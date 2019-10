Niels is naar AZ - Manchester United (succes!) en vandaar dat ik de slotcall doe. Toch nog een plus voor de AEX na die zeperd gisteren, maar het kost vandaag bloed, zweet en tranen.

Het nieuws en het cijfer van de dag is de Amerikaanse inkoopmanagersindex over de dienstensector van september, ofwel de ISM non-Manufacturing Index. Die duikt, net als zijn manufacturingbroertje van afgelopen maandag. Vanochtend waren er al dito verzwakkende Europese inkoopmanagersindices.

BREAKING! #ISM Non-Manufacturing plummets too! Down to 52.6 from 56.4, way below expectations. pic.twitter.com/4A77odln0w — jeroen blokland (@jsblokland) October 3, 2019

En ja hoor, er is al een extra kwartje ingeprijsd:

Markt prijst na ook beroerde ISM dienstensector inkoopmanagersindex september meteen vrijwel unaniem renteverlaging in. Het wachten is nu op tweetje president die daar #Fed in CAPS LOCK op gaat wijzen #AEX pic.twitter.com/aBGLrHh6lC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 3, 2019

De aandelenindices zijn nu aardig van de schrik bekomen - de AEX dook even 0,5% in de min - maar de dollar schurkt nu nog altijd tegen 1,10 aan en ook de (Amerikaanse) rentes staan nog een paar basispunten in het rood. Kortom, economische malaise en zeg maar of het op een (wereldwijde) recessie uitdraait.

Het goede nieuws vandaag is dat de Q3's van Pepsico (+4,15) en H&M (+4,2%) netjes worden ontvangen.

Valt er verder marktbreed nog iets op?

Minieme plussen en een enkele min (FTSE 100) in Europa

Wall Street kleurt groen op de Dow Jones na

De AEX VIX Index daalt 2% naar 19,0, maar de S&P VIX Index stijgt +6% naar 19,7

De dollar daalt dus richting 1,10

Olie zakt, zal ook wel vraaguitvalvrees zijn gezien die economische cijfers

Goud loopt 0,8% op, u raadt al waarom. Angst in de markt

Bitcoin zakt iets

Beursplein 5

Weinig te doen vandaag op het Damrak, maar dat belet uiteraard een hoop fondsen niet om flink te bewegen. Helaas, met name in de AMX zitten weer een paar flinke dalers. U kent ze. Eerst de analistenadviezen van vandaag. Morgen doen we de aandelen die beginnen met een B?

Ahold Delhaize: naar €20 van €19 - Deutsche Bank

Altice: naar €8 van €7 - Deutsche Bank

ASML: naar €250 van €210 - Morgan Stanley

Aperam: naar €23 van €25 - JP Morgan

Alfen: naar €21,50 van €19 (buy) - Berenberg

Verder nog iets? Door de bank genomen presteren defensieve aandelen wat beter dan cyclische, maar om dit hard te stellen gaat te ver.