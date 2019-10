Peter,



Ik heb het even van zijn site gekopiëerd.



Dit zijn de vier coaching aanbevelingen die volgen uit de vier condities en signalen uit mijn Dashboard. EL = Enter Long, ES = Enter Short, XL = Exit Long en XS = Exit Short.



TT (Turbo Tijd) Long Setup houdt in dat er sprake is van een koopconditie, geïndiceerd en ondersteund door alle technische bevindingen in mijn marktlens. Een koopstatus is valide.



TT(Turbo Tijd) Short Setup houdt in dat er sprake is van een verkoopconditie, geïndiceerd en ondersteund door alle technische bevindingen in mijn marktlens. Een verkoopstatus is valide.