Liveblog: Payrolls, bouw, chips en Kiadis

Update 14:30 uur: Payroll Report

Payrolls nagenoeg in de prik, werkloosheid daalt en loongroei valt wat tegen.

Aandelen stijgen

Dollar daalt

Rentes stijgen — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 4, 2019

Volgens mij weet u meer dan zat zo, maar vooruit hier het verhaal nog:

US created 136,000 jobs in September, vs 145,000 expected https://t.co/uBEtnIwQMG — CNBC (@CNBC) October 4, 2019

Niet voor niets neem ik mijn plaatje ook even die handelscijfers mee. Zal ik eens wat raars roepen? Er komt misschien een trade deal aan. Al is het maar omdat niemand het meer verwacht.

U.S. trade deficit with China narrowed in August as exports rose to a five-month high, a possible sign of goodwill from the Asian nation as the countries try to resolve their trade war https://t.co/1B27sKJk38 pic.twitter.com/sRjrt5wVTS — Bloomberg (@business) October 4, 2019

Update 13:50 uur: Nog even geduld aub

Aftellen tot 14:30 uur.

Op de beurs is het duimen draaien (#AEX +0,6%) tot VS werkgelegenheidscijfers om 14:30u #PayrollReport Daarom maar even grafiekje tussendoor. U zou bijna zeggen dat t niet kwestie is van of, maar wanneer de sloopkogel er weer es door gaat... #npf pic.twitter.com/DCRWQlZDGW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 4, 2019

De cijfers die we zoeken. Iets in mij zegt dat we meer downside bij een tegenvaller hebben na die beroerde inkoopmangersindices deze week, dan dat er upside is bij een meevaller. Dat is alleen gevoelige grote teenwerk en dat telt niet. Oh ja, de VS handelbalans komt straks ook door.

Update 12:35 uur: Wie wordt de nieuwe CEO van ABN Amro?

Herna krijgt het maar druk! Oh wacht, nee toch niet? Zeg het maar, wie wordt de nieuwe CEO van ABN Amro? Zo te zien hoeft dat niet zonder meer een bankier te zijn. Wie vindt u eigenlijk de meest geschikte kandidaat? Ik zat zelf aan Mario Draghi te denken, maar dat geeft vast te veel #ophef

Spiek ik nog even in timeline van deze Oude Bekende om te zien of hij soms wordt genoemd, maar neen. Nog niet in ieder geval :-)

Update 10:30 uur: Kiadis

Technisch herstel en volgende week misschien een persberichtje? Het forum weet ook niet waarom Kiadis ineens weer een spurt omhoog trekt op nog aardig volume ook. Dit pareltje kom ik er ook nog tegen. Geen idee wat u aan deze wijsheid hebt bij het beleggen, handelen en gokken in biotechs, maar wel leuk bedacht.

Voor strooizout kunt u beter bij AkzoNobel zijn denk ik, hoewel het niet echt een pure play is.

Het kan vriezen en het kan dooien, maar als je op je bek valt, ben je te laat met strooien!

Update 10:10 uur: Apple fantasie

Zo u wilt mag u de (onopvallende?) stijging van onze chippers mede hieraan toedichten. Elders in Europa stijgen chippers 1% à 3%.

Apple raises iPhone 11 production: Nikkei https://t.co/aCsCeKcJ6n pic.twitter.com/V3lojW4Hj6 — Reuters Top News (@Reuters) October 4, 2019

Het is wel een éénzwaluwbericht? Citaat.

The newspaper also reported that suppliers remain cautious and said they were concerned that the higher level of orders would not be sustained.

“Demand is good for now. But we have to be careful not to be too optimistic,” an executive-level source said in the report. “I hope that this year’s peak season lasts longer than last year.”

Update 10:00 uur: De bouw zegt auw

Letterlijk. Jobstijdingen over de bouw:

Headlines | Stikstof-uitspraak zet 70.000 banen in de bouw op de tocht https://t.co/5D8gBVvrj4 #stikstof #bouw — Albert Jan Swart (@AlbertJanSwart) October 4, 2019

Was er deze al eerder op de dag:

De Nederlandse nieuwbouw valt dit jaar minimaal met een kwart terug door de #stikstofcrisis - streep door 16.000 woningen#bouw #stikstof @ytekedejong https://t.co/NuCBhFHWy7 — DFT (@dft) October 4, 2019

De soep zal wel niet zo heet worden gegeten... Duimen maar. Deze kreeg u gisteren al van mij, want met de bouwaandelen is het droef gesteld. De conjunctuur zit immers ook nog tegen voor deze cyclicals. Gelukkig stijgt BAM vandaag aardig. Hard nodig, want de koers staat op de laagste stand sinds heel lang.

Heijmans heeft ook betere tijden gekend.

VolkerWessels oogt ook niet zo okselfris, maar valt mee gelet op de concurrentie.

Kijk aan, als u nou een lief mailtje stuurt aan Maxime, kunt u proberen uw koersverliezen te verhalen: