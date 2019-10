Liveblog: Winsten -2,2%

Update 09:30 uur: Europese winsten -2,2%

Met 16 oktober voorbeurs ASML begint het Q3-cijfersezioen, laat ik het maar zo chauvinistisch stellen. En iedere dag is het duimen dat er geen winstwaarschuwers zijn?

Europe third-quarter earnings outlook deteriorates as trade war, Brexit bite https://t.co/F7iz1zB2oy pic.twitter.com/xLoVWOX0nn — Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019

Want de verwachtingen dalen maar en wie weet zitten we al in heuse winstrecessie. Citaatje:

Companies listed on the STOXX 600 regional index are expected to report a 2.2% drop in third-quarter EPS, worse than the 1.9% drop expected a week ago and the biggest quarterly fall since Q3 2016, according to I/B/E/S Refinitiv.

Consensus now calls for a drop in revenue of 0.3% in the quarter, which would be the first since Q1 2018, but slightly better than the 0.4% fall expected last week.

Companies are already suffering a corporate recession after earnings declined in the previous two quarters as the U.S.-China trade war and uncertainty over Brexit crimp demand and Germany, the region’s largest economy, at risk of falling into recession.

En een plaatje. De langere verwachtingen zijn beter, dat wel. Ook al komt het tot uitstel. Als er al een recessie komt, dan is dat nog geen reden voor paniek? Er is in de geschiedenis nog nooit eentje geweest die niet over ging en werd gevolg door een nieuwe bloeiperiode.