Wat veel Nederlandse beleggers ook niet weten is dat de AEX index geen brakes kent zoal in de VS. In de VS wordt de DOW na 7% verlies even stil gezet en na 10 minuten weer geopend. Na 10% verlies een half uur stil gezet en dan weer geopend en na een verlies van 20% in een dag wordt de DOW gesloten die dag en opent volgende dag weer.



De AEX index heeft geen brakes. Als de AEX index met 10% daalt wordt de beurs tien minuten gestopt om te kijken of het geen fout of hack is als dat niet het geval kan de AEX index technisch gewoon met 99% dalen in een dag! Veel beleggers wetend dat niet eens!