Royal Dutch Schimmelbusch is misschien een leuke naam. Verrassende combi dit? Geen financiële details.

Air France-KLM heeft mooie vervoerscijfers en verhip, FastNed is er al met Q3's. Het is denk een een geheel vrije keuze wat u hier van vindt. Is op zich ook wel weer knap en origineel.

Er is meer, Samsung is ook door en is er licht aan het einde van de chip-tunnel? Het lijkt er op, ondanks die winstdaling. Koers +1,5% in Seoul. Let op onze chippers dus en ook op Adyen, want WireCard verhoogt de verwachtingen.

Samsung Electronics says third-quarter profit seen down 56%, beats expectations https://t.co/iTVbe1EVxp pic.twitter.com/JIZE9PQCrJ — Reuters Top News (@Reuters) October 8, 2019

Marktbreed dan, er gloort weer wat handelshoop. Schijnt, als ik de networks zie. Dan was er gisteravond nog telefoon voor de heer Erdogan in Ankara, om het zo maar te noemen. De lira liep een douw op:

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

De koersen lopen nu voorzichtig op en China is ook weer open na een week (!) dicht. De China Caixin services PMI september is trouwens door op 51,3. Met 52,1 verwacht is dat ook niet veel soeps. Wacht even, de Duitse industriële productie over augustus valt mee! Ja, echt 0,2%, waar -0,3% werd verwacht. Toll.

Lang geleden dat een Duits cijfer meeviel. U ziet niet veel bijzonders aan de koersen nu. Japan ligt goed. Dollar daalt richting 1,10, olie ligt wel aardig en dat is het wel. Zo, de Amerikaanse rente stijgt vier basispunten en de Duitse twee en dat is dan wel weer fors. Alleen anno nu kijkt niemand er meer van op.

En dan nog even dit

2,6%:

Consumenten betaalden in september 2,6% meer voor goederen en -diensten dan vorig jaar september.https://t.co/1hI521jm7o pic.twitter.com/0KhCr24upO — CBS (@statistiekcbs) October 8, 2019

Sign 'o' the times:

Unilever vows to halve the amount of new plastic it uses over the next five years by shifting to more recyclable and alternative materials. Read more: https://t.co/2Vym6VZ8Ai pic.twitter.com/5J0jMhtIUJ — Reuters Top News (@Reuters) October 8, 2019

China heeft een probleem, maar wil ze ook een deal?

China services sector growth falls to seven-month low: Caixin PMI https://t.co/89pGzhTViP pic.twitter.com/6x5zOVZrMn — Reuters Top News (@Reuters) October 8, 2019

Eens zien:

China Vice Premier Liu will travel to U.S. for trade talks on October 10-11 https://t.co/N1LUhotAID pic.twitter.com/TdLbkTAZNo — Reuters Top News (@Reuters) October 8, 2019

Zo dus:

#Trump threatens to obliterate the economy of #Turkey if in his ‘great and unmatched wisdom’ the country does something off limits. Turkish #Lira weakens. #TRY pic.twitter.com/cBKgdshxQq — jeroen blokland (@jsblokland) October 7, 2019

Gaat lekker daar...

WeWork's financing lifeline hinges on SoftBank talks https://t.co/LKISt3n5qK pic.twitter.com/AAoEUcQrKn — Reuters Top News (@Reuters) October 8, 2019

Rara:

These ideas and innovations deserve some more investor attention https://t.co/AszmQ7Qg7p — Bloomberg (@business) October 8, 2019

Interssanter dan al de demonstraties vind ik de echte ontwikkelingen:

Siemens is backing a mega green power project in Australia that will produce renewable hydrogen for potential export https://t.co/AbLc4trvOk — Bloomberg (@business) October 8, 2019

Als The Firm het zegt:

Goldman says Trump's tweets have hit market pricing for the Fed https://t.co/N3fvOjOFpe pic.twitter.com/wXPiJjijUS — Bloomberg (@business) October 8, 2019

Verlies bij de waan van de dag nooit de winsten uit het oog:

