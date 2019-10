Liveblog: ASMI, KPN en Fastned

Update 16:15 uur: BlackRock over Q4

Companies are building up inventories in expectation of #tariffs and cutting investment spending. Resilient consumption is helping offset manufacturing weakness. Read our Q4 investment outlook: https://t.co/yPItTI8R2s pic.twitter.com/U70n7FPDCV — BlackRock (@blackrock) October 9, 2019

Ik vis er twee plaatjes uit. Helaas is deze er alleen voor de VS. Joehoe, waar blijft toch die recessie?

Long VS aandelen en EU bonds dus voor Q4. Aldus BlackRock dan.

Update 15:45 uur: All time high ASMI

Er is één aandeel dat dit jaar nog harder gaat - Altice - maar ASMI gaat in 2019 helemaal Besi, om het zo maar eens uit te drukken. Want dat heeft de naam van zulke bewegingen. Er staat dit jaar al +138% op het bord en vandaag volgt weer een nieuwe all time high.

Voor u met dollartekens in uw ogen op deze voortsnellende bullet train springt: weliswaar lopen de verwachtingen voor ASMI nog steeds op, maar dat doet de waardering ook. En die zit nu aan de bovenkant van de range van de afgelopen tien jaar. Wacht maar even op een dipje als u ze nog graag wil hebben?

Update 15:30 uur: Van groei naar winst

De Compleet Mislukte Beursgang - in hoofdletters, het is niet anders - en vertrek van zowat de hele board van WeWork is misschien wel een waterscheiding op de beurs? Komt bij dat tal van beursgangen dit jaar in New York van bedrijven die alleen groeien, groeien, groeien en geen winst maken er niet veel van bakken.

Sterker nog, ze dalen tegen de markt in en sommigen - Uber voorop - hebben zelfs geen idee of ze ooit winst maken. Hier ziet u er een paar.

New York bespeurt nu twee trends, wat de krant staaft aan tal van quotes van durfinvesteerders in Silicon Valley. Ik vat ze voor u samen:

Inderdaad, beleggers willen in ieder geval zicht hebben op winst en vallen niet alleen maar voor louter groei, groei, groei waar ze flinke waarderingen voor willen betalen

Wanneer is een bedrijf een tech? In dit geval, zijn Uber, Lyft, WeWork en Peleton niet gewoon vervoersbedrijf, vastgoedboer of sportschool?

Vooral dat laatste is momenteel interessant. Ook hier geldt WeWork weer als voorbeeld. In januari waardeerde SoftBank het bedrijf nog als über tech. De rest van de markt maakte er in de loop van het jaar hooguit een shabby vastgoedfonds van, zodat die beursgang is afgeblazen (en SoftBank nu in haar hemd straat).

Zeg maar wat een tech is. Anno nu heeft iedere zichzelf respecterend bedrijf een technologie-afdeling en anders gebruikt ze het wel, maar dat maakt ze nog niet tot een tech-bedrijf.

In light of high-profile stumbles on IPO market, tech start-ups are discovering a novel business concept known as... profits https://t.co/OOkve0YgcT — Erin Griffith (@eringriffith) October 8, 2019

Update 11:40 uur: CEO Fastned live bij BNR

Om 12.15 uur schuift Fastned CEO Michiel Langezaal aan bij BNR. Hij gaat onder andere vertellen hoe hij zijn bedrijf wil uitbreiden. Ook collega Arend Jan zal er zijn om u kort bij te praten over de beurs.

Kijk aan, er is nog nieuws ook.

Nieuw moment van uitgifte van aandelen gaat er volgens @Fastned-ceo Michiel Langezaal zeker komen, misschien wel binnenkort... — BNR Zakendoen (@BNRzaken) October 9, 2019

Nico repte gisteren al van een mogelijke emissie. (NK)

Update 11:20 uur: Eng grafiekje

Als we kijken naar de onderstaande grafiek dan lijkt een recessie in de VS op komst. Tijdens de laatste twee recessies bleek dat kelderende ISM- en IFO-indices leidden tot een recessie en forse koersdalingen op de beurs. (NK)

De percentile ranking van de ISM index en de IFO index. Grijze balken zijn US recessies. pic.twitter.com/HrRjeKMN1k — Corne van Zeijl (@beursanalist) October 9, 2019

Update 11:15 uur: Deal op komst?

De beurzen gaan omhoog op geruchten dat de EU bereid is een grote concessie te doen ten aanzien van de brexit. Het gaat om een nieuw backstopmechanisme, zodat het probleem rondom de Noord-Ierse grens wordt opgelost.

De AEX steeg binnen enkele minuten maar liefst drie punten. Op dit moment koerst de hoofdindex 0,8% hoger. Ook het Britse pond trekt iets aan, maar dat is vooral ten opzichte van de dollar. (NK)

Sterling shoots higher on report of a Brexit concession from the EU https://t.co/rqCqnkLp3v — CNBC (@CNBC) October 9, 2019

Update 10:00 uur: KPN

Vandaag alweer bij de stijgers van de dag; KPN is aan een aardig ritje bezig. Voor zijn doen dan. Het aandeel is natuurlijk geen Besi, ArcelorMittal of AMG. Het fonds kent met 0,45 zelfs de laagste bèta uit de AEX, ofwel de mate waarin het ten opzichte van de index beweegt. Superdefensief dus en dan zo'n stijging.

Bij mijn weten is er fundamenteel geen nieuws, laat staan ineens een stijging van de structureel dalende omzet. Ik word er wel een beetje huiverig van, want tegen 24,5 keer de verwachte winst is het een van de duurdere aandelen uit de AEX. En dat zonder fantasie. Het fonds is wel een degelijke defensial, misschien is dat het?

Of anders technisch dan maar? Nico ziet nog veel upside:

KPN doet het erg goed, al veel eerder op dag- en weekkaart UP condities, toen niet meegedaan met een TTL, nu niet achter de stier aanrennen.

Wie wel EL heeft gedaan scoort lekker....koersdoel 3+ tot 3,50 lijkt haalbaar. https://t.co/eWh2zILg13 — Nico PR Bakker/BNPP Markets NL (@TheDailyTurbo) October 9, 2019

Om u een idee te geven: die €3,50 is alweer van 2012 geleden. U mag zelf uitrekenen hoe duur KPN dan is.

Update uur: Auw nieuwbouw

En de bouwkosten? Die stijgen door... Iets anders. Kunnen we eigenlijk nog wel van markt spreken op onze woningmarkt, want met al die wetten en regels dreigt volgens mij totale dichttimmerij. Enfin, onze bouwers stijgen vandaag voorzichtig na weer een rondje afstraffingen, dus laat verder maar even zitten.

Inmiddels bijna ton verschil tussen gemiddelde verkoopprijs bestaande en nieuwe woning. Door de stijgende bouwkosten worden nieuwe woningen steeds duurder, want goedkope worden nauwelijks gebouwd. https://t.co/SUeySOvpAY — Madeline Buijs (@MadelineBuijs) October 9, 2019

Ik bedoel maar met markt... Dit is dan wel weer wat beter nieuws. Goed nieuws is ook meteen weer z'n groot woord, hè? In ieder geval mag het vanaf vrijdag weer.