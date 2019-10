Door de dalende prijs van onder andere vanadium en lithium is de koers van de metalenspecialist 26% gedaald dit jaar. Dan hebben we het nog niet eens gehad over dramajaar 2018. Toch is het te vroeg om het bijltje erbij neer te gooien.



Niels..even meer verdiepen in AMG. De plotselinge koersdaling, vanwege het feit dat er moest worden afgeschreven op de voorraad, was de oorzaak van de daling. Indien de prijs van Vanadium stabiel (laag) blijft zijn er geen problemen voor AMG. Immers: zij ontvangen de fee voor het recyclen van de catalysatoren.