Update 11:15 uur: Arme banken?

NOS spreekt van honderden nieuwe mensen en nog honderden open vacatures bij de grote drie, ING, ABN Amro en Rabobank. Verhaal is bekend, de banken tuigen in koortsachtig tempo wittewasafdelingen op.

Banken kampen met personeelstekort op anti-witwasafdelingen https://t.co/JpcBhR7YoA — NOS (@NOS) October 6, 2019

Zeg maar hoeveel boete ABN Amro krijgt - de schattingen lopen vooralsnog uiteen van €200 tot €450 miljoen - en of andere banken ook nog een berisping, douw of dikke boete krijgen. Opvallende trouwens dat zeg maar roomser-dan-de-paus-bank Triodos niet net zo publiekelijk is gefileerd als ING en ABN Amro?

Vandaag is er ook dit bericht, de zoveelste bank die reorganiseert. Hier hoeft u geen kerngeleerde voor te zijn. Onder druk staande business, concurrentie, automatisering, recessiedreiging en al die sub-zero Siberische diepvriesrentes zorgen eerder voor minder dan meer werk.

Ik kijk niet raar op als er ook bij onze banken weer saneringsrondes in de pijplijn zitten. Het risico van enerzijds (dure!) mensen aannemen voor die in feite onproductieve anti-witwas brigades en anderzijds slumpende business slaat ergens neer.

Update 10:55 uur: Staal en auto's dus

De inkoopmanagersindices van vorige week nog even uitgesplitst naar sector. Inderdaad, de pijn zit 'm vooral in de auto- en staalindustrie. U zag ArcelorMittal, Aperam (en AMG) vorige week dan ook weer volop kelderen. Echte auto-aandelen hebben wij niet, maar ook Aalberts, TKH en Kendrion hebben betere tijden gekend.

???? Europe Sector PMI suggested a change in direction in the auto sector slump in September, with the weakest new orders decline for 7 months. Most manufacturing sectors remained in a downturn, while Software & Services was the fastest growing area. More: https://t.co/4XwpiSYlV6 pic.twitter.com/kUd3RclHbN — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) October 7, 2019

Update 10:45 uur: Vopak

Stijger van de dag en vorige week was het fonds ook al uitblinker. Vopak ligt sterk de laatste tijd en kent sowieso al een heel mooi jaar met ruim +20%. Stuk of wat fondsen die het nog veel beter doen, maar die zitten niet in de energiebusiness.

Misschien wordt het ook technisch wel interessant. Is dit trouwens niet een heel groot en stiekem vlagpatroon sinds 2012? Die moet ooit ergens uitbreken.

U kan ook even anders kijken. Als Vopak een zelfde ritje maakt als twee keer eerder dit decennium, valt er misschien wat te halen.

Puur fundamenteel zou Vopak de komende jaren moeten gaan oogsten na alle investeringen en reorganisaties. Dan is een mogelijke recessie even niet zo handig, hoewel dat voor het bedrijf de prettige bijkomstigheid kan hebben dat speculanten olie en gas gaan kopen, opslaan en bidden voor betere tijden.

Update 10:00: Q3-cijferseizoen in cijfers

Het Q3-cijferseizoen staat op het punt van beginnen. Kunnen we ons na al het gedoe over rente, slechte economische cijfers, recessiedreiging, handelsoorlog (wat is het momenteel relatief stil aan dit front...?) en geopolitiek gekrakeel weer even bezig houden bij waar het echt om draait, bij aandelen: de winsten.

En de verwachtingen lopen nog steeds terug:

Analysts cut Q3 earnings estimates for $SPX by 3.6% during the quarter, which was larger than the 5-year and 10-year averages but smaller than the 15-year average. https://t.co/F8CvAkzno7 pic.twitter.com/oSnG6bd9is — FactSet (@FactSet) October 4, 2019

Lagere winsten en hogere koersen leveren - u voelt hem al hangen - duurdere aandelen op.

$SPX EPS decreased while $SPX value increased in Q3 for the 15th time in the past 20 quarters. https://t.co/F8CvAkzno7 pic.twitter.com/F50ZO6mQHr — FactSet (@FactSet) October 5, 2019

Jammer dat FactSet niet verder kijkt dan Amerikaanse aandelen, maar ook van de Europese hoeft u geen wonderen te verwachten dit rondje.

Hoe zit het dan met de AEX? Dit is wat ik van Reuters Refinitiv krijg. Eigenlijk bewegen omzet- en winstverwachtingen al tijden zijwaarts. Wat dat betreft is iedere prijsactie verspilde moeite, maar op zich is het denk ik geen slechte prestatie met die almaar verslechterende economie dit jaar. Dollar-windje zit wel mee.

Dit zijn de verwachte cijfers. De huidige stand van zaken is dat u 16,7 keer de winst betaalt voor de AEX en 3,4% dividend beurt. Dat is niet goedkoop, best prijzig misschien, maar zijn zeker geen bubbelstanden.

Pak ik deze van Holger er nog even bij. Wat is eigenlijk priced for recession? Recessie is niet per definitie hetzelfde als winstrecessie - verwar ze niet met elkaar op de beurs!- en die laatste is al een tijdje gaande, zoals u aan de bovenste plaatjes ziet. Niettemin is het nog niet tot een winstimplosie gekomen.

Die kan op papier inderdaad voor echte dalingen zorgen. Dan er is ook nog zoiets als de rente. Die is nogal aan de lage kant, wat aandelen aantrekkelijker maakt. Zie die AEX grafiek en reken het verschil tussen dividendrendement en yield maar uit. Komt niet vaak voor dat het verschil zo groot is.