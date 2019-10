TA: Beursomzetten blijven sterk

shortie: 7 okt 2019 om 23:30



Ik heb zo’n vermoeden dat wanneer Powell woensdag een kwartje aan Trump geeft we vrijdag geen deal hebben en dat wanneer Powell het kwartje in zijn zak gaat houden de kans op een (mini) deal toeneemt... wat denk jij?



N.b.

Feit dat diverse amerikaanse senatoren momenteel openlijk Hong Kong protesten steunen doet de sfeer van die gesprekken ook geen goed lijkt

me....





NUSM!:



Misschien wordt het wel én/én..



Powie heeft gisteren nog op CNBC beweert..



Dat hij zich niet zal laten beïnvloeden door 'Don' Trump..



Dus dat kwartje zal er wel van afgaan..;)



Voor de Deal met de Chinezen: Het kan zomaar Bami worden zonder de pangang..



Trump komt steeds zwakker te staan door het mogelijke "impeachtment"..



Ook enkele Republikeinen komen er nu achter dat gekochte Vriendschap niet alles is..



En niet onbelangrijk een Marionet van Putin is..



(zie N-Syrië > kan zomaar een geschenk worden van de Tsaar aan de Sultan..) ;))