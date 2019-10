Liveblog: Deal op komst?

Update 11:40 uur: Ceo Fastned live bij BNR

Om 12.15 uur schuift Fastned CEO Michiel Langezaal aan bij BNR. Hij gaat onder andere vertellen hoe hij met zijn bedrijf wil uitbreiden. Ook collega Arend Jan zal er zijn om u kort bij te praten over de beurs. Als u klikt op deze link dan kunt u direct meeluisteren (NK).

Update 11:20 uur: Eng grafiekje

Als we kijken naar de onderstaande grafiek dan lijkt een recessie in de VS op komst. Tijdens de laatste twee recessies bleek dat een kelderende ISM- en IFO-index leidden tot een recessie en forse koersdalingen op de beurs (NK).

De percentile ranking van de ISM index en de IFO index. Grijze balken zijn US recessies. pic.twitter.com/HrRjeKMN1k — Corne van Zeijl (@beursanalist) October 9, 2019

Update 11:15 uur: Deal op komst?

De beurzen gaan omhoog op geruchten dat de EU bereid is een grote concessie te doen ten aanzien van de brexit. Het gaat om een nieuw backstopmechanisme, zodat het probleem rondom de Noord-Ierse grens wordt opgelost.

De AEX steeg binnen enkele minuten maar liefst drie punten. Op dit moment koerst de hoofdindex 0,8% hoger. Ook het Britse pond trekt iets aan, maar dat is vooral ten opzichte van de dollar (NK).

Sterling shoots higher on report of a Brexit concession from the EU https://t.co/rqCqnkLp3v — CNBC (@CNBC) October 9, 2019

Update 10:00 uur: KPN

Vandaag alweer bij de stijgers van de dag, KPN is aan een aardig ritje bezig. Voor haar doen dan. Het aandeel is natuurlijk geen Besi, ArcelorMittal of AMG. Het fonds kent met 0,45 zelfs de lage bèta uit de AEX, ofwel de mate waarin het tot de index handelt. Superdefensief dus en dan z'n stijging.

Bij mijn weten is er fundamenteel geen nieuws, laat staan ineens een stijging van de structureel dalende omzet. Ik word er wel een beetje huiverig van, want tegen 24,5 keer de verwachte winst is het een van de duurdere aandelen uit de AEX. En dat zonder fantasie. Het fonds is wel een degelijke defensial, misschien is dat het?

Of anders technisch dan maar? Nico ziet nog veel upside:

KPN doet het erg goed, al veel eerder op dag- en weekkaart UP condities, toen niet meegedaan met een TTL, nu niet achter de stier aanrennen.

Wie wel EL heeft gedaan scoort lekker....koersdoel 3+ tot 3,50 lijkt haalbaar. https://t.co/eWh2zILg13 — Nico PR Bakker/BNPP Markets NL (@TheDailyTurbo) October 9, 2019

Om u een idee te geven: die €3,50 is alweer van 2012 geleden. U mag zelf uitrekenen hoe duur KPN dan is.

Update uur: Auw nieuwbow

En de bouwkosten? Die stijgen door... Iets anders. Kunnen we eigenlijk nog wel van markt spreken op onze woningmarkt, want met al die wetten en regels dreigt volgens mij totale dichttimmerij. Enfin, onze bouwers stijgen vandaag voorzichtig na weer een rondje afstraffingen, dus laat verder maar even zitten.

Inmiddels bijna ton verschil tussen gemiddelde verkoopprijs bestaande en nieuwe woning. Door de stijgende bouwkosten worden nieuwe woningen steeds duurder, want goedkope worden nauwelijks gebouwd. https://t.co/SUeySOvpAY — Madeline Buijs (@MadelineBuijs) October 9, 2019

Ik bedoel maar met markt... Dit is dan wel weer wat beter nieuws. Goed nieuws is ook meteen weer z'n groot woord, hè? In ieder geval mag het vanaf vrijdag weer.