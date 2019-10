Fondsenrondje: Ook afkoelende dienstensector

Vandaag weet de beurs nog niet echt richting te kiezen. Hetzelfde geldt voor de Duitsers, maar die hebben vandaag een dagje vrij. Als u zich afvraagt waarom de DAX zo goed blijft liggen, dan weet u nu waarom.



Overigens stonden er vandaag een groot aantal inkoopmananagersindices voor de dienstensector in de agenda. Daarover kunnen we kort zijn, want ze vielen allemaal tegen. In tegenstelling tot de PMI's over de industrie noteren ze nog wel boven de 50.



Dit betekent dat er nog altijd sprake is van expansie in de dienstensector, maar dat de groei afneemt. In eerste instantie zagen we de markten zakken op dit cijfer, maar al snel herstelde de AEX (+0,1%) iets. Allesbepalend is waarschijnlijk de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de dienstensector die vanmiddag om 16.00 uur langskomt.

De verwachtingen zijn behoorlijk hoog gespannen, want de markt gaat uit van een stand van 55,8. Als het werkelijke cijfer niet veel afwijkt van de consensus, zouden we een mooie bounce kunnen maken. Let ook even op de Amerikaanse fabrieksorders die op hetzelfde moment worden gepubliceerd. Hoewel het een terugkijkend cijfer is, kunnen de beurzen er zomaar fors op bewegen.

Chippers in de lift

Ondanks dat het R-woord weer valt in diverse media (zie liveblog), blijven de chippers opvallend goed liggen. Met name ASML is niet kapot te krijgen. Gisteren daalde de chipgigant precies met hetzelfde tempo als de markt. Een zeer knappe prestatie voor een cyclisch bedrijf.

Nu de markt enigszins blijft liggen, zien we het aandeel bijna 1% stijgen. Een duidelijk signaal van kracht. Blijkbaar grijpen partijen iedere correctie aan om bij te kopen. Dat zien we ook bij ASMI (+1,9%) en in mindere mate bij Besi (+0,5%).

Nu maar hopen dat het terecht is dat de chippers de markt outperformen. ASML trapt op 16 oktober af met de derdekwartaalcijfers. De resultaten an sich zullen waarschijnlijk wel meevallen, maar alles draait om de outlook.

De IEX Beleggersdesk denkt dat de chipgigant een winst per aandeel van €8.50 kan boeken in 2020. Dan rolt er een getaxeerde K/W uit van 26. Beslist geen koopje, maar daar staat tegenover dat de marktpositie van ASML uitermate sterk is. Zoals iedereen weet, kent kwaliteit een prijs.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Iedereen heeft altijd een hekel aan een crisis, maar het biedt wel geweldige instapmomenten. Met name Besi is de afgelopen tien jaar volledig geëxplodeerd.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee blijven we behoorlijk achter ten opzichte van de Fransen (+0,8%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 5,4% en noteert 18,4 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,4% in het groen.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,097 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,43%) en Duitse (-0,57%) rente dalen drie basispunten.

Goud (+0,1%) dobbert zo rond de $1.500.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,3%) krabbelen iets op.

Bitcoin (+0,5%) komt nauwelijks van zijn plek.

Het Damrak

Galapagos (+2,3%) herstelt iets van de klappen van de afgelopen weken.

(+2,3%) herstelt iets van de klappen van de afgelopen weken. Hetzelfde geldt voor Adyen (+1,2%), al is die all time high van €732 nog ver uit zicht.

(+1,2%), al is die all time high van €732 nog ver uit zicht. De analisten houden vertrouwen in Akzo Nobel (-0,2%), al wordt het koersdoel iets verlaagd.

(-0,2%), al wordt het koersdoel iets verlaagd. ArcelorMittal (-1,9%) zakt verder weg in het moeras. Nog 2,5% te gaan er er staan weer een year low op het bord.

(-1,9%) zakt verder weg in het moeras. Nog 2,5% te gaan er er staan weer een year low op het bord. Wie weet hebben de verzekeraars last van de dalende rentes.

Altice (+2,2%) lijkt alleen maar te kunnen stijgen.

(+2,2%) lijkt alleen maar te kunnen stijgen. Fugro (-0,8%) daarentegen lijkt alleen maar te kunnen dalen. Het is nu de dertiende dag op rij dat de bodemonderzoeker lager koerst.

(-0,8%) daarentegen lijkt alleen maar te kunnen dalen. Het is nu de dertiende dag op rij dat de bodemonderzoeker lager koerst. PostNL (-1,7%) koerst weer op het niveau van voor het bericht dat staatssecretaris Mona Keijzer goedkeuring gaf voor de overname van Sandd.

(-1,7%) koerst weer op het niveau van voor het bericht dat staatssecretaris Mona Keijzer goedkeuring gaf voor de overname van Sandd. Eurocommercial Properties (+1,0%) en Wereldhave (+1,3%) doen het niet onaardig.

(+1,0%) en Wereldhave (+1,3%) doen het niet onaardig. De koers van BAM (-2,2%) doet mij pijn aan de ogen. Ook Heijmans (-2,0%) wordt er weer uit gekieperd.

(-2,2%) doet mij pijn aan de ogen. Ook Heijmans (-2,0%) wordt er weer uit gekieperd. Alfen (+4,6%) profiteert van een koersdoelverhoging van de analisten van Berenberg.

(+4,6%) profiteert van een koersdoelverhoging van de analisten van Berenberg. Ajax (+1,9%) versloeg Valencia gisteravond met grote cijfers, waardoor overwintering in de Champions League steeds dichterbij komt.

Adviezen