Philips dus. Laten we hopen dat dit geen gewoonte wordt, of dat we hieraan moeten wennen.

Weet u die spontane (kuch) -5,4% nog van Philips van 27 september op die pre-earnings call? Wellicht dat de analisten toen al zijn bijgepraat. Gissen. Ook of dit toen al is ingeprijsd. Corné schrijft:

De eerste commentaren over Philips zijn dat het de jaarwinst met 1 a 2% naar beneden brengt. Maar Q3 is dus een miss van 8%.

#Philips geeft een margewaarschuwing en wijst de handelsoorlog aan als boosdoener. Aandeel doet het dit jaar juist uitstekend met +34,5%. Is wel vrij duur, 21,9x verwachte winst bij 2,1% dividendrendement #AEX pic.twitter.com/K5LUUoB324 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 10, 2019

Over handelsoorlog gesproken, wat we normaal in een paar dagen doen, doen we nu in luttele uren? Van hoop naar wanhoop en heen en weer en op en neer. Zo zou de VS China een valutadeal hebben voorgesteld.

Markets have been roiled by three hours of chaos in futures https://t.co/jDcY5Y3c1A pic.twitter.com/gFuCdeqLyr — Bloomberg (@business) October 10, 2019

Een nieuwe klant voor Adyen, Credit Suisse verlaagt ArcelorMittal met €2 en een opdracht voor Nedap, meer bedrijfsnieuws is er nu niet. Verder is er het bekende geopolitieke gehannes weer en Turkije is Syrië binnengevallen. De koersen doen niet veel. Dollar weer richting 1,10 en de rentes stijgen een basispunt.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:58 Belgische farmaceut zet Amerikaanse stap

07:44 Prijzenslag in beleggingswereld VS zet door

07:26 Philips voelt impact handelsoorlog

07:19 Japanse machine-orders dalen sterk

07:13 Kinderkledingwebsite PatPat kiest voor Adyen

06:44 Industriële productie omlaag

06:42 Fed ziet meer economische risico's

09 okt Handelsoptimisme zet Wall Street hoger

09 okt Opdracht voor Nedap van Essentiel Antwerp

09 okt Mooie winsten Wall Street door handelshoop

09 okt LVMH verkoopt meer luxegoederen

09 okt Transactiewaarde Euronext gedaald

Analistenadvies luidt:

ArcelorMittal: naar €27 van €29 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts en bij AMG lopen ze toch nog licht op, ondanks de koersstijgingen:

De agenda, wekkertje op 14:30 uur dus.

01:50 Japan fabrieksorder aug -2,5% MoM

08:00 VK industriële productie aug -0,1% MoM

14:30 VS inflatie CPI sep 0,1% MoM

En dan nog even dit

Oh:

China’s trade practices have deteriorated, U.S. Secretary of Commerce Wilbur Ross says https://t.co/fS4jZCkbTd — Bloomberg (@business) October 10, 2019

Groen Shell:

Shell to offset carbon emissions for British fuel buyers https://t.co/hU2P3YCJ3M pic.twitter.com/U5a9AGKHUQ — Reuters Top News (@Reuters) October 10, 2019

Dat is snel?

Apple removes police-tracking app used in Hong Kong protests from its app store. More here: https://t.co/pF0ZXn8qkN by @StephenNellis pic.twitter.com/mVKRrx0KR2 — Reuters Top News (@Reuters) October 10, 2019

Aan de ene kant:

U.S. to issue licenses for supply of non-sensitive goods to Huawei: NYT https://t.co/OtyG3e0GYp pic.twitter.com/ihjCn6jLqm — Reuters Top News (@Reuters) October 10, 2019

Aan de andere kant:

Aramco's IPO is finally happening, but the $2 trillion price tag may be too high https://t.co/YERtXC79tK via @BW — Bloomberg (@business) October 10, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.