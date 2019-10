TA: Beperkte technische schade

Indien we de balans opmaken na de forse koersdalingen deze week, dan lijkt de technische schade mee te vallen.



Lange termijn patronen met steeds hogere koersbodems, dus meerjarige stijgende trends, zijn intact gebleven.

Vandaag bekijk ik de gevolgen van de recente koersdalingen op de Nederlandse beurs (AEX) en op Wall Street (S&P500).

Oktober crisismaand?

Vaak wordt oktober door beleggers geassocieerd met een crisismaand. Die gedachte komt waarschijnlijk door onze herinneringen aan de beurscrash van 1987. Op die beruchte Black Monday, op 19 oktober 1987, zijn de koersen met bijna 25% gedaald, indertijd de grootste ééndaagse crash in de geschiedenis van Wall Street.



Oktober is inderdaad een maand waarin vaak grote dalingen optreden. Maar tegelijkertijd worden in deze maand vaak belangrijke bodems gevormd. Historisch bezien blijken beleggers deze dalingen dus regelmatig te benutten om aandelen in te slaan.

Koopmomenten

Statistisch bezien is oktober bovendien de op één na beste beleggingsmaand van het jaar. Ook de beurscrash van '87 is een van de mooiste koopmomenten in de geschiedenis van Wall Street gebleken. Kort na Black Monday heeft Wall Street een indrukwekkende koersrally ingezet.



Onder andere volgens onderzoeksbureau LPL Research blijkt dat Wall Street tijdens de afgelopen tien jaar uitstekende zaken wist te doen in de maand oktober. Zelfs de resultaten vanaf het jaar 1951 (mijn geboortejaar) laten gemiddeld gezien nog steeds mooie stijgingen zien.



Waarom stappen beleggers juist in deze zwakke periode in de markt? Ten eerste komen er tegen het einde van het jaar nieuwe geldstromen naar de markt; onder andere uit pensioen- en verzekeringspremies.

Windowdressing

Verder willen vermogensbeheerders, met de jaarwisseling in zicht, hun portefeuilles oppoetsen voordat zij de boeken openen voor hun clientèle.

Het is een wereldwijd gegeven dat, wanneer vermogensbeheerders de balans opmaken, zij vaak de slechtst presterende aandelen van de hand doen en de goed presterende aandelen bijkopen. Dit fenomeen, bekend als windowdressing, zorgt vaak voor extra vraag naar sterke aandelen.



Een laatste argument om niet al te negatief te zijn, is dat ook de periode oktober tot en met april, verreweg de beste beleggingsperiode van het jaar is.



Overigens was 2018 een uitzondering op de regel. De koersdaling van oktober eindigde in 2018 niet in oktober, maar pas in december.



Historisch bezien lijkt de angst voor deze beursmaand dus niet altijd terecht te zijn. Voor dit jaar is de voorlopige conclusie dat de lange termijn steunniveaus niet in gevaar geweest zijn.

AEX blijft op lange termijn hogere bodems vormen

De Nederlandse beurs laat dit jaar een min of meer neutrale fase zien. Op wat langere termijn blijft de AEX hogere bodems vormen.

De koersdalingen van de afgelopen week hebben dit beeld niet gewijzigd. Na het dieptepunt van eind 2018 rond 472,19 punten, ligt er stevige hogere bodem rond 528,68 (de bodem van 16 augustus).

Het lange termijn onderliggende koerspatroon signaleert dus nog steeds een aantrekkende vraag. Alvorens het beeld verder opklaart, is een doorbraak boven de weerstand van 586,32 punten (gevormd op 26 juli) noodzakelijk.





Verkopers drukken AEX op korte termijn omlaag

De Nederlandse beurs heeft de herstelfase afgebroken en is ook door de septemberbodems gezakt. De AEX zoekt nu naar steun.

Het eerste vangnet ligt rond de koerstoppen van augustus, iets boven de 550 punten. Zolang de koers hierboven weet te blijven, is de technische beeld redelijk beperkt.

We zien een solide korte termijn steun rond 534,49 punten (de bodem van 3 juni). Weerstand voor de AEX-index ligt op 586,32 punten(gevormd op 25 juli).







Wall Street behoudt op lange termijn opwaartse kansen

Op de lange termijn plaatjes van de S&P500 index valt op dat deze index er technisch bezien niet onaardig bij ligt, maar onlangs even een pas op de plaats maakte.

Vanaf eind 2018 weet de beursbarometer nog steeds hogere koersbodems te vormen. Dit geeft aan dat er nog steeds op hogere niveaus wordt gekocht.

De zwakte van de afgelopen dagen heeft hierin geen verandering gebracht. Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet de S&P500 wel boven de laatste koerspiek van 3.027,98 punten breken, de top van 26 juli.

Na een uitbraak boven de weerstand van 3.027,98 punten wordt 3.600,00 het volgende opwaartse koersdoel.

De belangrijke steun ligt rond 2.722,27 punten (de bodem van 8 maart). Daaronder verzwakt het beeld.

S&P 500 index is op korte termijn afgeketst op weerstand

De US 500 index heeft de herstelfase verlaten, waarmee het technische plaatje iets is verzwakt. Op korte termijn houden we rekening met een test van de steun van 2.822,12 punten (de bodem van 5 augustus).

De weerstand ligt rond 3.027,98 punten (gevormd op 26 juli). Een uitbraak buiten deze bandbreedte zal de nieuwe richting bepalen.