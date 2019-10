ik kan je anders wel genoeg redenen geven mbt Galapagos.

1) Een deel winstnames na grote stijging tot 170+

2) Periode zonder nieuws zorgt er al jaren voor dat het aandeel in een LT trend zit maar wel met de nodige schommelingen (kijk 5 en 10j grafiek maar na).

3) Biotech index heeft laatste weken serieuze klappen gehad (IBB)

4) Er moesten wat stoplosses uitgetikt worden. Gebeurde net voor de Finch3 resultaten ook. Aandeel dipte tot 78,x waar er heel veel turbo's rond €80 uitstonden. Het aandeel ging die dag van -8 intraday tot +1 om 2 dagen later boven de €100 te schieten (na resulaten Finch).

5) Er stond nog een "gap" open. Als je heel goed kijkt is die gisteren gesloten over de plas (VS). In europa net niet gesloten (€128,15).