Ongeveer een jaar gelden had ik op dat moment nog nooit zoveel negatieve berichten in zo'n kort tijdsbestek gelezen. Sindsdien is het negatieve nieuws niet tot stilstand gekomen, de Brexit , handelsoorlog recessievrees , bankenmalaise, Italie, Turkije etc etc speelden toen ook al. Toch was er vanaf begin dit jaar weer enig herstel.