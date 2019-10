Takeaway groeit nog als kool (nu zeker met cijfers Delivery Hero Duitsland), zegt ebitda-positief te zijn (maar gaat nog steeds voor groei) en de fusie met Just Eat zou op schema zijn. Voilá, de eerste Q3's van een AEX-bedrijf dit rondje.

Marktbreed is het wat minder uitbundig. Wall Street sloot gisteren in mineur door weer oplopende handelsspanningen, terwijl er juist morgen nieuwe besprekingen beginnen. De Fed gaat naar aanleiding van die nerveuze repo acties toch weer verruimen, zonder het verruimen te noemen. Dat doen anderen denk ik wel, toch?

AMG doet een overname, Shell gaat voor waterstof en dat is het bedrijfsnieuws wel zo'n beetje. De opening valt mee, denk ik. Er beweegt eigenlijk niet veel. De rentes stijgen een basispuntje. Zo handelen we eigenlijk al bijna het hele jaar tussen grofweg AEX 528 en 586 met aandelen, obligaties én spaargeld op hoogtepunten.

En dat met een verslechterende economie, record lage werkloosheidscijfers, stagnerende en zelfs dalende winsten en die belachelijke rentes. Deze situatie is zonder precedent in de geschiedenis, ofwel niemand die enig idee kan hebben hoe dit afloopt. Misschien kunnen de koersen wel niet meer dalen met zoveel geld :-)

Vraag niet hoe het kan, ga er niet mee in discussie of gevecht (levert geen rendement op), maar profiteer er van, is de beste wijsheid die ik u kan mee geven. Op wat voor manier dan ook. Want u zou nog bijna gek worden van handelsoorlog, brexit en centrale banken met hun dagelijkse opvliegers.

07:35 Shell-voorzitter richt zich op waterstof

07:24 AMG koopt International Specialty Alloys

07:24 Takeaway voert bestellingen aanzienlijk op

08 okt Core Labs houdt vast aan dividendbeleid

08 okt Levi Strauss houdt stand in krappe jeansmarkt

08 okt Wall Street lager op tanende handelshoop

08 okt Powell: Fed gaat weer schuld opkopen

08 okt Angst en beloning dreven getuigen Shell-zaak

08 okt Wall Street lager in aanloop handelsgesprekken

08 okt Holland Colours breidt productlijn uit

08 okt Topman stapt op bij Dexia

ING: naar €12 van €13 - Deutsche Bank

08:00 Takeaway.com Q3-cijfers

16:00 VS groothandelsvoorraden aug 0,4% MoM

Gezellig? Morgen dus handelsbesprekingen.

The U.S. says it is adding more Chinese firms to its trade blacklist to punish Beijing for its treatment of minority Muslims. The decision has increased tensions between the two countries ahead of trade talks https://t.co/yywJjW2FBX pic.twitter.com/c2jPulmAYd — Reuters Top News (@Reuters) October 9, 2019

Ook dat nog:

Productivity stagnant despite global stimulus: WEF https://t.co/Fhi8noygW6 pic.twitter.com/M3Yidzszvv — Reuters Top News (@Reuters) October 9, 2019

...en het antwoord al van China?

Chinese state media People’s Daily blasts Apple over Hong Kong app https://t.co/Yx6rSGI2NQ — Bloomberg (@business) October 9, 2019

De Fed gaat dus weer verruimen zonder het verruimen te noemen:

Jay Powell says the U.S. central bank will start buying bonds again to help ensure money markets stay well behaved. After last month’s spike in repo rates, the Fed has learned that exiting the era of quantitative easing won't be easy. @Three_Guineas https://t.co/mvIfyC5wAZ pic.twitter.com/GoHKJXNjct — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) October 8, 2019

Wacht even, hoe zit dit?

How ordinary U.S. investors own a piece of China https://t.co/qZEA8BRf1T — Bloomberg (@business) October 9, 2019

Ja, waarom, niet, maar of het nog helpt?

Global central banks have room to further cut interest rates before they begin to do more harm than good, according to economists https://t.co/apfYSZGdMt — Bloomberg (@business) October 9, 2019

Geen rente meer en dus maar gokken op prijs?

More investors are turning to gold as global tensions escalate, signs of a slowdown mount and equities decline https://t.co/ufmaOQOFEC pic.twitter.com/EBykVTQZuu — Bloomberg (@business) October 9, 2019

Nog maar een vrolijke afsluiter dan maar. De techniek staat voor niks, luidt het cliché.

Twins Hermon and Heroda, who lost their hearing at a young age, enjoy music with the help of a sensor-powered jacket pic.twitter.com/8e7zfo5vPf — Reuters Top News (@Reuters) October 9, 2019

Veel plezier en succes.