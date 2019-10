De dramatische ISM-index van gistermiddag lijkt na te etteren. De AEX (-1,0%) verliest opnieuw terrein, al houden we de schade een tikje beter beperkt dan de Fransen (-1,5%). Ook de Duitsers (-1,0%) doen het niet veel beter.

Niet alleen was de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de industrie slechter dan verwacht, maar deze zakte ook nog onder de 50. Die 50 is zo'n typisch psychologisch niveau. Nu we daar doorheen zijn gezakt, is het sentiment volledig verpest.

Dit betekent overigens niet dat we de komende weken per se verder naar beneden gaan. Vorige week zagen we dat de AEX twee dagen slecht lag door slechte Europese inkoopmanagersindices, maar dat de draad daarna alweer werd opgepikt.

Kortom, het zou mij niet verbazen als we de komende dagen gaan herstellen. Let op! ik adviseer dus absoluut niet om direct een turbo long op de AEX te kopen met een hefboom van 20. Doe dat vooral niet, want dat kost op lange termijn vooral geld.

AMG onderuit

Het is niet de eerste keer dat cyclische aandelen het op dit soort dagen zwaar hebben. Juist de cyclische fondsen die al in de bekende hoek zitten, krijgen nog een extra klap om de oren. AMG (-5,2%) is hiervoor het perfecte voorbeeld.

Door de dalende prijs van onder andere vanadium en lithium is de koers van de metalenspecialist 26% gedaald dit jaar. Dan hebben we het nog niet eens gehad over dramajaar 2018. Toch is het te vroeg om het bijltje erbij neer te gooien.

AMG produceert duurzame materialen en de langetermijnvooruitzichen zijn door de duurzaamheidsrevolutie gewoon goed. Voor hartpatiënten zou ik het aandeel echter niet aanraden, want we hebben gezien dat de koers binnen no time kan halveren.

Contract met Glencore biedt AMG vastigheid #AMG https://t.co/4CNPLaFwgs — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 26, 2019

Brede markt

De AEX gaat 1,0% omlaag en daarmee presteren we beduidend minder slecht dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 11,9% en noteert 17,7 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,3% in het rood.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,091 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,40%) en Duitse (-0,53%) rente lopen twee á drie basispunten op.

Goud (+0,0%) blijft dicht bij huis.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,2%) herstellen iets.

Bitcoin (-0,9%) weet maar niet te herstellen.

Het Damrak

Ondanks een koersdoelverhoging van Citigroup weet Galapagos (-0,8%) niet te herstellen.

(-0,8%) niet te herstellen. Randstad (-3,6%) bleef gisteren goed liggen, maar wordt vandaag in de kliko gegooid. De analisten van Jefferies verlagen het koersdoel met €1 naar €40 en handhaven het verkoopadvies.

(-3,6%) bleef gisteren goed liggen, maar wordt vandaag in de kliko gegooid. De analisten van Jefferies verlagen het koersdoel met €1 naar €40 en handhaven het verkoopadvies. ASR (-1,2%) krijgt van KBC een afwaardering, omdat het verlies van financieel topman Chris Figee een aderlating is voor de verzekeraar. De Belgen geven als mogelijke oorzaak voor zijn vertrek het misgrijpen van Vivat.

(-1,2%) krijgt van KBC een afwaardering, omdat het verlies van financieel topman Chris Figee een aderlating is voor de verzekeraar. De Belgen geven als mogelijke oorzaak voor zijn vertrek het misgrijpen van Vivat. ArcelorMittal (-3,1%) moet u op dit soort dagen niet hebben.

(-3,1%) moet u op dit soort dagen niet hebben. Daarentegen kruipt KPN (+1,3%) richting de hoogste koers ooit.

(+1,3%) richting de hoogste koers ooit. Van top naar flop. Het kan bij BAM (-3,7%) snel gaan. Gisteren was de bouwer nog het beste aandeel binnen de AMX, maar nu noteert het ouderwets in de onderste regionen.

(-3,7%) snel gaan. Gisteren was de bouwer nog het beste aandeel binnen de AMX, maar nu noteert het ouderwets in de onderste regionen. Ook het cyclische OCI (-3,8%) en TKH (-2,5%) zijn het helemaal kwijt.

(-3,8%) en (-2,5%) zijn het helemaal kwijt. Binnen de ASCX gaat Heijmans (-2,4%) onderuit, al vallen de uitslagen redelijk mee.

Adviezen