan komt

Ten derde voor beursbedrijf Euronext dat zelfs openlijk snakt naar technologie-noteringen. Blijkbaar kan u met u tech-bedrijf toch maar beter met een buitenlandse bank naar Londen, Frankfort, of de Nasdaq als u echt knaken wil ophalen?

Ten vierde voor alles en iedereen met een beleggings-, handels- of beurshart, want inderdaad een leuk, nieuw en ook nog eens serieus technologie-aandeel kan onze beurs en misschien wel onze porto's goed gebruiken

Hier is trouwens het persbericht, dat, hoe summier ook, héél véél bevat. En dan staan er niet eens cijfers in, nota bene. Mocht CM.com terug komen, dan zal in ieder geval de bandbreedte van tot dusverre €15 - €19 sneuvelen. Blijkbaar was er zelfs tegen €15 niet voldoende belangstelling...?

Zie dat laatste zinnetje, ook pijnlijk: dit is meer dan een typo in het prospectus:

Contrary to what is stated in the Prospectus, all profits from stabilization transactions will be remitted by the Stabilization Manager to the Company.

Nog eentje:

In a separate development, Chris Figee, proposed vicechairperson and member of the Supervisory Board and chairperson of the Audit Committee, has informed the Company that he will no longer be taking up his Supervisory Board position due to his nomination as CFO of Royal KPN N.V.

Heel goed van Chris dat hij zich volledig op KNP wil focussen. Dat CM.com hem daarvoor heeft gevraagd én hij ja zei, laat zien dat CM.com een serieuze tent is en geen comedy caper à la WeWork, of zelfs het almachtige Uber, dat zelf geen benul heeft of en laat staan wanneer het ooit eens winst denkt te gaan maken.

Lees Nico zijn stuk over CM.com. Of het bedrijf zijn ambities kan waarmaken is bij iedere onderneming de vraag. Het gaat in ieder geval om de goede reden naar de beurs en waarvoor dat kreng, waar wij allemaal zo veel van houden, überhaupt is voor ontstaan: geld ophalen om te groeien.

Update 09:30 uur: Philips

-8,5% nu, het aandeel ligt even aan de eigen beademingsapparatuur. Natuurlijk kan ik hier een hele principiële preek afsteken of Philips dit wel zo netjes heeft afgehandeld. Op 27 was er een pre earnings call, meldden alle beurs tamtams.

#Philips opende net -8,7%, er staat nu -6,5%. Met die -5,4% van 27-9 er bij opgeteld is de schade aanzienlijk. Je mag zelf zeggen Philips of simpel persberichtje op die dag al dan niet goedkoper was geweest #AEX pic.twitter.com/GL69rnCIJk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 10, 2019

We zijn echter in eerste instantie op de beurs om wat verdienen en niet om te preken en daarom blog ik maar in de vraag-niet-hoe-kan-maar-profiteer-er-van-modus. Als ik de grafiek goed lees, waren er naar aanleiding van die call wat lichte verlagingen, zowel koersdoel als een paar holds. In ieder geval geen sells.

De koersontwikkeling laat zich gemakkelijker aflezen. Als u Philips op een geel papiertje had staan om op een daling of dip te kopen, dan hebt u nu wellicht de kans.

Let wel, de verwachtingen gaan wellicht nog (iets) omlaag na het bericht van vandaag, ofwel wordt het aandeel op papier wat duurder. Het fonds is behoorlijk aan de prijs, maar het bedrijf presteert natuurlijk sinds het helemaal medisch is gegaan goed en regelmatig. Daar doet deze valse noot niets aan af?

Tegenvaller kan altijd gebeuren en dit lijkt er op alsof het niet aan Philips zelf is te wijten. Gewoon handelsoorlogpech. Merk op dat er enkele adviezen en koersdoelen, maar niet de algemene verwachtingen na 27 september zijn verlaagd. Nogmaals, dat kan nog en het is aan u of het aandeel te duur of koopwaardig is.

Onze beleggersdesk vindt in ieder geval, zeker op lange termijn, Philips een mooi aandeel, maar nog altijd behoorlijk aan de prijs.

En toch. Met die -5,4% van een fonds van €40 miljard - want dat is Philips - is er op 27 september veel geld verdiend en verloren op wat misschien geen eerlijk speelveld was.

Ironisch zo op één dag en slaap er nog eens nachtje over @AutoriteitFM? In FD hoe kleine vermogensbeheerders v neuteldingen verslag moeten doen, terwijl bedrijven vrolijk analisten voorkennis geven in pre earnings calls (#Philips) #AEX https://t.co/Bn094g7pd8 pic.twitter.com/CLhF1tc34k — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 10, 2019

Update 09:30 uur: Advies

Zo, The Firm zet Adyen even in de verf. Zeg maar of de koersreactie niet een beetje tegenvalt...? Bij de weg, weer alleen maar fondsen die met een A beginnen. Laatst was er ook al zo'n dag. Wat voor complot zijn we nu weer op het spoor? :-)