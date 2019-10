Slot: Wat een beroerde week

Met de aandelenindices deze week in de min beginnen oktober en Q4 niet echt lekker. Gelukkig kunnen we dit keer wel zonder meer een boosdoener de schuld geven.

Vanaf maandag 16:00 uur was het mis, toen dé inkoopmanagersindex, de Amerikaanse ISM Manufacturing Index op een druipende 47,8 uit kwam. Elders in de wereld was het niet veel beter, met vooral weer donnerwetterende Duitse data.

?? Global Manufacturing PMI signals further deterioration in September, although the rate of decline slowed for the second month in a row. Headline PMI at 49.7 ?? from 49.5 in August, as new orders decreased at a softer rate. More here: https://t.co/g6i5kXerof pic.twitter.com/LkeQIJxipd — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) October 1, 2019

Voor ons beleggers is de vraag of het tot een (winst)recessie komt of niet. Of is die winstrecessie er al? Nog even geduld. Vanaf eind volgende week komen de Amerikaanse grootbanken door met cijfers en daarna volgt op 16 oktober ASML. Gisteren waren er al wel Pepsico en H&M met meevallende cijfers en koerssprongen.

Het wordt er zo niet gemakkelijker op. Want waar moet u met uw geld heen, als u momentum (timen) en niet dom en simpel buy & hold belegt:

Aandelen? Zo ja welke dan, de relatief veilige, maar hard gestegen en dure dividendaandelen, of juist de afgestrafte, cyclische en financiële waarden voor alvast de boom na de mogelijk recessie?

Obligaties? Voor de rentes hoeft u ze in ieder geval niet meer te kopen. Dat snapt de badkamerdeurknop ook nog wel. De stijging lijkt er nu even uit, maar de trends zijn al 38 jaar (!) stijf omlaag, waardoor obligaties (zowat) nog meer koerswinst opleverden dan aandelen

Even de mogelijke storm afwachten in alternatieve beleggingen als goud en misschien wel olie en bitcoin? Ik betwijfel of u daar wel rustig van slaapt, maar ieder z'n ding

Of gewoon maar even cash? U hoeft u tenslotte niet te schamen denk ik, als zowel van aandelen, obligaties en misschien ook wel goud, olie en bitcoin (het is maar net wat de gek daarvoor geeft) hoogtevrees krijgt

Zelf weet ik nooit het antwoord hierop. Ja, na recessieregen komt zonneschijn, maar als u te vroeg of te laat de bakens in uw portfolio verzet, kunnen uw keuzes duur uitpakken. Ik verzand zelf altijd in de enerzijdsen dit en de anderzijdsen dat en daarom koop ik iedere maand maar dom en simpel de brede markt.

Misschien heeft BlackRock wijze raad voor u:

Trade disputes and #geopolitical frictions have become key drivers of the economy and markets. Recent geopolitical volatility illustrates this. Read our Q4 investment outlook: https://t.co/yPADY2WPkX pic.twitter.com/KCzhLA1dcn — BlackRock (@blackrock) October 4, 2019

Behalve weer een rondje beroerde dat deze week - gelukkig is het Payroll Report aardig in de prik vandaag - was er verder niet zoveel te doen. Weinig cijfers en nieuws. Vooral de CEO en zelfs CFO capriolen van KPN sprongen in het oog. Dat speelde het aandeel weinig parten. Een van de minst slechte deze week...

Zo kom ik bij de indices en de brede markt uit en u ziet het:

Aandelen niet best

Volatiliteit up

Obligaties hoger

Dollar lager

Olie goedkoper

Goud duurder

Bitcoin vlak (voor haar doen dan)

De precieze scores nog even. Al met is het nog steeds een moi beursjaar als u index belegt. De AScX blijft wel achter, maar zit toch op het langjarig gemiddelde voor aandelen.

AEX deze week: -2,4%

AEX dit jaar: +15,9%

AEX herbelegd dit jaar: +19,4%

AMX dit jaar: +23,4%

AScX dit jaar: +6,9%

AEX

Vopak is de verrassende weekwinnaar en ook IMCD en KPN presteren nog redelijk deze slechte beursweek. Verder ziet u alleen maar dalers. Alles door elkaar, zowel cyclisch, financials en defensief. ArcelorMittal is helaas alweer de sjaak en goed ook, ING is weer niet best en Relx is misschien de verrassendste dikke zakker.

Oh ja, ene ASML zette weer eens een all time high neer.

AMX

Euroceommercial ligt er van alle Nederlandse vastgoedfondsen het mooiste bij. Het Belgische WDP is namelijk al lang vliegen. PostNL heeft lekker Sandd in tank en machine, Wopke heeft ook eens mazzel met Air France-KLM en verder zijn er dalers. Heel veel dalers. Heel veel dikke dalers. Arm AMG en Aperam.

Flow Traders valt denk ik tegen met die oplopende volatiliteit, BAM stikt zowat in het stof, net als Heijmans en VolkerWessels een verdieping lager. Fugro en Arcadis zijn ook niet echt vluchthavens als het marktbreed wat minder is. Oh ja, ene ASMI zette weer eens een all time high neer.

AScX

De AScX ligt er nog het beste bij op het Damrak. We gaan zien hoe duurzaam dit allemaal is bij Alfen en Sif. Van Lanschot Kempen en Accsys dalen wel erg veel. Kan gebeuren.

Ajax op een nul?! Dan heeft Mr. Market even niet goed opgelet :-)

In dit verband is het ook wel even goed om op te merken dat helaas onmogelijk is om in het kleine, maar o zo heldhaftige Fiji te beleggen. Wow, wat een mooie dit.

Bedankt weer voor uw bezoek en reacties weer deze week en Niels maakt zondag de vooruitblik.