Misschien is het niet de meest spectaculaire beursdag van het jaar, maar er staat wel een mooie plus van 0,9% op het bord. Deze stijging is breed gedragen. Zowel groei- als waarde-aandelen vinden de weg omhoog.

Het blijft lastig een duidelijke oorzaak voor deze stijging te geven. In de vooruitblik voor deze week waagde ik een poging. Anderzijds maakt het onvoorspelbare de beurs natuurlijk zo leuk om te volgen.

Een mooi voorbeeld is ArcelorMittal (+2,9%). Bij opening leek het met een dikke min van 2% helemaal niets te worden, maar op het slot is het aandeel de grote winnaar binnen de AEX. Dat terwijl we vandaag niet meer kunnen vinden dan een koersdoelverlaging van de analisten van Deutsche Bank.

Kortom, laat u vooral niet gek maken door de grillen van de markt, want meestal zit er geen enkele ratio achter de koersbeweging. Ene meneer Buffett zei ooit: 'price is what you pay, value is what you get'.



Bouwers niet te houden

Het kabinet kwam vrijdag nabeurs met plannen om het stikstofprobleem op te lossen en dat zijn beleggers niet vergeten. Dit betekent goed nieuws voor bouwbedrijven, want de nodige projecten mogen binnenkort weer worden opgestart.

Als u aandelen VolkerWessels (+7,4%) heeft en u gaat vanavond naar de kroeg, dan bent u moreel verplicht een rondje te geven. De bouwer is de absolute topper op het Damrak en laat branchegenoten BAM (+2,3%) en Heijmans (+6,2%) ruim achter zich.

Okee, sinds de beursgang van VolkerWessels is het niet veel soeps, maar daar hebben we het vandaag maar niet over. De IEX Beleggersdesk is al langer positief over de bouwer, omdat het bedrijf operationeel goed bezig is (vergeet de zeesluis in IJmuiden even). Daar komt bij dat VolkerWessels de komende jaren volop kan profiteren van de sterke woningmarkt. Als u klikt op deze link, leest u er meer over.

Rentes

Obligatiehandelaren hadden beter een dagje vrij kunnen nemen. Er gebeurde bijna niets. Veel verder dan een plus van één basispuntje voor de Nederlandse tienjaarsrente komen we niet.

Brede markt

De AEX stijgt 0,9% en daarmee presteren een tikje beter dan de DAX (+0,7%) en CAC (+0,7%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,7% en noteert 16,3 punten.

Wall Street komt niet echt los en beweegt rond de slotstand van vrijdag.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,099 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,3%) dobbert zo rond de $1.500.

Olie: WTI (+1,5%) en Brent (+1,4%) liggen er aardig bij.

Bitcoin (+0,3%) komt niet echt los.

Het Damrak

Vopak (+2,1%) ligt er de laatste dagen opvallend goed bij. Het aandeel koerst op het hoogste niveau sinds april 2015.

(+2,1%) ligt er de laatste dagen opvallend goed bij. Het aandeel koerst op het hoogste niveau sinds april 2015. ASML (+1,2%) is slechts 1% verwijderd van een nieuwe all time high.

(+1,2%) is slechts 1% verwijderd van een nieuwe all time high. Ahold (-0,5%) valt wat tegen. Er zijn geruchten in de markten dat Jumbo en Plus de krachten gaan bundelen. Beide zijn grote concurrenten van Ahold in Nederland. Overigens ontkennen de twee partijen dat er iets speelt.

(-0,5%) valt wat tegen. Er zijn geruchten in de markten dat Jumbo en Plus de krachten gaan bundelen. Beide zijn grote concurrenten van Ahold in Nederland. Overigens ontkennen de twee partijen dat er iets speelt. Air France-KLM (+4,9%) gaat op haar honderdste verjaardag door het dak. Dat is aardig vd beurs. Op haar 100ste verjaardag gaat (AirFrance)#KLM met nu +4,6% door tientje! De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat dit niet voor het eerst is #AEX pic.twitter.com/3pAFm6cQk5 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 oktober 2019

(+4,9%) gaat op haar honderdste verjaardag door het dak. AMG (+4,3%) krijgt weliswaar een koersdoelverlaging om de oren van ING, maar het koopadvies blijft gehandhaafd. Daarnaast impliceert het nieuwe koersdoel van €35 een upside van 60%.

(+4,3%) krijgt weliswaar een koersdoelverlaging om de oren van ING, maar het koopadvies blijft gehandhaafd. Daarnaast impliceert het nieuwe koersdoel van €35 een upside van 60%. De cyclische aandelen binnen de AMX gaan hard. Aperam (+3,2%) en OCI (+2,7%) zijn hiervan mooie voorbeelden.

Adviezen

AMG: naar €35 van €37 en kopen - ING

ArcelorMittal: naar €16 van €19 en kopen - Deutsche Bank

De dag van morgen