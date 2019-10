Slot: Dag om snel te vergeten

Het is een dag om snel te vergeten. Het slechte nieuws vliegt ons om de oren. Handelszorgen, brexit-perikelen en lagere groeiramingen van het IMF zorgen ervoor dat de AEX 1,2% daalt.

Kristalina Georgieva, de nieuwe topvrouw van het IMF, verwacht dat de groei van de wereldeconomie zakt naar het laagste niveau van dit decennium. Het zal u niet verbazen dat de handelsoorlog tussen de VS en China als belangrijkste trigger wordt genoemd.

Uiteraard klinkt het allemaal heel dramatisch, maar er is nog steeds sprake van groei. Daar komt bij dat het natuurlijk niet ieder jaar hosanna is. Een wereldwijde groeivertraging hoort er simpelweg bij. Georgieva is overigens kritisch over het stimuleringsbeleid van centrale banken.

Zij zei dat sommige landen hierdoor torenhoge schulden opbouwen. Overigens vertelde zij niet welke landen hier precies mee worden bedoeld, maar Italië zou daar zomaar bij kunnen zitten. De Italianen krijgen het ondanks de huidige rente nog steeds voor elkaar om een fors begrotingstekort uit de hoge hoed te toveren.

Het ziet ernaar uit dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het niet eens gaan worden over de brexit. EU-president Donald Tusk beklaagt zich nu al publiekelijk over de opstelling van premier Boris Johnson.

De onderstaande tweet zegt genoeg. En nee, deze komt niet van die meneer uit het Witte huis.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?