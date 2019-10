Fondsenrondje: Herstelmodus

In de aanloop naar het banenrapport zet de AEX (+0,5%) een keurige plus op het bord. Toch is het absoluut geen garantie voor een mooie beursdag. In deze markt kan één slechte macro de beurs fors lager zetten.

De afgelopen jaren bewogen de financiële markten magertjes op het maandelijkse Payroll Report. Ik vermoed dat het dit keer anders gaat zijn. Analisten gaan uit van een groei van 140.000 arbeidsplaatsen in september.

Dit betekent dat de verwachtingen behoorlijk naar beneden zijn bijgesteld. Vorige week vrijdag, de dag dat wij altijd de agenda voor de IEX ONE Monitor samenstellen, gingen economen nog uit van een banengroei van 162.000.

Zoals gezegd, als het banenrapport meevalt, mogen we een sterkere dollar verwachten, stijgende rentes en een hogere beurs. Als het allemaal erg tegenvalt, dan gebeurt waarschijnlijk precies het tegenovergestelde. In het liveblog houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Adyen herstelt

Op een laag volume is Adyen (+2,4%) de topper binnen de AEX. Helaas is vandaag een uitzondering, want sinds de publicatie van de tweedekwartaalcijfers is het aandeel ruim 13% gedaald. De omzet steeg in het eerste halfjaar weliswaar met 41%, maar de markt rekende op meer.

Overigens steeg het bedrijfsresultaat in die periode met bijna 80%. Dat zijn groeipercentages waar de meeste bedrijven alleen maar van kunnen dromen. Probleem is alleen dat deze groei al in het aandeel zit verdisconteerd.

De Reuters consensus is dat Adyen volgend jaar een winst per aandeel boekt van €9,38. Dit resulteert in een getaxeerde K/W van 63. Beslist geen koopje. Anderzijds ziet het verhaal er heel anders uit als het betaalplatform de groeiverwachtingen weet waar te maken.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De koers van Adyen fluctueert sinds de beursgang behoorlijk. Hoge pieken worden afgewisseld met diepe dalen. Kortom, het aandeel is ongeschikt voor hartpatiënten.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omhoog en daarmee doen we het aanmerkelijk beter dan de Fransen (+0,1%). De Duitsers waren gisteren dicht en blijven met een plus van 0,1% ook dicht bij huis.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt met 4,3% en noteert 18,2 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,2% in het rood.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,098 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,45%) en Duitse (-0,60%) rente dalen een basispuntje.

Goud (+0,3%) houdt de moed er goed in.

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+0,8%) krabbelen iets op.

Bitcoin (-0,9%) zakt naar het laagste niveau sinds juni 2019.

Het Damrak

ArcelorMittal (-1,6%) zakt steeds verder weg in het moeras. Zelfs op een positieve dag lukt het de staalgigant niet om te herstellen. Nog 1,5% te gaan en er staat een year low op het bord.

(-1,6%) zakt steeds verder weg in het moeras. Zelfs op een positieve dag lukt het de staalgigant niet om te herstellen. Nog 1,5% te gaan en er staat een year low op het bord. De defensieve fondsen liggen er over het algemeen goed bij. Enige uitzondering is Unilever (-0,0%).

(-0,0%). Eerlijk gezegd vallen de uitslagen erg mee. Dat zien we wel vaker in de aanloop naar een belangrijk cijfer.

PostNL (+1,3%) krabbelt na drie beroerde dagen op. De post- en pakketbezorger slaagde erin om voldoende post op tijd te bezorgen.

(+1,3%) krabbelt na drie beroerde dagen op. De post- en pakketbezorger slaagde erin om voldoende post op tijd te bezorgen. Ook Basic-Fit (+1,4%) ligt er goed bij, al is het volume ronduit bedroevend.

(+1,4%) ligt er goed bij, al is het volume ronduit bedroevend. Flow Traders (-1,6%) valt tegen. Het handelshuis koerst op het laagste niveau van het jaar. Dat terwijl we dit jaar niet mogen klagen over de beweeglijkheid van de financiële markten. Daar zou het bedrijf toch van moeten profiteren.

(-1,6%) valt tegen. Het handelshuis koerst op het laagste niveau van het jaar. Dat terwijl we dit jaar niet mogen klagen over de beweeglijkheid van de financiële markten. Daar zou het bedrijf toch van moeten profiteren. Iedere koersdip van WDP (+1,7%) wordt aangegrepen om te kopen.

(+1,7%) wordt aangegrepen om te kopen. De grote winnaar op het Damrak is Kiadis (+7,4%). Geen idee waarom eigenlijk. Zelfs op het forum weten ze het niet. Maar goed, vraag niet hoe het kan, profiteer er maar van.

Adviezen