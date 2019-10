Slot: Sell-off!

De heftigste koersdalingen komen altijd langs op de momenten dat u ze niet verwacht. Qua macro's en bedrijfscijfers is de agenda dun gezaaid, maar toch daalt de AEX maar liefst 2,8%.

Niemand kan er exact de vinger op leggen, maar het lijkt erop dat de beroerde ISM index van gisteren de trigger is. In het verleden hebben we vaker gezien dat dramatische cijfers niet in één keer worden ingeprijsd door de markt.

Daar komt bij dat de beurzen dit jaar gigantisch zijn opgelopen. Dat maakt het extra gemakkelijk om wat winst van tafel te halen. Zeker nu de koersen omlaag gaan, is het heel prettig om te zeggen tegen uw vrienden dat u de nodige aandelen eruit heeft gekieperd.

Het zal mij niet verbazen dat fondsmanagers iedere kans aangrijpen om op tv te zeggen dat zij deze daling zagen aankomen en daarom onderwogen zitten in aandelen. Gewoon om u het gevoel van veiligheid te geven. Wat ze er vaak niet bij zeggen, is dat ze ondanks deze geweldige strategie de MSCI World ETF op lange termijn niet kunnen verslaan.

Alles rood

Het maakt niet extreem veel uit of u vandaag cyclische of defensieve aandelen in portefeuille heeft. Alles gaat onderuit. Zelfs Royal Dutch Shell (-3,3%) en Relx (-3,1%) krijgen flinke klappen voor de kiezen. Met name van dat laatste mogen we wat meer verwachten dan dit.

Dat ligt bij ArcelorMittal (-6,2%) heel anders. Het zou een grote verrassing zijn als dat niet aan kop zou gaan in het groepje dalers. Man man, wat heeft het aandeel het de afgelopen tijd slecht gedaan. Zowel op korte als lange termijn.

Onderstaande grafiek toont aan dat u dit aandeel niet in uw langetermijnportefeuille moet hebben. Als u zelfs na 21 jaar geen stuiver overhoudt, dan betekent dat dat er iets goed mis is met het bedrijf. Of in ieder geval met de business.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Hiermee zeg ik absoluut niet dat u de stukken morgen direct bij opening moet verkopen. De IEX Beleggersdesk ziet namelijk nog altijd lichtpuntjes.

Rentes

Als er daadwerkelijk recessie-angst is, dan gaan de vergoedingen op tienjaars staatspapier omlaag. Het tegendeel is waar. De Nederlandse rente stijgt twee basispunten naar -0,40%. Wellicht een signaal dat we de bodem hebben gezien.

Brede markt

De AEX daalt 2,8% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-2,8%) en CAC (-3,0%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) speert 22,7% omhoog en noteert 19,4 punten.

Wall Street zakt ongeveer 1,6%.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,095 ten opzichte van de dollar.



Goud (+1,3%) breekt bijna door de $1.500.

Olie: WTI (-2,3%) en Brent (-2,5%) geven het op.

Bitcoin (-0,9%) blijft nog redelijk liggen.

Het Damrak

Alleen defensieve haven KPN (+0,5%) houdt het hoofd vandaag boven water. Voor de rest is het één groot drama.

(+0,5%) houdt het hoofd vandaag boven water. Voor de rest is het één groot drama. Okee, Galapagos (-0,7%) blijft nog redelijk liggen, omdat de analisten van Citigroup het koersdoel met €35 verhogen naar €175. Het koopadvies blijft gehandhaafd.

(-0,7%) blijft nog redelijk liggen, omdat de analisten van Citigroup het koersdoel met €35 verhogen naar €175. Het koopadvies blijft gehandhaafd. Adyen (-4,2%) en Randstad (-4,6%) doen pijn aan mijn ogen.

(-4,2%) en (-4,6%) doen pijn aan mijn ogen. Unibail Rodamco (-4,1%) gaat voor een vastgoedfonds met stabiele kasstromen keihard onderuit.

(-4,1%) gaat voor een vastgoedfonds met stabiele kasstromen keihard onderuit. Goed om te zien dat ABN Amro (-0,9%) aardig blijft liggen. Gisteren kwam de IEX beleggersdesk langs met een update. Frisse blik op ABN Amro #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/ETVG4Mi3U9 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 1, 2019

(-0,9%) aardig blijft liggen. Gisteren kwam de IEX beleggersdesk langs met een update. Binnen de AMX is alles rood. Dan is het uiterst onverstandig voor uw gemoedstoestand om de koersen van BAM (-5,6%) en AMG (-7,4%) in de gaten te houden.

(-5,6%) en (-7,4%) in de gaten te houden. Van Flow Traders (-0,8%) had ik vandaag meer verwacht. Het handelshuis zou moeten profiteren van de exploderende volatiliteit. Zoals eerder gezegd loopt de AEX VIX maar liefst 23% op.

(-0,8%) had ik vandaag meer verwacht. Het handelshuis zou moeten profiteren van de exploderende volatiliteit. Zoals eerder gezegd loopt de AEX VIX maar liefst 23% op. Fugro (-3,4%) daalt voor de twaalfde dag op rij en zakt naar de laagste koers sinds juni 1999.

(-3,4%) daalt voor de twaalfde dag op rij en zakt naar de laagste koers sinds juni 1999. PostNL (-3,8%) krijgt ook flink op de broek.

(-3,8%) krijgt ook flink op de broek. Ajax (+0,0%) speelt vanavond zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League uit tegen Valencia. Morgen komen we naar aanleiding van de jaarcijfers langs met een update.

Adviezen

ABN Amro: naar €18 van €21,80 en houden - Jefferies

Aperam: naar €23,90 van €25,40 en houden - Morgan Stanley

ASR: naar reduceren van houden en naar €35,50 van €32,49 - KBC

Galapagos: naar €175 van €140 en kopen - Citigroup

Prosus: naar kopen en €90 - Goldman Sachs

Randstad: naar €40 van €41 en verkopen - Jefferies

Royal Dutch Shell: naar houden van kopen en naar €27 van €33 - ABN Amro

De dag van morgen