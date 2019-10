Eerst de agenda, want het is wekkers zetten vandaag.

14:30 VS Non-Farm Payrolls sep 145K

14:30 VS werkloosheidspercentage sep 3,7%

14:30 VS loongroei sep 0,3% MoM

14:30 VS handelsbalans aug -55,0B

Inderdaad, vanmiddag verschijnt het roemruchte Payroll Report in de VS. Het is lang geleden dat het rapport marktimpact had, maar wie weet kan daar vandaag verandering in optreden. Vooral bij een zware tegenvaller na die vreselijke inkoopmanagersindices eerder deze week kan de boel misschien gaan bewegen.

Werkgelegenheid is na inflatie ook een Fed-mandaat en dan weet u het verder wel. Vraag is alleen of slecht nieuws op de beursvloer als goed nieuws wordt uitgelegd. Stel dat het cijfer tegenvalt, dan rekent de markt zeker op een rentverlaging eind oktober. Een meevaller is uiteraard altijd mooi meegenomen.

We zien het wel, In ieder geval schrijven de networks het aardige herstel na die bar slechte ISM Index gisteren (en maandag) toe aan Fed-renteverlagingshoop. Verder is er nu weinig richtinggevend nieuws en bij ons is er zelfs helemaal niks te doen. De agenda is verder ook leeg. Wordt wellicht een lange zit zo tot 14:30 uur.

De opening ziet er hier goed uit, we hebben nog wat upside van over de plas tegoed. De Amerikaanse futures houden echter op de plaats rust. Dat geldt eigenlijk voor alles, Zelfs de rentes doen niks.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

03 okt WeWork kondigt ingrepen aan

03 okt VNC-leden tegen cao-voorstel KLM

03 okt Hoop op rentestap stuwt Wall Street

03 okt 'Banken moeten negatieve rente doorberekenen'

03 okt Wall Street maakt verliezen goed

03 okt Mogelijk streep door Amsterdamse deal WeWork

03 okt 'Italië praat in Brussel over oudste bank'

Analistenadvies luidt:

ASMI: naar €90 van €75 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts met oplopende bij Fugro, afnemende bij PostNL en Signify en Marshall Wace versus TomTom.

De agenda:

14:30 VS Non-Farm Payrolls sep 145K

14:30 VS werkloosheidspercentage sep 3,7%

14:30 VS loongroei sep 0,3% MoM

14:30 VS handelsbalans aug -55,0B

En dan nog even dit

Oh jee, kunt u de bouwers weer niet alleen laten vandaag?

De Nederlandse nieuwbouw valt dit jaar minimaal met een kwart terug door de #stikstofcrisis - streep door 16.000 woningen#bouw #stikstof@ytekedejonghttps://t.co/NuCBhFHWy7 — DFT (@dft) October 4, 2019

De voorbeschouwing:

Moderate U.S. job growth expected in September https://t.co/2ua1IV9H4x pic.twitter.com/yOKiNXHpb8 — Reuters Top News (@Reuters) October 4, 2019

Ah, ze komen ons weer redden?

Fed policymakers 'open' to rate cut as risks to outlook rise https://t.co/raUIl929GD pic.twitter.com/g0xFRtfiAO — Reuters Top News (@Reuters) October 4, 2019

De economie is even niet bij tarieven gebaat, maar wie ben ik:

New tariffs on EU food will boost prices, cost U.S. jobs: industry https://t.co/lglbmNLbqH pic.twitter.com/xOKAdQEbFM — Reuters Top News (@Reuters) October 4, 2019

Open source:

VW is in talks with other manufacturers about sharing its electric car technology to help build scale and spread development costs https://t.co/7IfkEwKHuE — Bloomberg (@business) October 4, 2019

Iemand?

WeWork’s IPO Failed. Now It’s Time to Bet Against Marijuana Stocks. https://t.co/S9VqTWh2rG — Barron's (@barronsonline) October 3, 2019

Ja, daar zit me een geld:

How private equity took over the world https://t.co/USFnjUBiuo via @BW — Bloomberg (@business) October 3, 2019

Ja, die WeWork zeperd davert na:

Softbank Group founder and CEO Masayoshi Son is struggling to raise money for a second massive technology investment fund in the wake of the failed public offering of #WeWork and sliding valuations of other major investments https://t.co/rxfFv0qRBk by @ASenjourno pic.twitter.com/XdwD2gDsTb — Reuters Top News (@Reuters) October 4, 2019

Zo:

PC maker HP to cut up to 9,000 jobs in restructuring push https://t.co/ZJXG3NNNk9 pic.twitter.com/O1ORpugQPr — Reuters Top News (@Reuters) October 4, 2019

Mooie!

Success in bull market is earning decent returns.



Success in bear market is surviving till next bull market. — D.Muthukrishnan (@dmuthuk) October 3, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.