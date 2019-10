Fondsenrondje: Bouwers aan kop!

De AEX komt niet van zijn plek, maar individueel gebeurt er genoeg. Meest opvallend zijn de bouwers die wat lucht krijgen nu het kabinet de stikstof-impasse aanpakt.

Het kabinet heeft tijd en geld vrijgemaakt om de stikstofmaatregelen voor kleinere bouwprojecten aan te passen zodat die in elk geval door kunnen. Goed nieuws voor de geplaagde bouwers die al jaren zwaar underperformen.

Stikstofimpasse

De stikstofimpasse komt op velen wellicht wat pietluttig over, maar het geeft wel aan hoe serieus de Nederlandse overheid met klimaatbeleid bezig is. Een beweging die onomkeerbaar lijkt te zijn ingezet.

Voor de bouwers is het met name van belang dat de huizenbouw door kan gaan omdat daar het geld verdiend wordt. Dit biedt enig tegenwicht aan de haast gegarandeerde zeperds bij Infra.

Zeperds bij Infra

VolkerWessels (+3,5%) zit samen met BAM (+0,6%) in het project Zeesluis IJmuiden (OpenIJ) waar de kostenoverschrijdingen de emmer hebben doen overlopen. Mocht hier nóg een kostenoverschrijding plaatsvinden, hoe klein ook, dan zou dit met een enorme hefboom naar beneden doorwerken in de koers. Het is te hopen voor VolkerWessels dat het hierbij blijft.

BAM heeft naast de zeesluis ook nog de versterking van de Afsluitdijk aangenomen. Een project waar serieuze risico's aan kleven. Tot slot Heijmans (+2,3%), dat met een aantal kleinere probleemprojecten worstelt en vanwege de kleinere omvang sowieso kwetsbaarder is.

Dat de bouwaandelen niet de meest degelijke keuze zijn, weet iedereen inmiddels wel. Tegelijkertijd geldt dat ze een dik dividend betalen en beleggers die goed timen kunnen een hele mooie koerswinst behalen. Daarmee behouden ze hun aantrekkingskracht.

De laatste IEX Premium analyses van BAM, VolkerWessels en Heijmans leest u door op de naam te klikken.

Rustige ochtend

Nog even snel een blik op de rest van het Damrak, waar het er bepaald niet wild aan toegaat. Vopak is de grootste stijger in de AEX, met een plus van 1,1%. Takeaway staat onderaan, met een verlies van 1%. Wellicht dat beleggers bij laatstgenoemde vrezen dat het bod op Just Eat alsnog omhoog moet.

In de AMX gaan, BAM, AMG en AF-KLM aan kop. AMG heeft een moeilijk jaar nadat de prijzen van speciale metalen implodeerden. De koers heeft nog een heel lange weg te gaan voordat de records van vorig jaar weer in zicht komen.

AF-KLM hintte in de kantlijn op een nieuwe ontslagronde. De ontwikkeling van Lelystad Airport loopt veel vertraging op, waardoor de luchtvaartmaatschappij minder mensen nodig heeft dan gepland. Beleggers zijn er in ieder geval blij mee, want het aandeel wint 1,5%.

Flow Traders draagt de rode lantaarn. Wanneer negen van de tien beursdagen onveranderd eindigen, valt er voor de Amsterdamse marketmaker weinig te verdienen.

Bij de smallcap-aandelen valt op dat Kiadis (+2,2%) de afgelopen dagen goed ligt. De kleinste speculatie kan bij dit fonds voor de grootste koersuitslagen zorgen. Ajax (-0,3%) beweegt niet op de overwinning op ADO, maar de Amsterdammers gaan de laatste weken weer als een raket.

Overige waarden