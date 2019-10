Aramco's IPO is finally happening, but the $2 trillion price tag may be too high t.co/YERtXC79tK via @BW— Bloomberg (@business) October 10, 2019Inderdaad: Aramco zou $2000 mld waard zijn, maar betaalt slechts $60 mld aan dividend. Een rendement van 3% dus.Onze RDShell doet 7%, en dan is Aramco (ons) niet meer dan $860 mld waard. Trek daar allerlei geo-/Saudi-politieke risico's van af die Shell niet heeft.Apple is nu ongeveer ongeveer $950 mld waard. Aramco gaatde grootste worden.