(On)zin van het taxatierapport

Ik vroeg destijds bij aankoop om een werkelijke waarde opgaaf door de taxateur. Met andere woorden als de vraagprijs te hoog zou zijn dan zou ik er vrede mee hebben dat de koop niet door zou kunnen gaan.

Daar begrepen adviseur en taxateur niets van... Nog nooit meegemaakt... Ze vroegen; wil je de woning nou wel of niet kunnen kopen ? Ik denk dat nederlandse hypotheekbanken op een tijdbommetje zitten van veel te hoog gewaardeerd onderpand. Daarom de rush en push op extra aflossen, dan wordt de "pijn" wat meer bij de argeloze consument gelegd. In deze overgangsperiode wordt de schaarste nog even hoog gehouden door weinig nieuwbouw af te leveren en geen bouwgrond beschikbaar te stellen. Een grote orkestratie om de banken maar te pleasen. Je denkt dat je in een vrije land met marktwerking leeft. Forget about it !