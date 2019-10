Fondsenrondje: Chippers verrassen

Na een iets hogere opening blijft de AEX (-0,1%) redelijk dicht bij huis. Hiermee presteren we een tikje beter dan de overige Europese indices. De uitslagen zijn over een breed front zeer beperkt.



Het is vanmiddag schrapen geblazen. Misschien komt Donald Trump nog met een tweetje langs en zo niet dan vrees ik een oersaaie beursdag. Maar goed, de beurs beweegt vaak het hardst op de momenten dat niemand er rekening mee houdt. Kortom, laat de IEX One Monitor gewoon aan staan.

Vanochtend kwam een tegenvallend cijfer langs over de Chinese dienstensector. Er rolde een PMI van 51,3 uit de bus, daar waar de markt rekening hield met 52,1. Toch is dat niet de reden voor deze koersdaling; deze inkoopmanagersindex kwam voorbeurs uit.

De Duitse industriële productie over augustus viel mee, die steeg maand op maand met 0,3% terwijl iedereen vreesde voor een daling. Het is een cijfer dat bijna twee maanden terugkijkt en dan zien we wel vaker dat de beurzen er niet op bewegen.

ASMI en Besi shinen

Met dank aan een beter dan verwachte outlook van Samsung Electronics, liggen de chippers ASMI (+2,3%) en Besi (+2,3%) er uitermate goed bij. De Zuid-Koreaanse techgigant verwacht een bedrijfsresultaat van €5,9 miljard. Dat is is ruim 7% meer dan waar de markt rekening mee hield.

Samsung verwacht dat de markt voor halfgeleiders komend jaar weer aantrekt. Uiteraard komt dit niet als een verrassing, maar het is wel een bevestiging dat het einde van de neergaande spiraal in zicht is.

Op dit moment betaalt u voor ASMI en Besi ongeveer 22 en 34 keer de getaxeerde winst voor dit jaar. Dit zijn waarderingen waarin een toekomstige opleving van de chipmarkt deels zit ingeprijsd. Met name van Besi wordt verwacht dat het bedrijf de winsten de komende jaren flink kan laten stijgen.

De koers van de Franse-Duitse chipper X-Fab (-0,8%) is trouwens niet opgelopen dit jaar. De IEX kwam afgelopen week alvast met een vooruitblik langs. Als u op de link in de onderstaande tweet klikt, leest u of dit fonds geschikt is om op te pikken.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en daarmee doen we het een tikje beter dan de Duitsers (-0,3%) en Fransen (-0,5%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt met 2,0% en noteert 16,6 punten.

De Amerikaanse futures dobberen rondom het nulpunt.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,099 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,43%) en Duitse (-0,58%) rente blijven stabiel.

Goud (+0,3%) gaat iets omhoog, al heeft het niet veel om het lijf.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,5%) doen het niet onaardig.

Bitcoin (-0,3%) blijft hangen rondom de $8.200.

Het Damrak

Randstad (-1,7%) heeft last van een winstwaarschuwing van het Britse uitzend- en detacheringsbedrijf PageGroup.

(-1,7%) heeft last van een winstwaarschuwing van het Britse uitzend- en detacheringsbedrijf PageGroup. Takeaway.com (-1,7%) verliest verder terrein.

(-1,7%) verliest verder terrein. Op magere beursdagen zien we ArcelorMittal (-1,2%) standaard in het rijtje verliezers. Dit jaar is de staalgigant het zwaktst presterende aandeel met een verlies van 33%.

(-1,2%) standaard in het rijtje verliezers. Dit jaar is de staalgigant het zwaktst presterende aandeel met een verlies van 33%. AMG (+3,7%) gaat samenwerken met Shell. De IEX Beleggersdesk is enthousiast. AMG: Pact met Shell biedt veel potentie #AMG https://t.co/9CLLwCeubm — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 8, 2019

(+3,7%) gaat samenwerken met Shell. De IEX Beleggersdesk is enthousiast. Air France-KLM (-1,4%) zakt weer onder het tientje.

(-1,4%) zakt weer onder het tientje. Basic-Fit (-1,2%) valt iets tegen, al is een omzet van 5.000 stukjes lachwekkend voor een AMX-fonds.

(-1,2%) valt iets tegen, al is een omzet van 5.000 stukjes lachwekkend voor een AMX-fonds. Sinds bekend is dat PostNL (-2,2%) de komende één á twee jaar geen dividend uitkeert, gaat de koers zuidwaarts.

(-2,2%) de komende één á twee jaar geen dividend uitkeert, gaat de koers zuidwaarts. De bouwers koelen wat af. Gisteren was het nog een spectaculaire groene dag voor BAM (-1,0%), Heijmans (-1,7%) en VolkerWessels (-1,3%).

(-1,0%), (-1,7%) en (-1,3%). Lokaal spuit Fastned (+6,6%) omhoog op beter dan verwachte groeicijfers. Het laadpalenstation is wel zo slim geweest om de verliescijfers er niet bij te zetten, want die zijn gigantisch.

Adviezen