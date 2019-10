Maandag kwam de AEX nog tot op twee puntjes ofzo van jaartop 586,32, maar inmiddels staan we alweer dertig punten lager. Bedankt.

De AEX future noteerde gisteravond zelfs even -3%, maar intussen schuivelt de VS weer iets omhoog. Niettemin lijkt onze index weer lager te openen gelet op de start van de futures. Het is niet veel soeps. De redenen zijn bekend, ook de Amerikaanse industrie is niet immuun voor de watertrappelende wereldeconomie.

De dure dollar doet de rest en de markt vreest wellicht nu echt voor een wereldwijde recessie, doorgedreven handelsoorlog en dalende winsten? Vandaag meer nieuws over die economie, want de inkoopmanagersindices over september van de dienstensector verschijnen. Let uiteraard vooral op Duitsland én VS.

De consensus voor de laatste is maar liefst 59,0, maar wereldwijd draaien de witteboorden veel en veel beter dan die overalls van maandag. Het blijft een opmerkelijk verschil, met de handelsoorlog waarschijnlijk als oorzaak.

De futures en koersen melden zich nu aldus aan de deur en daar wordt nog niet echt gretig gekocht, zoals u ziet. Alles blijft nog dicht bij huis. De rentes dalen een basispuntje. Let uiteraard op de VIX.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

Analistenadvies luidt:

Aperam: naar €23 van €25 - JP Morgan

Alfen: naar €21,50 van €19 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts en bij AMG, Fugro en Galapagos lopen ze op en bij PostNL lopen ze terug:

De agenda en zet al uw wekkers op 09:55 en 16:00 uur. Pepsico is het eerste bedrijf met Q3's, dat is erg vroeg. Duimen maar, maar wie durft aan een bruisende outlook te denken?

09:50 Frankrijk services PMI sep 51,6

09:55 Duitsland services PMI sep 52,5

10:00 EU services PMI sep 52,0

11:00 EU detailhandelsverkopen aug 0,4% MoM

13:00 Pepsico Q3-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS fabrieksorders aug -0,5% MoM

16:00 VS ISM non-manufacturing PMI sep 59,0

En dan nog even dit

Kijk aan, dit past leuk bij het Shell nieuws van vandaag. het Noorse oliefonds:

"The government decided to shield the biggest oil companies such as Royal Dutch Shell Plc, arguing they will likely be big investors in renewable energy in the years ahead." #Shell #AEX https://t.co/9jaeNR9uA2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 2, 2019

Dit is dan weer minder voor onze boeren:

BREAKING: U.S. to hit European Union with 10% tariffs on aircraft and 25% tariffs on agricultural and other products effective Oct. 18 after WTO win. https://t.co/HDYek84wdb — CNBC Now (@CNBCnow) October 2, 2019

Is toch ook niet te doen?

Privacy group says tech giants Facebook, Twitter and Alphabet’s Google not delivering on political ads pledges https://t.co/nuxbc9jbWV by @eculliford pic.twitter.com/yai2hShXMr — Reuters Top News (@Reuters) October 3, 2019

Opletten?

Microsoft wants to rewrite the history of its much-maligned phone business https://t.co/PTh9x3Ag6N — Bloomberg (@business) October 3, 2019

Volgend jaar, bedrijf zou nu rond $31 miljard waard zijn:

Exclusive: Morgan Stanley, Goldman Sachs poised to lead Airbnb's listing - sources https://t.co/iRCx6cCp5R pic.twitter.com/VChL2bbIzC — Reuters Top News (@Reuters) October 3, 2019

Is er wel eens geen Tesla nieuws?

Troubles with Tesla's automated parking feature summon safety regulators https://t.co/agJYJ1qmGB pic.twitter.com/uvsQidDpak — Reuters Top News (@Reuters) October 3, 2019

De gouden jaren zijn voorgoed voorbij?

Automation and AI will lead to 200,000 banking job cuts over the next decade, Wells Fargo says.



That would be the biggest reduction in headcount ever in the U.S. banking industry. https://t.co/qkG5rtpj8y pic.twitter.com/ZXN5bU5HqH — Bloomberg (@business) October 3, 2019

Niet verrassend:

Goldman says billions of dollars have been shifted from Hong Kong to Singapore as protests go on https://t.co/vciUEWP3wy — Bloomberg (@business) October 3, 2019

Ah!

The big reasons why Europe doesn’t produce world-beating tech companies at the same level as the U.S. https://t.co/8rsvVG1khZ — Bloomberg (@business) October 3, 2019

