Liveblog: Wéér ISM Index, BAM en GLPG

Update 17:15 uur: Help, de bouwers... stikken

Weer dikke minnen voor BAM en Heijmans zonder nieuws of wat dan ook. VolkerWessels houdt nog aardig de voeten droog, dat wel. Natuurlijk, de conjunctuur gaat op papier de verkeerde kant uit voor deze cyclicals. Of moet ik ook zeggen dat de bouwers diep door het stof moeten, stikstof zelfs...?

Onthutsend dit. De aandelen zijn wel héél goedkoop, maar zo lang de trend omlaag is? Zeg het maar. BAM staat in ieder geval op de laagste stand sinds heel lang.

Heijmans heeft ook betere tijden gekend.

Volkerwessels oogt ook niet zo okselfris, maar valt mee gelet op de concurrentie.

Update 16:05 uur: IS'M dat al weer waardeloos

Nee hè:

#AEX zakt#Dollar daalt#Rentes kelderen



Na druipende ISM Manufactring Index maandag (waarmee sell-off begon) pakt ook de VS dienstensector (ISM non-Manufacturing Index) lager uit. Ook hier duikvlucht nieuwe orders #ISM #AEX pic.twitter.com/1nmfFE2guu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 3, 2019

En krak, daar gaan we weer.

En hoppa, gewoon even zeven basispunten er af bij de VS tienjaarsrente pic.twitter.com/jfe61uoVY0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 3, 2019

Al zakken de inkoopmanagersindices nog zo snel, de Fed Fund futures achterhalen ze wel, zei oma vroeger al:

Markt prijst na ook beroerde ISM dienstensector inkoopmanagersindex september meteen vrijwel unaniem renteverlaging in. Het wachten is nu op tweetje president die daar #Fed in CAPS LOCK op gaat wijzen #AEX pic.twitter.com/aBGLrHh6lC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 3, 2019

Update 14:45 uur: Hallo CM.com

Boontje komt om z'n loontje? Hieronder heb ik een heel blog waarom Europa zo weinig tech heeft, maar dat was even buiten - waar anders - Breda gerekend. Okee, het is geen grote beursgang, maar Apple en Amazon zijn ooit ook - against all odds - in een garage begonnen. CM.com is dan weer in de schoolbanken ontstaan.

Afhankelijk van wat de markt bereid is voor het aandeel neer te tellen, wordt het bedrijf enkele honderden miljoen euro's waard. Nico heeft de cijfers al voor u uitgeplozen. Of u nou enthousiast bent of niet over dit bedrijf, leuk dat er een tech van eigen bodem naar het Damrak komt. Veel succes, CM.com.

Itt al die take-the-money-and-run-beursgangen in VS, lijkt https://t.co/5zFfGZ7uDY om goede reden naar beurs te gaan: geld ophalen om te groeien. Nico vertelt u alles wat u moet weten over bedrijf en aandeel en hoe u eventueel intekent #AEX https://t.co/DKGDWjpk5h — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 3, 2019

Nog één ding, Nico vergelijkt in het stuk CM.com met het (veel en veel hoger gewaardeerde) Amerikaanse Twilio. Nou, dat kan leuk worden? Afwachten, maar een cyclische tech is doorgaans geen oase van rust en saaiheid.

Update 12:45 uur: ASML

Woensdag 16 oktober voorbeurs komt er witte of zwarte Q3-rook uit Veldhoven (vergeet vooral de outlook niet) en onze vrienden van MS wurmen er nog even snel een koersdoelverhoging tussendoor. Dat maakt de adviesscore vandaag aldus:

Ahold Delhaize: naar €20 van €19 - Deutsche Bank

Altice: naar €8 van €7 - Deutsche Bank

ASML: naar €250 van €210 - Morgan Stanley

Aperam: naar €23 van €25 - JP Morgan

Alfen: naar €21,50 van €19 (buy) - Berenberg

Da's niks te veel en om deze update nog een beetje body te geven, snuffel ik even in mijn data. Eerst even de verwachtingen voor over twee weken en alvast voor het hele jaar:

De analistenconsensus is eigenlijk vrij sceptisch voor een aandeel dat maandag nog een all time high neerzette. De koopadviezen lopen terug en het gemiddelde koersdoel staat allang op het bord.

Op langere termijn zien de groeiverwachtingen er nog pico bello uit, hoewel de omzetgroei afvlakt tot single digit. Dat is goed om te weten bij zo'n duur aandeel als ASML.

Want duur is het zeker? Ik vind het zelf te rechtvaardigen voor zo'n kwaliteitsaandeel, dat al zeker tien jaar die dikke waardering iedere keer waarmaakt. Dat is alleen geen enkele garantie voor de toekomst, maar u bent natuurlijk niet voor garantie, maar juist voor risico op de de beurs. Anders verdient u niks.

Mooi om te zien trouwens dat de koers nog het meest volatiel is. De omzet- en winstverwachting is strak. Zeg maar gerust heel erg strak voor wat op papier een cyclisch aandeel is en dan ook nog eens in een meer dan holderdeboldere chipsector.

Update 12:00 uur: Waarom Europa geen grote techs heeft

ASML-ceo Peter Wennink zeg vaak dat het moeite kost (internationaal) personeel te werven. Dat niet iedereen op deze planeet Veldhoven kan aanwijzen op de kaart, snapt hij. Waar hij over valt is dat Den Haag niets doet om de regio aantrekkelijk te maken. Al het geld voor leuke dingen gaat naar de Randstad, volgens hem.

Wat ons denk ik op de beurs opvalt, verbaast en misschien wel zorgen baart, is dat EU en Europa amper meedoen aan de internationale technologiewedloop tussen vooral VS en China. Ons continent kent geen kampioenen als Amazon, Alphabet, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Tencent, Alibaba, Huawei of Baidu.

Natuurlijk hebben we Adyen en ASML bij ons, SAP en Infineon in Duitsland, Spotify in Zweden en ga zo maar door. Niettemin zit er niet één echt grote joekel tussen. SAP (€126 miljard) en ASML (€93 miljard) zijn meteen de grootsten. Amazon, Apple en Microsoft zijn echter respectievelijk acht, negen en tien keer groter.

Zo bezien blijft waardecreatie achter in Europa, want technologie wordt nu eenmaal het hoogste gewaardeerd op de beurs. Om maar te zwijgen van wat achterblijven op lange termijn voor economische, politieke en zelfs strategische gevolgen kan hebben. Hamvraag is: waarom blijft Europa achter? Dom zijn we niet.

Bloomberg heeft een verhaal hoe dit zou komen en wijst vooral in de richting van beloning van personeel. Het is volgens het persbureau voor Europese bedrijven moeilijk het grootste talent binnen te halen, want die kunnen in VS veel aantrekkelijker beloningspaketten krijgen. Citaat voor wie de link niet open krijgt:

When employees in Germany exercise options, they have to pay income tax on the difference between the fair market value and the strike price, and that rate runs from 14% to 47.5%. They also have to pay a 25% capital-gains tax on additional profits when they sell their shares.

In contrast, American employees typically pay a 0% to 20% rate on capital gains when options are redeemed, though they may have to pay additional levies when they’re exercised, depending on the timing and the type of equity incentive program.

For entrepreneurs and venture capitalists, the problem isn’t just about attracting top talent. The compensation bind may also be a big reason why Europe doesn’t produce world-beating tech companies at the same level as the U.S.

Is dit niet een beetje eenzijdig? Ja, maar het loopt wel op een cirkelredenering uit...

Other forces are at work, too. Even though they’re part of the European Union, member states remain a fragmented collection of markets that can’t muster the borderless scale achieved in America.

Plus, there’s the widely shared belief that European business culture simply doesn’t tolerate the experimentation and inevitable failures that are par for the course in, say, Silicon Valley.

While governments across the EU have devoted hundreds of millions of euros to venture capital-style programs to invest in startups, the one tool entrepreneurs truly want remains out of reach.

Die one tool kunt u raden: aantrekkelijke beloningspakketen.

Why it’s so hard for entrepreneurs to get really rich in Europe https://t.co/HW6YTLaXOC pic.twitter.com/tBvC4Dx7ml — Bloomberg (@business) October 3, 2019

Update 10:30 uur: Even opletten bij Galapagos

Galapagos is zowaar en zomaar stijger van de dag. Komt als geroepen. Beroerder nog dan ArcelorMittal is de biofarmaceut in spe het slechtste AEX-aandeel van de afgelopen weken. Een daling tegen een marktbrede stijging in zijn we niet gewend van Onno en de zijnen. Hier de maximale beweging van top naar bodem.

Relativeer dit wel, want dit jaar staat er nog altijd bijna een whopping +70% op het bord.

Op zich is en was er weinig tot geen nieuws in september, in ieder geval niet iets dat 20% prijsverlies zomaar kan verklaren. Of het moet zijn dat? De short-posities in het aandeel lopen langzaam op...

... en daar is vooral één partij verantwoordelijk voor. Niet de minste, inderdaad. Misschien geeft Sjon in één zin ook nog wel een aardige analyse.

Deze club, wat je er ook van vindt, zit niet heel vaak mis. Ook zij zullen even geen ‘up-run’ nieuws zien bij #Galapagos. De fantasie is even weg en het is de vraag hoe de miljarden gaan worden besteed. Nog even geen koper hier! #geenposities https://t.co/7PIafLUowN — Sjon Reijers (@sjonreijers) October 2, 2019

Op zich is het denk ik niet raar dat het aandeel na de euforie en de koersexplosie deze zomer rond de Gilead-deal dipt of corrigeert. Het is wel opvallend en iets om over na te denken als u bullish bent op Galapagos: zelfs nu het aandeel al flink is gedaald, blijven de shorters zitten of breiden ze zelfs uit.

Blijkbaar hebben ze sell-rapporten gelezen, zijn ze ervan overtuigd, of hebben ze doorgerekend en beredeneerd dat Galapagos te hoog staat. Dat hoeft u niet met ze eens te zijn, maar dit zijn natuurlijk geen pannenkoeken die spontaan een idee hebben, meteen kopen of verkopen en dan hopen en bidden dat het goed komt.

Over grote jongens gesproken, Aat van Herks positie van 7,94% is onaangetast. Hij is blijkbaar onverminderd bullish op Galapagos, anders had hij wel wat afgebouwd of winst genomen. Speculeren, maar die 7,94% staat. Voorbehoud, Van Herk hoeft pas bij 5% of 10% te melden.

Update 10:00 uur: InkoopmanagersindicesdDalen de koersen hier nu wat op?

Wéér tegenvallers. Het R-woord, ofwel recessie, gaat vast weer veel vallen vandaag. Om 16:00 uur is de Amerikaanse ISM non-Manufacturing Index aan de beurt. Zien of die beter doet dan die zeperd van zijn manufacturingbroertje maandag, die de sell-off van deze week veroorzaakte.

Bijna allemaal tegenvallend, de Europese inkoopmanagersindices dienstensectoren koelen ook duidelijk af na al die beroerde industriecijfers maandag. Recessiedreiging dus #AEX pic.twitter.com/l4A92c5yPN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 3, 2019

Update 09:30 uur: Cijfers!

+7%

Vanmiddag is er #Pepsico met Q3's en verhip, ik wist niet dat dit aandeel veel en veel beter presteerde dan het ook niet misselijke #CocaCola Dit is herbelegd en geïndexeerd #AEX pic.twitter.com/UXCorge3Zg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 3, 2019

Coca-Cola geldt als schoolvoorbeeld van een van Warren Buffetts superbeleggingen, maar u ziet dat het nog beter had gekund. Wat een superaandeel, dat Pepsico.

Dit is minder, Tedje Baker komt met de tweede winstwaarschuwing dit jaar en nu zijn de rapen gaar:

Ted Baker shares plunge 30% as sales slide https://t.co/P9wH3hWOAk — BBC Business (@BBCBusiness) October 3, 2019

Deze gaf ik u gisteren al, de verwachtingen zijn niet zo hooggespannen voor dit rondje. Wellicht is er al sprake van een winstrecessie. Niet leuk, maar we hebben ook wel heel vette jaren achter de rug. Het zou pas echt raar zijn als het nooit even wat minder werd.