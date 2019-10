Rustiger dan vandaag kan een maandag bijna niet beginnen. Er is geen richtinggevend nieuws, de koersen blijven dicht bij huis en China en Hongkong zijn dicht.

Tussen rentehoop en recessievrees? Misschien vat ik de huidige beurs zo het kortst en bondigst samen. Met de omzet van Takeaway en Fagron hebben we nog wat prille Q3-cijferkandidaten deze week. Met zowat alle Amerikaanse grootbanken volgende week dinsdag en een dag erna ASML in de agenda beginnen we pas echt.

Hongkong, verkiezingen in Portugal, Brexit, eeuwig gedoe rond president Donald trump en iedereen een mening over Fed en centrale banken is alles wat dit weekend oplevert. We starten de week nu met amper een bedrijfsnieuwtje - zie hieronder en het enige macrocijfer vandaag - Duitse fabrieksorders - is al door op -0,6%.

De koersen blijven ook dicht bij huis, op de dalende Amerikaanse futures na. Olie, dollar, goud en zelfs de rentes: alles beweegt amper. Wie weet levert deze week wat meer, leest u Niels zijn vooruitblik van gisteren.

De agenda en het enige puntje van vandaag kan u al afvinken op -0,6%. Slecht:

08:00 Duitsland industriële orders aug -0,4% MoM

En dan nog even dit

Interessant:

Whatever the future holds, Stocks are not priced for a recession: S&P 500 fall at least 30% if downturn occurs. S&P 500 currently trades at 19.4 times income, while Nasdaq 100 trades at 24.4 times. These high PE ratios only make sense during an expansion. https://t.co/IPr2XHOCdp pic.twitter.com/81gCSw0dSt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 6, 2019

Zo kan het ook nog, een staat die aandelen koopt?!

Alaska Is Buying Up Apple, GE, Microsoft, and Boeing Stock https://t.co/OdoWUki8IK — Barron's (@barronsonline) October 6, 2019

Een keer een recessie is zo raar nog niet?

The U.S. economy is in entering dire straits as the longest expansion in its history increasingly looks in jeopardy https://t.co/aLdP6EfDYp — Bloomberg (@business) October 6, 2019

Ja, die -0,5% is duur:

A growing number of German banks are passing on negative interest rates to their retail customers as the costs become too high to bear on their own https://t.co/9qIwUtTGSL — Bloomberg (@business) October 7, 2019

Vooralsnog is het geen zegetocht:

Facebook's proposed crypto has faced such overwhelming scorn that an exchange is facilitating bets on whether it can meet its target launch date https://t.co/PABHgkCuZC — Bloomberg (@business) October 7, 2019

Dit zeker even lezen:

With every new technology, there is an initial bubble phase: 99% of the dot-com stocks disappeared, but a handful went to $1 trillion market caps.



This pattern will be repeated with Bitcoin and blockchain https://t.co/xUfshgZpED via @bopinion — Bloomberg (@business) October 7, 2019

Net als bij het klimaat zie ik nooit ergens best case scenario's:

In the worst-case scenario, a chaotic Brexit followed by ratings downgrades, a pound plunge, and a central bank struggling to support markets could see capital flee from the country’s bonds https://t.co/BCndcXjBmh — Bloomberg (@business) October 7, 2019

Check:

Unilever, the maker of Dove soap and Ben & Jerry's ice cream, pledges to halve its use of newly made plastic by 2025 https://t.co/V1GLi6pYJB — Bloomberg (@business) October 7, 2019

Hahaha, geweldig dit:

Het lijkt wel Kuifje:

ICYMI: Billionaire entrepreneur Elon Musk unveils new Mars rocket prototype, expects missions in months pic.twitter.com/7t2ZkE0lBh — Reuters Top News (@Reuters) October 7, 2019

Wow, wat een beauty!

Wauw. ?? Handelsbeurs schittert weer. ?? Knappe restauratie van gewelven, schilderingen, schrijnwerk, glas-in-lood… Ga een 1e keer kijken op 13/10 #urbanwalk . ??? Dit najaar opent publieke doorgang, restaurant #Schippersbeurs & overdekt terras #Handelsbeurs . pic.twitter.com/N7dBVo2YRP — Stad Antwerpen (@Stad_Antwerpen) October 4, 2019

