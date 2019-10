Slot: Keurig herstel

De AEX (+0,5%) heeft een prima dag achter de rug, al is het verlies van gisteren helaas niet goed gemaakt. Toch is het niveau van 565 punten dik in orde. Year to date staat er een keurige plus van 16% op het bord.

De herbeleggingsindex, die ook het dividend meeneemt, doet het nog ruim 3% beter. Of we nog een nieuwe rit gaan maken, hangt grotendeels af van de derdekwartaalcijfers. Deze ging vandaag officieel van start met Takeaway.com (+2,0%), al heeft de maaltijdbezorger slechts een weging van 0,6% binnen de AEX.

Deze koersstijging van 2,0% slaat dus geen enkel deukje in een pakje boter. Vervelend voor indexbeleggers, maar daar zal de gemiddelde aandeelhouder maling aan hebben. Winst is winst tenminste. Sowieso heeft het aandeel het sinds de beursgang geweldig gedaan op de beurs.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Eind september 2016 ging Takeaway.com naar de beurs en sindsdien is de koers verdriedubbeld. Rendementen waar vrijwel alle beleggers alleen maar van kunnen dromen.

Interessante ontwikkelingen

Vlak na 11.00 uur liep de AEX tijdelijk vier punten op nadat er geruchten in de markt kwamen dat er een voorlopige handelsdeal tussen de VS en China aan zat te komen. Rond hetzelfde moment kwamen er ook geruchten dat de EU een handreiking naar het VK zou doen.

'Huge fears' about demand are weighing on oil markets, Helima Croft says https://t.co/7oNIKzv088 — CNBC (@CNBC) October 9, 2019

Geen idee wat we er allemaal voor moeten denken. Iedere keer op het moment we een deal verwachten, ketst deze af. Als de onrust dan weer aanwakkert, komen er ineens sussende tweetjes van Trump tussendoor. De winst van vier punten voor de AEX werd dan ook snel grotendeels ingeleverd.

Eerlijk gezegd kan ik niet wachten tot het kwartaalcijferseizoen gaat beginnen. Spanningen of niet, uiteindelijk draait het toch om de winsten van bedrijven. Laten we hopen dat het allemaal mee valt, want ik zie die 600 punten graag op het bord verschijnen dit jaar.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omhoog. Vier basispunten erbij voor de Nederlandse tienjaarsrente is geen kattenpis. Anderzijds zijn de niveau's bijzonder laag. Alleen de Amerikanen betalen nog enigszins een fatsoenlijke rente.



Brede markt

De AEX stijgt 0,5% maar daarmee presteren we wel beduidend slechter dan de DAX (+1,0%) en CAC (+0,8%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 5,2% en noteert 16,9 punten.

Wall Street heeft er zin in. De Dow Jones (+0,6%) en S&P500 (+0,8%) gaan al goed, maar de Nasdaq (+1,0%) doet er nog een schepje bovenop.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,098 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,2%) blijft aardig liggen.

Olie: WTI (+1,7%) en Brent (+1,8%) gaan ook ineens goed. Het werd tijd want het zwarte goud zakte de laatste weken hard weg.

Bitcoin (+5,5%) leeft ook weer op. Het moet niet gekker worden.

Het Damrak

ABN Amro (-1,2%) sluit bijna op het laagste niveau van het jaar. Het sentiment rondom banken blijft slecht.

(-1,2%) sluit bijna op het laagste niveau van het jaar. Het sentiment rondom banken blijft slecht. Daarentegen gaan de chippers goed vandaag. Met name ASML (+1,6%) en ASMI (+3,5%) vinden de weg omhoog. Laatstgenoemde zet een nieuwe all time high op het bord. Besi (+1,0%) blijft wat achter, maar ging gisteren tegen de markt in omhoog.

(+1,6%) en (+3,5%) vinden de weg omhoog. Laatstgenoemde zet een nieuwe all time high op het bord. (+1,0%) blijft wat achter, maar ging gisteren tegen de markt in omhoog. Takeaway.com (+2,0%) groeit harder dan gedacht. De IEX Beleggersdesk kwam vanochtend langs met een update. Takeaway: Gekochte groei #Takeaway.com https://t.co/Lp0fZS51wD — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 9, 2019

(+2,0%) groeit harder dan gedacht. De IEX Beleggersdesk kwam vanochtend langs met een update. Galapagos (+2,2%) is de topper van de dag. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Misschien is er sprake van buy de dip. Sinds eind juli is de koers ruim 10% gedaald.

(+2,2%) is de topper van de dag. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Misschien is er sprake van buy de dip. Sinds eind juli is de koers ruim 10% gedaald. AMG (+5,1%) is lekker bezig. Gisteren werd bekend dat de metaalspecialist een deal sloot met Shell en nu wordt een titaniumproducent overgenomen. Beleggers zijn er in ieder geval blij mee.

(+5,1%) is lekker bezig. Gisteren werd bekend dat de metaalspecialist een deal sloot met Shell en nu wordt een titaniumproducent overgenomen. Beleggers zijn er in ieder geval blij mee. BAM (-0,1%) en Fugro (-1,6%) lijken alleen maar te kunnen dalen. Er moet toch eens een moment komen dat het genoeg is geweest. Fugro: Rollercoaster #Fugro https://t.co/extV6jqqVS — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 9, 2019

(-0,1%) en (-1,6%) lijken alleen maar te kunnen dalen. Er moet toch eens een moment komen dat het genoeg is geweest. Wereldhave (+2,3%) dobbert de laatste weken rond de €20.

(+2,3%) dobbert de laatste weken rond de €20. Voor Kiadis (+2,9%) blijft het wachten op goedkeuring voor haar middel ATIR101. Waarschijnlijk blijft het aandeel tot die tijd hangen rond de €5 á €5,50.

(+2,9%) blijft het wachten op goedkeuring voor haar middel ATIR101. Waarschijnlijk blijft het aandeel tot die tijd hangen rond de €5 á €5,50. De aandeelhouders van Van Lanschot Kempen (+1,9%) hebben ingestemd met een voorgestelde kapitaalteruggave van €1,50 per aandeel. Dat is geen verrassing dus lijkt het niet de oorzaak voor deze koersstijging.

(+1,9%) hebben ingestemd met een voorgestelde kapitaalteruggave van €1,50 per aandeel. Dat is geen verrassing dus lijkt het niet de oorzaak voor deze koersstijging. Op het slot gaat B&S Group (-2,1%) gevoelig omlaag. Sowieso is het niet het jaar van het handelshuis.

(-2,1%) gevoelig omlaag. Sowieso is het niet het jaar van het handelshuis. Waarschijnlijk bent u nu te laag uw aandelen Esperite van de hand te doen. Vanmiddag werd de handel in het stamcelbedrijf stilgelegd. Er zit een persbericht aan te komen en dat zou zomaar een hele vervelende kunnen zijn. Het ziet er naar uit dat de toko failliet gaat. Het bedrijf zat al een tijdje op het strafbankje van Euronext.

Adviezen

ING: naar €12 van €13 en kopen - Deutsche Bank

PostNL: naar €2,70 van €2,65 en kopen - Berenberg

Signify: naar €29 van €30 en kopen - Goldman Sachs

Takeaway.com: naar €105 van €100 en kopen - ING

Takeaway.com: naar €70,10 van €91 en houden - JPMorgan Cazenove

Unilever: naar €47 van €50 en verkopen - Societe Generale

