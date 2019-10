Liveblog: Galapagos en R-woord

Update 10:30 uur: Even opletten bij Galapagos

Galapagos is zowaar en zomaar stijger van de dag. Komt als geroepen. Beroerder nog dan ArcelorMittal is de biofarmaceut in spe het slechtste AEX-aandeel van de afgelopen weken. Een daling tegen een marktbrede stijging in zijn we niet gewend van Onno en de zijnen. Hier de maximale beweging van top naar bodem.

Relativeer dit wel, want dit jaar staat er nog altijd bijna een whopping +70% op het bord.

Op zich is en was er weinig tot geen nieuws in september, in ieder geval niet iets dat 20% prijsverlies zomaar kan verklaren. Of het moet zijn dat? De short-posities in het aandeel lopen langzaam op...

... en daar is vooral één partij verantwoordelijk voor. Niet de minste, inderdaad. Misschien geeft Sjon in één zin ook nog wel een aardige analyse.

Deze club, wat je er ook van vindt, zit niet heel vaak mis. Ook zij zullen even geen ‘up-run’ nieuws zien bij #Galapagos. De fantasie is even weg en het is de vraag hoe de miljarden gaan worden besteed. Nog even geen koper hier! #geenposities https://t.co/7PIafLUowN — Sjon Reijers (@sjonreijers) October 2, 2019

Op zich is het denk ik niet raar dat het aandeel na de euforie en de koersexplosie deze zomer rond de Gilead-deal dipt of corrigeert. Het is wel opvallend en iets om over na te denken als u bullish bent op Galapagos: zelfs nu het aandeel al flink is gedaald, blijven de shorters zitten of breiden ze zelfs uit.

Blijkbaar hebben ze sell-rapporten gelezen, zijn ze ervan overtuigd, of hebben ze doorgerekend en beredeneerd dat Galapagos te hoog staat. Dat hoeft u niet met ze eens te zijn, maar dit zijn natuurlijk geen pannenkoeken die spontaan een idee hebben, meteen kopen of verkopen en dan hopen en bidden dat het goed komt.

Over grote jongens gesproken, Aat van Herks positie van 7,94% is onaangetast. Hij is blijkbaar onverminderd bullish op Galapagos, anders had hij wel wat afgebouwd of winst genomen. Speculeren, maar die 7,94% staat. Voorbehoud, Ban herk hoeft pas bij 5% of 10% te melden.

Update 10:00 uur: InkoopmanagersindicesdDalen de koersen hier nu wat op?

Wéér tegenvallers. Het R-woord, ofwel recessie, gaat vast weer veel vallen vandaag. Om 16:00 uur is de Amerikaanse ISM non-Manufacturing Index aan de beurt. Zien of die beter doet dan die zeperd van zijn manufacturingbroertje maandag, die de sell-off van deze week veroorzaakte.

Bijna allemaal tegenvallend, de Europese inkoopmanagersindices dienstensectoren koelen ook duidelijk af na al die beroerde industriecijfers maandag. Recessiedreiging dus #AEX pic.twitter.com/l4A92c5yPN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 3, 2019

Update 09:30 uur: Cijfers!

+7%

Vanmiddag is er #Pepsico met Q3's en verhip, ik wist niet dat dit aandeel veel en veel beter presteerde dan het ook niet misselijke #CocaCola Dit is herbelegd en geïndexeerd #AEX pic.twitter.com/UXCorge3Zg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 3, 2019

Coca-Cola geldt als schoolvoorbeeld van een van Warren Buffetts superbeleggingen, maar u ziet dat het nog beter had gekund. Wat een superaandeel, dat Pepsico.

Dit is minder, Tedje Baker komt met de tweede winstwaarschuwing dit jaar en nu zijn de rapen gaar:

Ted Baker shares plunge 30% as sales slide https://t.co/P9wH3hWOAk — BBC Business (@BBCBusiness) October 3, 2019

Deze gaf ik u gisteren al, de verwachtingen zijn niet zo hooggespannen voor dit rondje. Wellicht is er al sprake van een winstrecessie. Niet leuk, maar we hebben ook wel heel vette jaren achter de rug. Het zou pas echt raar zijn als het nooit even wat minder werd.